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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
5 мин

Клетчатка против белка: что важнее для правильного питания и здоровья

Клетчатка и белок обладают различными полезными свойствами и поддерживают различные функции вашего организма.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Тарелка с едой

Тарелка с едой / © Credits

Хотя люди могут отдавать предпочтение только одному из этих питательных веществ, важно получать достаточное количество как клетчатки, так и белка в своём рационе.

Healthline рассказал о том, как клетчатка и белок влияют на ваш организм, о их пользе для здоровья, о том, сколько их нужно, и об источниках этих питательных веществ.

Какую роль играют клетчатка и белок в организме

Клетчатка — это сложный углевод, относящийся к макронутриентам. Эксперты классифицируют клетчатку как растворимую или нерастворимую. Растворимая клетчатка может растворяться в воде, а некоторые её виды помогают смягчить стул. Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде и придаёт объём вашему стулу.

Клетчатка способствует пищеварительной моторике и помогает предотвратить запоры. Она также питает полезные бактерии в вашем кишечнике. Это важное питательное вещество также обладает положительным влиянием на обмен веществ, в том числе улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск развития определенных заболеваний, таких как:

  • диабет 2 типа

  • сердечно-сосудистые заболевания

  • колоректальный рак

Пищевой белок также является макронутриентом. Ваш организм расщепляет белок на аминокислоты, которые необходимы для различных функций, в том числе для обеспечения клеток энергией. Аминокислоты также участвуют в формировании и восстановлении:

  • органов

  • мышц

  • ДНК

Достаточный уровень пищевого белка жизненно важен для поддержания роста, иммунной функции, обмена веществ и т. д.

Преимущества пищевых волокон

Клетчатка является важной частью вашего рациона и обладает рядом преимуществ для здоровья, в частности:

  • Моторика кишечника. Клетчатка придает объем вашим испражнениям, а также помогает предотвратить и облегчить симптомы проблем с кишечником, включая запоры и синдром раздраженного кишечника (СРК).

  • Контроль веса. Пищевые волокна способствуют ощущению сытости, что может помочь людям контролировать вес или похудеть, питаясь реже.

  • Метаболическое здоровье. Клетчатка помогает повысить чувствительность к инсулину, улучшить общее метаболическое состояние и предотвратить диабет 2 типа.

  • Кишечная микрофлора. Клетчатка способствует развитию здоровых, разнообразных кишечных бактерий, которые могут влиять на развитие и функционирование всего организма.

  • Снижение воспаления. Некоторые исследователи предполагают, что потребление достаточного количества пищевых волокон может помочь снизить риск локального воспаления, поражающего отдельную часть тела, и хронического системного воспаления.

  • Депрессия. Некоторые исследования связывают высокое потребление клетчатки с более низким риском депрессии. Это может быть связано со способностью клетчатки снижать воспаление.

  • Сердечно-сосудистые заболевания. Клетчатка может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая воспаление, улучшая чувствительность к инсулину и снижая уровень холестерина.

  • Колоректальный рак. Исследования связывают высокое потребление клетчатки с более низким риском колоректального рака, возможно, потому что клетчатка помогает продвигать отходы по пищеварительному тракту и поддерживает здоровье кишечника.

Преимущества пищевого белка

Пищевой белок снабжает ваш организм важными аминокислотами, девять из которых вы можете получить только с пищей. Аминокислоты участвуют в различных процессах вашего организма, включая работу иммунной системы, поддержание мышечной массы, обмен веществ и т. д.

Ниже приведены некоторые потенциальные преимущества потребления достаточного количества белка:

  • Сохранение мышечной массы. Диета с высоким содержанием белка может помочь вам сохранить мышечную массу и предотвратить её потерю во время похудения и естественного старения.

  • Поддержка похудения. Пищевой белок может помочь людям похудеть или поддерживать вес, помогая им чувствовать сытость после еды и предотвращая переедание.

  • Минеральная плотность костей. Обзор 2025 года предполагает, что может существовать положительная связь между потреблением пищевого белка и минеральной плотностью костей, что может способствовать здоровому старению и профилактике остеопороза.

Сколько клетчатки и белка вам нужно

Обзор 2025 года подчеркивает, что рекомендации по белку могут существенно различаться.

Например, рекомендуемая суточная норма потребления белка составляет 0,8–1,2 грамма (г) белка на килограмм (кг) массы тела.

В свою очередь, рекомендуемая суточная норма потребления клетчатки для взрослых составляет 14 г на 1000 калорий, потребляемых человеком. Для детей рекомендуемая суточная норма ниже и зависит от возраста и пола.

Можно ли употреблять слишком много клетчатки или белка

Значительное увеличение количества одного вида питательных веществ в рационе может происходить за счёт других жизненно важных питательных веществ. В целом, целесообразно стремиться к сбалансированному питанию, которое максимально удовлетворяет ваши потребности в питании.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление белка, особенно животного происхождения, может способствовать ухудшению состояния детей и функций их организма.

Некоторые источники белка животного происхождения также могут содержать много насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина.

Чрезмерное потребление клетчатки или слишком быстрое увеличение её потребления может привести к желудочно-кишечным (ЖКТ) симптомам, включая вздутие живота, метеоризм и спазмы.

Некоторым людям может быть полезно ограничить потребление клетчатки, например, тем, кто страдает болезнью Крона. Однако большинство людей потребляют недостаточное количество клетчатки.

Лучшие источники клетчатки и белка

Хотя клетчатка и белок обычно поступают из разных источников пищи, вы можете сочетать эти ингредиенты в своих блюдах, чтобы достичь обеих целей в плане питания.

Источники клетчатки

Клетчатка бывает растворимой или нерастворимой — обе важно включить в свой рацион. Ниже приведены несколько примеров различных типов клетчатки:

Источники растворимой клетчатки

  • черная фасоль

  • красная фасоль

  • брюссельская капуста

  • брокколи

  • морковь

  • авокадо

  • абрикосы

  • яблоки

  • семена чиа

  • овес •

Источники нерастворимой клетчатки

  • яблоки или груши с кожурой

  • малина

  • ежевика

  • зеленая фасоль

  • шпинат

  • капуста кале

  • болгарский перец

  • коричневый рис

  • чечевица

  • нут

Источники белка

Белок может поступать из животных или растительных источников. Ниже приведены несколько примеров различных типов белка:

Животный белок

  • птица

  • красное мясо

  • рыба

  • яйца

  • молоко

  • йогурт

  • сыр

Растительный белок

  • тофу

  • фасоль

  • чечевица

  • нут

  • орехи

  • соевое молоко

  • цельнозерновые продукты

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