Клетчатка против белка: что важнее для правильного питания и здоровья

Тарелка с едой / © Credits

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Хотя люди могут отдавать предпочтение только одному из этих питательных веществ, важно получать достаточное количество как клетчатки, так и белка в своём рационе.

Healthline рассказал о том, как клетчатка и белок влияют на ваш организм, о их пользе для здоровья, о том, сколько их нужно, и об источниках этих питательных веществ.

Какую роль играют клетчатка и белок в организме

Клетчатка — это сложный углевод, относящийся к макронутриентам. Эксперты классифицируют клетчатку как растворимую или нерастворимую. Растворимая клетчатка может растворяться в воде, а некоторые её виды помогают смягчить стул. Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде и придаёт объём вашему стулу.

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Клетчатка способствует пищеварительной моторике и помогает предотвратить запоры. Она также питает полезные бактерии в вашем кишечнике. Это важное питательное вещество также обладает положительным влиянием на обмен веществ, в том числе улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск развития определенных заболеваний, таких как:

диабет 2 типа

сердечно-сосудистые заболевания

колоректальный рак

Пищевой белок также является макронутриентом. Ваш организм расщепляет белок на аминокислоты, которые необходимы для различных функций, в том числе для обеспечения клеток энергией. Аминокислоты также участвуют в формировании и восстановлении:

органов

мышц

ДНК

Достаточный уровень пищевого белка жизненно важен для поддержания роста, иммунной функции, обмена веществ и т. д.

Преимущества пищевых волокон

Клетчатка является важной частью вашего рациона и обладает рядом преимуществ для здоровья, в частности:

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Моторика кишечника. Клетчатка придает объем вашим испражнениям, а также помогает предотвратить и облегчить симптомы проблем с кишечником, включая запоры и синдром раздраженного кишечника (СРК).

Контроль веса. Пищевые волокна способствуют ощущению сытости, что может помочь людям контролировать вес или похудеть, питаясь реже.

Метаболическое здоровье. Клетчатка помогает повысить чувствительность к инсулину, улучшить общее метаболическое состояние и предотвратить диабет 2 типа.

Кишечная микрофлора. Клетчатка способствует развитию здоровых, разнообразных кишечных бактерий, которые могут влиять на развитие и функционирование всего организма.

Снижение воспаления. Некоторые исследователи предполагают, что потребление достаточного количества пищевых волокон может помочь снизить риск локального воспаления, поражающего отдельную часть тела, и хронического системного воспаления.

Депрессия. Некоторые исследования связывают высокое потребление клетчатки с более низким риском депрессии. Это может быть связано со способностью клетчатки снижать воспаление.

Сердечно-сосудистые заболевания. Клетчатка может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая воспаление, улучшая чувствительность к инсулину и снижая уровень холестерина.

Колоректальный рак. Исследования связывают высокое потребление клетчатки с более низким риском колоректального рака, возможно, потому что клетчатка помогает продвигать отходы по пищеварительному тракту и поддерживает здоровье кишечника.

Преимущества пищевого белка

Пищевой белок снабжает ваш организм важными аминокислотами, девять из которых вы можете получить только с пищей. Аминокислоты участвуют в различных процессах вашего организма, включая работу иммунной системы, поддержание мышечной массы, обмен веществ и т. д.

Ниже приведены некоторые потенциальные преимущества потребления достаточного количества белка:

Сохранение мышечной массы. Диета с высоким содержанием белка может помочь вам сохранить мышечную массу и предотвратить её потерю во время похудения и естественного старения.

Поддержка похудения. Пищевой белок может помочь людям похудеть или поддерживать вес, помогая им чувствовать сытость после еды и предотвращая переедание.

Минеральная плотность костей. Обзор 2025 года предполагает, что может существовать положительная связь между потреблением пищевого белка и минеральной плотностью костей, что может способствовать здоровому старению и профилактике остеопороза.

Сколько клетчатки и белка вам нужно

Обзор 2025 года подчеркивает, что рекомендации по белку могут существенно различаться.

Например, рекомендуемая суточная норма потребления белка составляет 0,8–1,2 грамма (г) белка на килограмм (кг) массы тела.

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В свою очередь, рекомендуемая суточная норма потребления клетчатки для взрослых составляет 14 г на 1000 калорий, потребляемых человеком. Для детей рекомендуемая суточная норма ниже и зависит от возраста и пола.

Можно ли употреблять слишком много клетчатки или белка

Значительное увеличение количества одного вида питательных веществ в рационе может происходить за счёт других жизненно важных питательных веществ. В целом, целесообразно стремиться к сбалансированному питанию, которое максимально удовлетворяет ваши потребности в питании.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление белка, особенно животного происхождения, может способствовать ухудшению состояния детей и функций их организма.

Некоторые источники белка животного происхождения также могут содержать много насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина.

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Чрезмерное потребление клетчатки или слишком быстрое увеличение её потребления может привести к желудочно-кишечным (ЖКТ) симптомам, включая вздутие живота, метеоризм и спазмы.

Некоторым людям может быть полезно ограничить потребление клетчатки, например, тем, кто страдает болезнью Крона. Однако большинство людей потребляют недостаточное количество клетчатки.

Лучшие источники клетчатки и белка

Хотя клетчатка и белок обычно поступают из разных источников пищи, вы можете сочетать эти ингредиенты в своих блюдах, чтобы достичь обеих целей в плане питания.

Источники клетчатки

Клетчатка бывает растворимой или нерастворимой — обе важно включить в свой рацион. Ниже приведены несколько примеров различных типов клетчатки:

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Источники растворимой клетчатки

черная фасоль

красная фасоль

брюссельская капуста

брокколи

морковь

авокадо

абрикосы

яблоки

семена чиа

овес •

Источники нерастворимой клетчатки

яблоки или груши с кожурой

малина

ежевика

зеленая фасоль

шпинат

капуста кале

болгарский перец

коричневый рис

чечевица

нут

Источники белка

Белок может поступать из животных или растительных источников. Ниже приведены несколько примеров различных типов белка:

Животный белок

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птица

красное мясо

рыба

яйца

молоко

йогурт

сыр

Растительный белок

тофу

фасоль

чечевица

нут

орехи

соевое молоко

цельнозерновые продукты

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