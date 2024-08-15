Какие причины сухости глаз летом: объясняет офтальмолог

По данным ВОЗ, более 300 млн человек страдают синдромом сухого глаза.

Почему возникает синдром сухого глаза и как предотвратить его в жаркий сезон, рассказывает врач офтальмологической клиники "Эксимер" в Одессе Екатерина Бабий.

Почему пересыхают глаза

Это многофакторное заболевание, при котором нарушается стабильность слезной пленки, что приводит к поражению передней поверхности глаза, то есть роговице, конъюнктиве. Такое состояние влечет за собой воспаление, дискомфорт, а в некоторых случаях и снижение остроты зрения. Причем, зрение может ухудшаться как на 10%, так и на 60-80%.

Основные проявления сухости в глазах

Эксперт отмечает, что обычно пациенты жалуются на такие дискомфортные явления:

зуд;

ощущение постороннего тела;

жжение и раздражение;

покраснение;

усталость глаз;

слезотечение, ведь из-за нарушения слезной пленки слеза не держится на поверхности слизистой глаза и роговицы и орган производит все новую и новую порцию для увлажнения роговицы;

сильную реакцию на свет и другие раздражители;

снижение качества зрения.

Какие факторы летом могут провоцировать сухость глаз

Ультрафиолетовое излучение

Хотя мы и не видим глазами ультрафиолет, но эти лучи оказывают большое влияние на качество слезной пленки, приводя к испарению водного компонента, из-за чего и развивается синдром сухого глаза.

Низкая влажность воздуха

В наших широтах лето сухое и жаркое, поэтому влажность воздуха снижается. Кроме того, кондиционер играет свою негативную роль в состоянии слезной пленки, потому что значительно сушит воздух в помещении. Рекомендуется каждые два часа выключать прибор и проветривать комнату.

Аллергия

Все лето цветут и пилят растения, поэтому многие люди имеют реакцию на эти аллергены. Если раньше времени не начать антигистаминную терапию, есть риск развития синдрома сухого глаза.

Пыль

Летом из-за снижения влажности воздуха образуется много мелкодисперсной пыли. Попадая в глаза, он раздражает поверхность роговицы и конъюнктивы и тем самым приводит к нарушению целостности слезной пленки.

Хлорированная вода в бассейнах

После посещения бассейнов часто краснеют, пересыхают и раздражаются глаза. Дело в антисептике, дезинфицирующем воду, в частности в хлоре. При попадании в глаз он ухудшает водный компонент слезной пленки и муцинового слоя – из-за их быстрого разрыва и происходит активное испарение слезы. Поэтому те, кто ныряют в бассейне без очков или с открытыми глазами, жалуются на сухость.

Обезвоживание

Люди, которые летом не употребляют достаточное количество воды, отмечают не только сухость слизистых рта, носа или кожи, но и глаз.

Что делать с синдромом сухого глаза

Самая первая помощь – использование слезозаменителей. На сегодняшний день по функции капли-слезозаменители бывают таких видов:

компенсирующие водный компонент слезной пленки;

образующие муциново-липидный слой;

комбинированные, компенсирующие и водный компонент, и липидно-муциновый слой.

Следовательно, учитывая вышеприведенные причины, чтобы предотвратить сухость глаз, следует соблюдать несколько правил:

носить солнцезащитные очки, чтобы прямые лучи солнца не попадали в глаза;

включать увлажняющие приборы в помещении, если работает кондиционер;

своевременно делать профилактику появления аллергических проявлений – принимать антигистаминные препараты, а в случае необходимости капать капли;

употреблять достаточное количество жидкости;

в водоемах или бассейнах предотвращать попадание воды в глаза, при нырянии надевать очки.

Лечение только у офтальмолога

Если убрали факторы раздражения и в течение недели симптомы не исчезают, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Только офтальмолог может оценить, каким именно синдромом сухого глаза вы страдаете. В зависимости от типа подбирается соответствующая терапия.

Тактика лечения может предусматривать:

закапывание определенных видов слезозаменителей вместе с улучшением гигиены век;

прием препаратов, имеющих в составе омега жирные кислоты, и витаминов для образования качественной слезной пленки;

IPL-терапия, стимулирующая мейбомиевые и слезные железы (восстановление слезной пленки, ее стабилизация и уменьшение воспалительной реакции), в сочетании с увлажняющими каплями.

Общие заболевания, которые могут провоцировать сухость глаз

Почему так важно получить рекомендации именно офтальмолога, а не, например, провизора в аптеке? Ибо сухость глаз могут вызывать и общие патологии организма.

Так, аутоиммунные заболевания, например синдром Шегрена, приводят к нарушению продукции слизи всех слизистых – ротовой и носовой полости и глаз. К болезням, влияющим на состояние глаз, относятся системная красная волчанка, сахарный диабет, патология щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит в состоянии декомпенсации.

Для качественной диагностики и эффективного лечения обязательно обратитесь к офтальмологу, который определит причины возникновения проблемы и при необходимости, если врач увидит другие патологии, направит к профильному специалисту – терапевту, эндокринологу, инфекционисту или аллергологу.

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