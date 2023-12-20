Катаракта в молодом возрасте: причины возникновения и лечение

Катаракта – болезнь, традиционно ассоциирующаяся со старением, и она чаще развивается у людей после 50 лет. Однако есть условия и факторы риска, которые могут приводить к развитию катаракты в младшем возрасте.

Почему катаракта развивается в молодом возрасте, можно ли предотвратить ее развитие и как лечить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины развития катаракты в молодом возрасте

Катаракта – это заболевание глаза, характеризующееся частичным или полным помутнением хрусталика, природной линзы глаза. Хрусталик выполняет очень важную функцию – фокусирует световые лучи на сетчатке для создания четкого цветного изображения. Когда он мутнеет, изображения становятся размытыми, нечеткими. Цвета теряют насыщенность. Ослабляется чувствительность к свету. Ухудшается визуальное восприятие во тьме. Изменяется рефракция: у человека возникает необходимость заменить очки с более сильными диоптриями.

Среди причин, способствующих развитию катаракты в молодом возрасте, я выделяю:

генетическую предрасположенность;

врожденные офтальмологические аномалии, в частности, врожденная катаракта, которая начинает развиваться внутриутробно или через некоторое время после рождения;

длительный прием некоторых лекарственных препаратов, в том числе стероидов;

травмирование глаз (ожоги, ушибы);

сахарный диабет;

авитаминоз;

чрезмерное влияние ультрафиолета;

курение;

злоупотребление алкогольными напитками.

Также дополнительно влиять на развитие катаракты может экология, стрессовый образ жизни, чрезмерная физическая нагрузка, несбалансированное питание. В некоторых случаях мы сталкиваемся с одной, четко определенной причиной. Например, если катаракта унаследована от одного или обоих родителей или обусловлена сахарным диабетом. А в некоторых случаях – с совокупным влиянием нескольких причин: ультрафиолет, злоупотребление алкоголем, травмирование глаза и т.д.

Профилактика и лечение "молодой" катаракты

Для того чтобы минимизировать риск развития катаракты, я советую:

1. вести здоровый образ жизни: соблюдать work-life баланс, носить солнцезащитные очки с защитными фильтрами 400 нм, обогащать свой рацион витаминами А, Е и С. Например, достаточный уровень витамина А в организме снижает риск развития ядерной и кортикальной катаракты;

2. сознательно подходить к приему витаминов, пищевых добавок, синтетических аналогов гормонов (стероиды) – принимать их не по желанию, а если есть четкие показания, определенные врачом;

3. лечить и контролировать хронические заболевания (диабет);

4. ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога, ведь катаракту можно обнаружить на ранних стадиях развития. Это поможет сберечь зрение, избежать осложнений, минимизировать стресс от лечения.

Лечится катаракта только хирургическим методом – помутневший природный хрусталик (естественная линза) меняют на искусственную линзу. Операция длится до 10 минут. Гимнастика для глаз, капли, витаминные комплексы не улучшают зрение. А бабушкины рецепты могут даже ухудшить, потому что у них нет доказательной базы и четкого алгоритма действий. Например, сок алоэ веры и календулы сильны аллергены, а сок чистотела, часто фигурирующий в таких рецептах, вызывает химический ожог глаз.

Раньше считалось, что оперировать катаракту нужно на зрелой стадии, то есть на третьей. Всего стадий развития катаракты четыре: начальная, незрелая, зрелая, перезрелая. Но действительно менять природный хрусталик на искусственный можно и даже нужно уже на первой, начальной, стадии, что я и советую делать.

На начальной стадии катаракты лечение может начаться с применения глазных капель, которые временно приостановят процесс помутнения. Они улучшают обменные процессы в хрусталике и тканях глаза, нормализуют водно-солевой баланс и угнетают работу свободных радикалов.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: