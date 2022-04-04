Кишечный микробиом и мозг: диетолог рассказал о взаимосвязи эмоционального фона, памяти и состояния ЖКТ

Кишечный микробиом и мозг: диетолог рассказал о взаимосвязи эмоционального фона, памяти и состояния ЖКТ

С нервами у нас сейчас тяжко, поэтому вспоминаем все возможные инструменты, как еще можно поддержать нервную систему, эмоциональный фон, память.

О тесной взаимосвязи нашего эмоционального фона, конгнитивных функций и состояния кишечной микрофлоры многие наслышаны. Терапевт, диетолог Тиана Фиалкова решила привести актуальные выдержки/цитаты ученых из исследований на эту тему

Микробиом кишечника обладает собственными методами воздействия на мозг человека, побуждая нас есть то, что необходимо для жизнедеятельности тех или иных бактерий.

Бактерии в кишечнике способны влиять на поведение и настроение человека через особые каналы связи, побуждая нас есть то, что нужно им, а затем наказывая нас за непослушание или поощряя за благоприятный для них выбор, определенным эмоциональным фоном.

Бактерии внутри нас являются манипуляторами. В микрофлоре присутствуют самые различные пищевые интересы между разными видами бактерий. Некоторые из них соответствуют выбранной нами диете и потребляемой нами пище, а некоторые - нет.

Бактерии, вероятно, могут посылать сигнальные молекулы в окружающее пространство. Так как кишечник связан с иммунной, эндокринной и нервной системами человека, то эти сигналы могут влиять на наше поведение в нужную бактериям сторону. Ключевым в этом процессе может являться блуждающий нерв, соединяющий 100 миллионов нервных клеток в желудочно-кишечном тракте с головным мозгом.

Эти микробы обладают способностью управлять нашим поведением и настроением через изменение нервных сигналов в блуждающем нерве, таким образом воздействуя на вкусовые рецепторы, выпуская токсины, которые негативно сказываются на нашем здоровье и эмоциональном фоне, или производя химическое "вознаграждение", которое улучшает самочувствие.

Состав микрофлоры может начать изменяться уже за сутки, если мы просто перейдем на другую диету! Одни бактерии умрут, другие распространятся.

В ходе испытаний, пробиотики или плацебо прописывались пожилым людям с жалобами на память. Через 3 месяца участники группы пробиотиков, которые изначально имели низкие результаты в тестах когнитивных функций, имели улучшения в тестах на немедленную и отложенную память.

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