Кизил – мужская ягода

Эти темно-красные, почти черные ягоды появляются на прилавках рынков в конце августа — начале сентября. С долгим периодом созревания кизила связана старинная татарская легенда.

Если верить ей, то когда бог раздавал людям и животным цветы, деревья и кустарники, шайтану приглянулся кизил — он раньше всех зацветал, и злой дух, подумав, что и плоды он даст раньше всех (их можно будет отнести на рынок и продать втридорога), выпросил кизил себе. И — начал ждать. Но время шло, уже поспели яблоки, сливы, персики и абрикосы, а шайтанова ягода по-прежнему оставалась твердой и кислой. От злости плюнул злой дух и бросил кизил, а тот вскоре и поспел. Люди собирали его ароматные кисло-сладкие ягоды и посмеивались над шайтаном, который сам себя обдурил.

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Лечение кизилом

Однако кизил привлекателен не только своими вкусовыми качествами, он помогает излечиться от самых разных недугов — им лечил своих пациентов сам Гиппократ. Свежие и сушеные ягоды и кизиловое варенье можно принимать от диареи (благодаря содержащимся в нем веществам — танидам — кизил обладает вяжущими свойствами), диабета (понижает процент сахара в крови), отсутствии аппетита, при низкой ферментной активности поджелудочной железы, авитаминозе, малокровии, подагре, гипертонии и варикозном расширении вен. Ну а благодаря высокому содержанию в кизиле витамина С желе и сок из него включают в рацион космонавтов.

Однако самое главное свойство кизила в том, что он обладает способностью продлевать жизнь. Шайтанова ягода снискала такую славу еще и потому, что на Востоке считают: чай или компот из нее повышают потенцию, поэтому их пьют непосредственно перед приятным процессом.

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Что приготовить из кизила

Свежие ягоды кизила едят только в том случае, если они очень-очень спелые, да и то из-за своих вяжущих свойств он далеко не всем придется по вкусу. А вот компот, кисель, вино, желе и варенье из этой ягоды, которое, благодаря большому количеству содержащегося в ней пектина, тоже похоже на желе, идут на ура. Кизил также можно перетирать с сахаром, в таком виде его можно хранить в холодильнике всю зиму.

Но, пожалуй, самый оригинальный способ хранения кизила придумали на Кавказе — там спелые ягоды перетирают через сито, формируют из получившейся кашицы лепешки и сушат их прохладном месте. Такой кизиловый "лаваш" может храниться три года, а витамины и полезные вещества остаются в нем живыми и неповрежденными. Кстати, в таком виде кизил еще и помогает от тошноты, поэтому его использовали в этом качестве во время Первой мировой войны.

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От Одиссея до основателей Рима

Несмотря на то, что кизил не дерево, а кустарник, его древесина является одной из самых крепких — ботаники называют его "корнус", что в переводе с латыни означает "рог" и говорит о его крепости. Если верить Гомеру, то именно из его ствола были сделаны стрелы у его героя-путешественника Одиссея, а основателям Рима Ромулу и Рему брошенное ими копье из кизила указало, где будет стоять вечный город.

Александра Волошина

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