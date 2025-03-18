Какой вид риса самый полезный для здоровья

Хотя в некоторых сортах риса может быть больше клетчатки, белка или антиоксидантов, все его виды могут вписаться в полноценную питательную диету.

Рис является основным продуктом питания во многих странах и обеспечивает миллиарды людей по всему миру недорогим питательным источником энергии.

Существует много видов этого популярного зерна, которые отличаются цветом, вкусом и пищевой ценностью. Некоторые из них содержат также большое количество питательных веществ и мощных растительных соединений, таких как антиоксиданты.

Нealthline перечислили питательные виды риса и то, как максимизировать пользу для здоровья любого сорта, который вы выберете.

Коричневый рис

Коричневый рис – это цельнозерновой рис, у которого удалена внешняя защитная оболочка. В отличие от белого риса, он все еще содержит слой отрубей и зародыш, содержащих значительное количество питательных веществ.

Например, коричневые рисовые отруби содержат флавоноидные антиоксиданты: апигенин, кверцетин и лютеолин. Эти соединения играют немаловажную роль в профилактике заболеваний.

Регулярное потребление продуктов, богатых флавоноидами связано со снижением риска хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и некоторые виды рака.

Коричневый рис обеспечивает такое же количество калорий и углеводов, как белый, из которого удалены отруби и зародыши. Однако в коричневом сорте немного больше клетчатки и белка.

И клетчатка, и белок способствуют ощущению сытости и помогут поддерживать умеренный вес. Более того, клетчатка может помочь регулировать уровень сахара в крови и инсулин, гормон, поддерживающий контроль сахара в крови.

Однако исследования потенциальных последствий для здоровья от выбора коричневого риса вместо белого неоднозначны.

Например, один обзор показал, что потребление коричневого риса вместо белого риса уменьшает вес тела, но не оказывает значительного влияния на контроль уровня сахара в крови у людей с диабетом или диабетом 2 типа.

Резюме

Коричневый рис – это цельнозерновой сорт риса, содержащий несколько флавоноидов и чуть больше белка и клетчатки, чем белый рис.

Черный рис

Сорта черного риса, такие как индонезийский черный рис и тайский черный жасминовый рис, имеют глубокий черный цвет, который часто переходит в фиолетовый во время варки.

Этот сорт иногда называют запретным рисом, поскольку в древнем Китае он был зарезервирован для королевской семьи.

Исследования показывают, что черный рис обладает самой высокой антиоксидантной активностью среди всех сортов, что делает его питательным выбором.

Антиоксиданты — это соединения, защищающие клетки от повреждения, вызванного избытком молекул, называемых свободными радикалами, способствующими окислительному стрессу.

Окислительный стресс связан с прогрессированием хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, некоторые виды рака и снижение когнитивных функций.

Черный рис особенно богат антоцианами, группой флавоноидных растительных пигментов, обладающих мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Доказано, что антоцианы также обладают мощными противораковыми свойствами. Исследования свидетельствуют о том, что большее потребление продуктов, богатых антоцианами, связано с меньшим риском некоторых видов рака, включая колоректальный рак.

Более того, в исследованиях в пробирках антоцианы, полученные из черного риса, эффективно угнетали рост и распространение клеток рака молочной железы человека.

Резюме

Черный рис особенно богат антиоксидантами, включая антоцианы, которые, как показали исследования в пробирках, оказывают противораковое действие.

Красный рис

Сорта красного риса, такие как красный гималайский рис и тайский красный рис карго, глубоко пигментированы и содержат большой набор питательных веществ и полезных растительных соединений.

В этом сорте больше белка и клетчатки, чем в белых сортах риса, но действительно лучший в своем содержании антиоксидантов.

Как и черный рис, он наполнен флавоноидными антиоксидантами, включая антоцианы – апигенин, мирицетин и кверцетин.

На самом деле исследования показывают, что красный рис имеет значительно больший потенциал для борьбы со свободными радикалами и содержит более высокую концентрацию флавоноидных антиоксидантов, чем коричневый рис.

Флавоноиды могут помочь снизить воспаление в вашем теле, контролировать уровень свободных радикалов и могут снизить риск хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и диабет 2 типа.

Резюме

В красном рисе немного больше клетчатки и белка, чем в белом рисе, и он богат флавоноидными антиоксидантами.

Дикий рис

Хотя дикий рис технически является семенами водных трав, его широко используют на кухне как рис.

Его признают цельным зерном, и он содержит немного больше клетчатки и белка, чем белый рис, что делает его более сытным выбором. Дикий рис также является хорошим источником витаминов и минералов, включая витамины группы В, магний и марганец.

Несколько исследований на животных показали, что дикий рис может снизить уровень триглицеридов и холестерина, резистентность к инсулину и окислительный стресс, которые являются факторами риска сердечных заболеваний. Однако, чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования дикого риса на людях.

Резюме

Дикий рис богат витаминами группы В, марганцем и магнием. Также было показано, что он снижает некоторые факторы риска сердечных заболеваний.

Белый рис

Из белого риса удалены шелухи, отруби и зародыши. Хотя этот процесс продлевает срок годности конечного продукта, питательные вещества и полезные растительные соединения, содержащиеся в отрубях и зародышах, теряются при обработке.

В результате он содержит меньше клетчатки, белка и некоторых витаминов и минералов, чем коричневый рис. В нем также гораздо меньше антиоксидантов, чем в коричневых, чёрных, красных или диких сортах.

Кроме того, белый рис часто обогащен витаминами группы В и железом. Таким образом, определенные сорта белого риса могут иметь больше этих микроэлементов, чем коричневый рис.

Кроме того, хотя в белом рисе меньше клетчатки и белка, вы можете компенсировать разницу, наслаждаясь белым рисом как частью сбалансированной пищи и сочетая его с другими продуктами, богатыми белком и клетчаткой.

Белый рис также имеет более высокий гликемический индекс, чем коричневый рис, являющийся показателем того, насколько определенная пища влияет на уровень сахара в крови.

Охлаждение белого риса после варки способствует образованию типа клетчатки под названием стойкий крахмал, который может помочь снизить влияние на уровень сахара в крови.

В белом рисе также меньше мышьяка, чем в других сортах, что может быть важным моментом для людей, потребляющих рис на регулярной основе.

Резюме

В белом рисе меньше определенных питательных веществ, чем в коричневом, включая клетчатку и белок, и он имеет более высокий гликемический индекс. Однако он также обогащен железом и витаминами группы В и содержит меньше мышьяка.

Какой тип риса выбрать

Исследования показывают, что употребление цельного зерна вместо рафинированного связано с улучшением здоровья.

Кроме того, сорта цельного зерна содержат больше антиоксидантов, борющихся с болезнями, и диета, богатая этими богатыми антиоксидантами продуктами, может предложить многочисленные преимущества для здоровья.

Однако белый рис является культурным продуктом многих диет и может быть универсальным и доступным дополнением к диете.

Если вы часто потребляете белый рис добавить в пищу другие богатые питательными веществами ингредиенты, например овощи, белки или бобовые, чтобы увеличить потребление клетчатки и основных витаминов и минералов.

Несмотря на то, что цельнозерновые сорта риса содержат больше антиоксидантов, все виды риса можно вписать в сбалансированную диету. Обязательно сочетайте рис с другими питательными ингредиентами для завершения вашей пищи, включая овощи, белки и бобовые.

Сорта цельнозернового риса содержат отруби и зародыши, что обеспечивает более специфические питательные вещества, такие как клетчатка, белок, антиоксиданты, а также определенные витамины и минералы.

Однако белый рис также содержит несколько ценных питательных веществ и может вписаться в сбалансированную диету.

Независимо от того, какой тип риса вы выберете, обязательно наслаждайтесь разными овощами, белками и полезными для сердца жирами, чтобы дополнить вашу еду.

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