Какие витамины нельзя принимать утром: диетологи назвали три позиции

Витамины / © www.credits

Реклама

Большинство людей считают, что не имеет значения, в какое время суток они принимают витамины. Это касается некоторых добавок, но не всех.

Есть определенные витамины, которые диетологи советуют не принимать утром. Некоторые витамины плохо усваиваются, если их принимать натощак или вместе с утренней чашкой кофе. А некоторые добавки предназначены для приема вечером, чтобы помочь вам заснуть, что, вероятно, не тот эффект, которого вы ожидаете в 8 утра.

GoodHousekeeping обратились к экспертам, чтобы выяснить, какие витамины не следует принимать по утрам и почему.

Реклама

Железо

Железо является жизненно важным питательным веществом, которое помогает предотвратить железодефицитную анемию, которая может привести к усталости и слабости. Но если вы принимаете этот минерал отдельно или как часть поливитаминов без еды, это может вызвать симптомы расстройства пищеварения, такие как тошнота и рвота. И даже если вы завтракаете с железом, потребление слишком большого количества железа может вызвать запор, если вы не привыкли его принимать.

Если потенциальных симптомов расстройства пищеварения недостаточно, чтобы помешать вам принимать железо утром, этот минерал также взаимодействует с кофе. В кофе содержится тип полифенольного соединения, которое называется хлорогеновой кислотой, и которое обычно связывается с железом во время пищеварения, что затрудняет усвоение этого минерала организмом.

Любому, кто принимает добавки железа, следует подождать примерно 1-2 часа после употребления утреннего кофе.

Магний

Магний, в частности глицинат магния, хорошо известен своей способностью поддерживать качество сна. Магний помогает регулировать гамма-аминомасляную кислоту, или ГАМК, которая может успокоить нервную систему и помочь расслабить мышцы и ваш ум. Поэтому идеально принимать эту форму магния вечером, чтобы хорошо выспаться. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами магния, добавьте эту добавку к своему режиму приема добавок после ужина, а не во время завтрака.

Реклама

Витамин А

Витамин А — это жирорастворимый витамин, жизненно важный для здоровья зрения и богатый антиоксидантными свойствами. Если вы принимаете витамин А или любой другой жирорастворимый витамин, такой как D, E и K, утром, не употребляя жира, вы рискуете потерять некоторые преимущества витамина. Это объясняется тем, что без пищевых жиров эти витамины не могут так легко усваиваться организмом. Итак, чтобы убедиться, что вы получаете как можно больше витамина А из вашей добавки, всегда принимайте ее с завтраком, богатым полезными жирами из таких продуктов, как авокадо, яйца или йогурт.

Выводы

Ежедневное употребление витаминов и минералов является важной частью любого здорового образа жизни, особенно если вы не потребляете эти питательные вещества из своего ежедневного рациона. Чтобы получить полную пользу от любой добавки, важно принимать ее в правильное время суток и с правильной пищей и напитками. Возможно, лучше избегать приема вышеупомянутых витаминов утром, но если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу.