Кофе и витамины: 6 популярных добавок, которые не стоит принимать вместе с утренней чашкой

Кофе / © Credits

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Пищевые добавки уже давно стали частью повседневной жизни миллионов людей. Мы принимаем магний для сна, железо для поддержания энергии, витамин D для укрепления иммунитета и здоровья костей. Однако даже самые качественные добавки могут не дать ожидаемого результата, если не учитывать время их приема.

Издание Martha Stewart объяснило, что кофе не просто бодрит. Его активные компоненты могут влиять на усвоение определенных питательных веществ, поэтому некоторые добавки лучше принимать отдельно.

Железо

Одним из минералов, наиболее чувствительных к кофе, считается железо. Причина заключается в полифенолах — природных антиоксидантах, содержащихся в кофейных зернах. Несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, эти соединения могут связывать железо в пищеварительном тракте и затруднять его усвоение. Это касается добавок с железом и растительных источников этого минерала.

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Рекомендуется сочетать железо с продуктами, богатыми витамином С, например, с цитрусовыми, киви, ягодами или папайей.

Кальций и витамин D

Кофеин обладает слабым мочегонным действием, из-за чего организм может терять часть кальция вместе с жидкостью. Кроме того, кофе может незначительно снижать усвоение кальция и влиять на работу рецепторов витамина D — вещества, которое помогает организму использовать кальций для поддержания здоровья костей.

Именно поэтому не стоит сочетать добавки кальция и витамина D с утренним кофе.

Магний

Магний по-прежнему остается одним из самых популярных минералов среди людей, стремящихся улучшить сон, поддержать нервную систему или уменьшить мышечные спазмы. Хотя кофе напрямую не препятствует его усвоению, кофеин может ускорять выведение магния из организма за счет более частого мочеиспускания.

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Именно поэтому рекомендуется принимать магний вечером: это не только удобно, но и помогает избежать взаимодействия с кофе.

Цинк и витамины группы B

Еще одна группа добавок, которые лучше не сочетать с кофе, — цинк и витамины группы B. Танины, содержащиеся в кофе, могут снижать усвоение цинка. А витамины группы B, относящиеся к водорастворимым, могут быстрее выводиться из организма из-за мочегонного эффекта кофеина.

Если вы принимаете комплекс витаминов группы B для поддержания энергии или работы нервной системы, лучше перенести их прием на другой прием пищи.

Когда принимать добавки

Рекомендуется выдерживать как минимум один час между чашкой кофе и приемом добавок, которые могут взаимодействовать с кофеином. Еще лучший вариант — принимать их во время обеда или ужина, если именно в это время вы не пьете кофе.

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В то же время не все витамины вступают в «конфликт интересов» с этим популярным напитком. Например, витамины А, Е, К и С, как правило, не теряют своей эффективности при одновременном употреблении с кофе.

Кофе не обязательно наносит вред витаминам и минералам, но в некоторых случаях может снижать их эффективность. Именно поэтому правильное время приема добавок становится не менее важным, чем их состав или дозировка.

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