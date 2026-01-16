Какие витамины эффективнее принимать вместе с другими: эксперты назвали 6 лучших комбинаций

Женщина держит в руке витамины / © Credits

Некоторые витамины действуют эффективнее, если принимать их вместе с другими витаминами или добавками. Мы обратились к экспертам, и вот витамины, которые врачи советуют принимать вместе.

Вот что эксперты рассказали GoodhHousekeeping о витаминах, которые следует принимать вместе, а также о комбинациях, которых следует избегать.

Витамин D и кальций

Вы, возможно, уже ассоциируете витамин D и кальций со здоровыми костями. Вот менее известная связь: витамин D имеет решающее значение для усвоения кальция в кишечнике.

Без достаточного количества витамина D вы можете усвоить лишь около 10-15% кальция, который потребляете, по сравнению с примерно 30-40% усвоения при условии достаточного уровня витамина D. Лучше всего сочетать богатые кальцием продукты или добавки с витамином D или обеспечить достаточное количество витамина D в целом, чтобы кальций эффективно усваивался организмом.

Витамин B6 и магний

Магний необходим для многих метаболических процессов, от регулирования функции мышц и нервов до уровня сахара в крови. Витамин B6 обеспечивает необходимую поддержку, помогает улучшить всасывание магния в кишечнике.

Витамин B6 помогает большему количеству магния попадать в кровь. Более того, магний играет определенную роль в активации витамина B6 в его полезную форму в организме. Независимо от того, принимают ли пациенты магний для здоровья мышц или для сна, я часто рекомендую принимать его вместе с источником B6, чтобы каждое питательное вещество могло повысить эффективность другого. В качестве дополнительного бонуса, исследования показывают, что магний и витамин B6 могут помочь снять стресс, если их принимать вместе.

Витамин С и железо

Железо является важным питательным веществом для здоровой крови, а витамин С играет значительную роль в том, чтобы помочь вашему организму усваивать его. Вы можете назвать их сильной парой: исследования показывают, что сочетание этих питательных веществ в одном приеме пищи эффективнее, чем их употребление по отдельности. Этот же синергетический эффект применяется, если вы принимаете добавки железа.

Если вы употребляете продукты, богатые железом, или добавки железа вместе с источником витамина С, например, стаканом апельсинового сока, это помогает превратить железо в форму, которую легче усваивать вашему организму. Это сочетание особенно полезно для вегетарианцев или тех, кто хочет естественным образом повысить уровень железа.

Витамин А и цинк

Витамин А поддерживает ваше зрение, здоровье кожи, иммунную систему и многое другое, но его работа зависит от цинка. Дефицит цинка снижает биодоступность витамина А, и поскольку эти дефициты, как правило, возникают одновременно, разумным шагом будет сочетание этих питательных веществ.

Витамин А, будь то из продуктов, таких как морковь, или из добавок, не усваивается так эффективно, когда у людей низкий уровень цинка. Обеспечение достаточного количества цинка из продуктов, богатых цинком, таких как бобы или моллюски, когда вы также употребляете продукты, богатые витамином А, помогает этим питательным веществам работать вместе, чтобы витамин А мог эффективно усваиваться и транспортироваться в организме.

Витамин Е и селен

Антиоксиданты — это молекулы, которые защищают ваши клетки от повреждений, а вместе они еще мощнее. Витамин Е и селен — яркий пример взаимодополняющих антиоксидантов, которые образуют отличную команду. Селен обладает способностью помогать «перерабатывать» витамин Е в вашем организме, возвращая его в активную форму для борьбы с еще большим количеством свободных радикалов.

Получая оба питательных вещества — например, употребляя богатые селеном бразильские орехи вместе с богатыми витамином Е миндалем или шпинатом — вы усиливаете антиоксидантный эффект.

Витамин D, витамин K2 и витамин A

Тройная угроза: это жирорастворимое витаминное трио работает синергетически для поддержания здоровья костей, иммунной функции и правильного использования кальция. Вместе витамин D, витамин K и витамин A помогают обеспечить наилучшее функционирование вашего организма.

Витамин K2 помогает направлять кальций в кости, а не в мягкие ткани, когда витамин D увеличивает усвоение кальция, тогда как витамин A уравновешивает иммунорегулирующие свойства витамина D.

Витамины, которые не следует смешивать

Также важно помнить, что не все витамины и минералы сочетаются. Некоторые питательные вещества фактически противодействуют друг другу, а это означает, что их распределение является более разумным подходом. Некоторые примеры комбинаций витаминов, которых следует избегать, включают:

Железо и кальций

Железо и цинк

Кальций и магний

Витамин B12 и витамин C

Медь и цинк

Заключение

Да, определенные питательные вещества могут усилить полезную силу других питательных веществ, когда вы принимаете их вместе. Но в конце концов, синергия — это больше, чем просто сочетание правильных питательных веществ — время, баланс и индивидуальные потребности также имеют значение. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем добавлять потенциальные добавки в свой рацион, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны для вас.