Какой тип белка лучший для похудения

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Снижение уровня гормонов голода и тяги к еде, повышение чувства сытости и даже большее количество сожженных калорий — все это может дать вам диета с высоким содержанием белка.

Однако существует много вариантов увеличения количества белка, и может быть трудно определить лучший тип белка для похудения.

Hеаlthline попытался найти оптимальный продукт.

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Способствует ли употребление пищи с высоким содержанием белка похудению

В общем, продукты с высоким содержанием белка и стили питания помогают контролировать вес, даже без ограничения калорий или других питательных веществ.

Такой тип питания также может помочь уменьшить жир на теле и животе и увеличить мышечную массу.

Есть ряд причин, почему употребление пищи с высоким содержанием белка может помочь в контроле веса:

Обеспечивает ощущение сытости дольше. Белок очень насыщает, а это означает, что вы дольше остаетесь сытыми. Это может привести к автоматическому снижению потребления калорий.

Уменьшение тяги к еде. Диета с высоким содержанием белка связана со снижением тяги к еде и меньшим желанием перекусывать ночью.

Увеличение сжигания калорий. Доказано, что увеличение потребления белка имеет более сильный термический эффект. Это означает, что оно может увеличить количество сжигаемых калорий на 80-100 в день.

Изменение гормонов веса. Доказано, что белок снижает уровень гормона голода грелина и повышает уровень гормонов GLP-1 и PYY, снижающих аппетит.

Существуют различные источники белка, что позволяет легко придерживаться режима питания с высоким содержанием белка.

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Какие продукты помогают контролировать вес

Исследования показывают, что от 20 до 30 граммов качественного белка в день обычно достаточно для большинства здоровых людей, хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что 100 граммов или более могут вызвать длительную реакцию вашего организма на использование энергии, метаболическое восстановление и контроль веса.

Источники белка обычно делятся на два типа:

натуральный белок из продуктов питания

дополнительный белок, возможно, в виде протеиновых коктейлей

Некоторые продукты естественно очень богаты белком, и регулярное употребление этих продуктов связано со снижением веса.

Например, исследования показали, что употребление яиц поможет дольше оставаться сытым и может уменьшить потребление пищи в течение дня.

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Регулярное употребление богатых белком орехов, бобовых и бобовых также связано со снижением массы тела, улучшением чувства сытости и большей потерей веса.

Более того, как животные, так и растительные источники белка, кажется, одинаково полезны для ускорения похудения.

Другие исследования показали подобные результаты. Стиль питания с высоким содержанием растительного белка имел преимущества для похудения, контроля аппетита и потребления пищи, подобные диетам с высоким содержанием животного белка.

К распространенным продуктам, богатым белком, относятся:

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Яйца: 6 г белка в 1 большом яйце

Орехи: 6 г белка в 28 г миндаля

Курица: 53 г белка в 1 приготовленной куриной грудке

Творог кисломолочный: 23 г белка в 210 г продукта

Сыр: 7 г белка в 28 г сыра чеддер

Греческий йогурт: 17 г белка в 170 г продукта

Молоко: 8 г белка в 1 стакане

Постная говядина: 22 г белка в 85 г продукта

Рыба: 39 г в порции (154 г) тунца

Киноа: 8 г белка в 185 г приготовленной крупы

Чечевица: 18 г белка в стакане приготовленной крупы

Сывороточный протеин

Сыворотка — это белок на основе молока, который содержит все незаменимые аминокислоты и быстро усваивается организмом.

Сывороточный протеин может привести к большей потере веса, улучшению чувства сытости и улучшению состава тела. Добавки сывороточного протеина также могут иметь влияние на здоровье людей с заболеваниями почек и печени.

В частности, исследования показывают, что добавки сывороточного протеина могут уменьшать жировую массу и увеличивать мышечную массу.

Эти преимущества, вероятно, связаны с влиянием сывороточного протеина на чувство сытости. Ряд исследований показал, что сывороточный протеин может быть лучше в уменьшении чувства голода по сравнению с другими видами белка, такими как казеин, тунец, индейка и яичный альбумин.

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Это может быть связано с тем, что сывороточный протеин быстрее усваивается, чем другие белковые добавки, такие как казеин, и эффективнее предотвращает голод в краткосрочной перспективе.

Также было показано, что сывороточный протеин увеличивает уровень гормонов GLP-1 и GIP, подавляющих аппетит, а также снижает уровень гормонов голода, таких как грелин, больше, чем другие источники белка.

Однако доказательства неоднозначны. Некоторые исследования сообщают, что, несмотря на улучшенное чувство сытости, прием добавок с другими видами белка, такими как соевый, рисовый или яичный белок, может не влиять на потерю жира или употребление пищи.

Казеиновый белок

Подобно сывороточному протеину, казеин производится на основе молока и содержит все незаменимые аминокислоты. Однако он медленно усваивается организмом.

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Казеин также связывают с улучшением состава тела и усилением чувства сытости.

По сравнению с сывороточным протеином, казеин может быть не таким эффективным для увеличения мышечной массы. Однако он кажется более эффективным, чем другие источники белковых добавок, такие как соевый и пшеничный белок.

Когда дело доходит до ощущения сытости, сывороточный белок быстро усваивается и может усилить чувство сытости. Казеин усваивается медленнее и может держать вас сытыми в течение более длительного периода времени.

Исследования, сравнивающие влияние казеина и сыворотки, не обнаружили существенной разницы в долгосрочной потере веса или составе тела, что делает их одинаково эффективными для похудения.

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Соевый белок

Соевый белок имеет растительную основу, поскольку его изготавливают из соевых бобов. В отличие от многих других растительных белков, он содержит все незаменимые аминокислоты.

Кроме того, он содержит соевые изофлавоны, которые являются природными антиоксидантами, которые могут иметь другие преимущества для здоровья.

Однако, в этом исследовательском обзоре было рассмотрено влияние соевого белка на вес и жировую массу, и реальной пользы от соевых добавок не было обнаружено.

Соя и соевые изофлавоны были связаны с более низким ИМТ при очень специфических обстоятельствах, например, у женщин в постменопаузе, которые принимали дозы менее 100 мг в день в течение 2-6 месяцев.

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В общем, научные доказательства относительно употребления соевого белка для похудения менее убедительны, чем для других белков, таких как сыворотка и казеин.

Рисовый белок

Рисовый белок — это растительный белок. Он считается неполноценным белком из-за низкого уровня незаменимой аминокислоты лизина.

Его часто смешивают с гороховым белком для создания более полного и благоприятного аминокислотного профиля.

Сейчас существует очень мало исследований по рисовому белку.

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Это исследование 2020 года было сосредоточено на влиянии ежедневного употребления риса или сывороточного протеина на силовые тренировки у спортсменов. Было обнаружено, что 24-граммовые дозы ежедневно в течение 8 недель значительно улучшили мышечную массу и уменьшили содержание жира в организме.

Тем не менее требуются дополнительные исследования, чтобы определить роль рисового протеина в потере веса.

Гороховый протеин

Порошок горохового протеина — это относительно новый растительный белок, изготовленный из желтого колотого гороха. Его обычно считают полноценным источником белка, поскольку он содержит все незаменимые аминокислоты.

Гороховый протеин также может усиливать чувство сытости. Однако, время может быть важным. Когда некоторые участники исследования употребляли смесь добавок горохового протеина с водой после тренировки или в одно и то же время ежедневно без физических упражнений, это мало повлияло на потребление пищи.

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Кроме усиления чувства сытости, гороховый протеин может быть полезным для состава тела.

Хотя первоначальные исследования горохового протеина являются многообещающими, необходимы дополнительные высококачественные исследования, чтобы подтвердить любые преимущества для похудения.

Другие источники белка

Хотя научных доказательств не хватает, существует несколько других источников белка, которые, как считается, полезны для похудения.

Конопляный белок — это еще один растительный белок, богатый полезными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также клетчаткой. Однако он имеет низкое содержание незаменимых аминокислот лизина и лейцина, поэтому не считается полноценным источником белка.

Белок костного бульона. Костный бульонный белок изготавливается путем варки костей животных для высвобождения питательных веществ. Он не является полноценным белком, поскольку ему не хватает некоторых аминокислот с разветвленной цепью. Однако он содержит много других ценных питательных веществ.

Яичный протеиновый порошок. Яичный белок обычно изготавливается из яичных белков и является полноценным белком. Он может содержать дополнительные витамины и имеет низкое содержание жира и углеводов.

Белковые добавки в целом считаются безопасными и эффективными, хотя некоторые исследования показывают, что требуются дополнительные исследования, чтобы полностью понять риски и то, как они полностью влияют на организм.

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Заключение

Увеличение потребления белка очень важно для похудения. Происхождение белка, кажется, менее важно.

Научные доказательства являются самыми убедительными в поддержку натурального белка из продуктов питания и добавок сывороточного и казеинового белка для похудения. Лучше всего увеличить потребление белка, употребляя больше цельных продуктов.

Однако протеиновые порошки могут быть удобными, когда времени мало. Они также могут быть полезны для людей, которым трудно удовлетворить свои потребности в белке. Это может включать спортсменов, пожилых людей и тех, кто придерживается веганского или вегетарианского стиля питания.

Если вашей целью является похудение, белковые добавки не следует добавлять к вашему обычному рациону, а скорее заменять их другими калориями.

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В любом случае, перед тем как что-то менять в плане питания, лучше посоветоваться с врачом.

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