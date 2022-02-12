Калорийность и состав шоколада: что надо знать

Диетолог Светлана Фус говорит, что шоколад может приносить не только удовольствие, но и пользу только тогда, когда мы потребляем качественный и в небольшом количестве.

Известно, что шоколад - это не только лакомство, но и полезный продукт, но в умеренных количествах и если это натуральный черный, горький. Преимущество темного шоколада в том, что он имеет полезные свойства, которых мало в молочном и тем более в белом шоколаде. И еще одна выгода темного качественного шоколада - его труднее съесть в чрезмерных количествах, ведь он горчит, потому что в его составе меньше сахара.

Известно, что качество шоколада определяется тем, какой в нем процент какао. Простой шоколад содержит 20% какао, высококачественный - от 70% до 90% . Чем выше процент какао в шоколаде, тем он полезнее для здоровья, потому что содержит много важнейших веществ, ради которых и стоит есть шоколад – флаванолов. Их в какао-бобах больше, чем в других продуктах, фруктах или овощах. Натуральные флаванолы - это уникальные вещества, обладающие мощным антиоксидантным действием. Именно флаванолы, содержащиеся в шоколаде, помогают регулировать уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, они предотвращают старение кожи. Другие компоненты, находящиеся в какао-бобах, положительно влияют на настроение, эффективны в борьбе с воспалительными процессами и также замедляют процессы старения.

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Большинство видов молочного шоколада - только калорийная бомба, состоящая преимущественно из обычного сахара, не говоря уже про белый шоколад, где вообще в составе нет какао-бобов, а только масло какао. Темный шоколад - это, безусловно, здоровая альтернатива традиционному молочному или белому шоколаду.

Кроме того, в молочный и белый шоколад часто добавляют некачественные растительные жиры. Важно и то, что подобный шоколад может содержать вредные трансжиры и большое количество сахара и добавки – сухое молоко и сою. Людям, которые хотят похудеть, но не могут полностью отказаться от сладостей, я категорически их не рекомендую: эти виды шоколада не относится к продуктам здорового питания. Так что не все, что вкусно - полезно.

Следует знать, что шоколад высококалорийный продукт. Любой вид шоколада содержит не менее 500 Ккал на 100 г. Это в три раза больше, чем мясо (170 Ккал) и вдвое больше, чем хлеб (250 Ккал). Но употребление в ограниченном количестве - 25 граммов в сутки существенно не повлияет на калорийность рациона, не вызовет изменений в весе взрослого человека, но обеспечит организм необходимыми веществами – антиоксидантами, которые уменьшают риски сердечных болезней и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

Также помните, что лучше шоколад употреблять в первой половине дня, бесспорно темный горький, который изготовлен из натуральных ингредиентов. Как видите, шоколад может приносить не только удовольствие, но и пользу. Тогда когда мы потребляем качественный и в небольшом количестве.

Всем здорового и вкусного питания!

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