Какие фрукты и овощи следует есть в жару

Летняя еда и напитки могут помочь в жару: способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.

Летняя жара влияет на работу многих функций нашего организма, даже если мы не чувствуем явных изменений в самочувствии. Больше всего могут пострадать от жары пожилые люди и маленькие дети. Это потому, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают исправно, как в молодости. Люди, которые принимают лекарства должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела.

Летняя еда и напитки могут помочь в жару: способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.

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Большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Из овощей это: листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры. Что касается фруктов, то идеальной пищей в жару считаются арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Такие фрукты, содержащие 90-95% воды, помогают поддерживать водный баланс и очищают организм.

Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, с легкой горчинкой сорта листового салата, а также петрушка и свекла. Кроме этого, овощи и фрукты - богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.

Отдайте предпочтение целым фруктам. Сладкие напитки - лимонад, газированную воду, компот, соки - нужно исключить! Наполнять организм можно не только водой, а также употребляя овощи и фрукты.

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