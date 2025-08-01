Кофе может быть ключом к долголетию: новое исследование его пользы для женщин

Кофе / © Associated Press

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Для многих людей начало дня с кофе (а иногда и завершение дня им) практически очевидно. Хотя насыщенный вкус теплой чашки может быть достаточной причиной, недавно опубликованные исследования показывают, что существуют важные преимущества для здорового старения, которые делают перерыв на кофе просто необходимым.

О результатах последних исследований рассказывает Woman`sWorld.

Что показывают исследования о пользе кофе

Недавно были представлены результаты нового исследования, изучающего связь между потреблением кофе и здоровьем женщин. В исследовании, начиная с 1984 года, наблюдали за более 47 000 женщин, чтобы изучить, как кофеин влияет на их способность к здоровому старению.

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Хотя все мы можем иметь разные представления о том, что означает оставаться здоровым с возрастом, в этом исследовании здоровое старение определялось как жизнь до 70 лет и старше, отсутствие 11 основных хронических заболеваний, поддержание физической функции, хорошее психическое здоровье, отсутствие когнитивных нарушений и жалоб на память.

Исследователи рассматривали потребление кофеина не только из кофе, но и из чая и кофе без кофеина. Однако среди женщин в возрасте от 45 до 60 лет более 80 процентов потребления кофеина поступало от регулярного употребления кофе.

В конце концов, исследование показало, что женщины среднего возраста, которые пили кофе, имели больше шансов достичь здорового старения. Фактически, исследователи обнаружили, что с каждой дополнительной чашкой кофе, которую выпивали в день, женщины из группы здорового старения имели на два-пять процентов больше шансов чувствовать себя хорошо в дальнейшей жизни.

К сожалению для тех, кто не любит вкус обычного кофе, исследователи не обнаружили связи между здоровым старением и употреблением чая или кофе без кофеина.

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Как кофе способствует здоровому старению

Кофе содержит различные биоактивные соединения, включая кофеин, антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые могут способствовать его пользе для здоровья, говорит Кейс Теддер, доктор медицинских наук, сертифицированный семейный врач. Эти соединения могут улучшить метаболическое здоровье, уменьшить воспаление и защитить от нейродегенеративных заболеваний, что потенциально приводит к здоровому старению.

Как максимально использовать пользу кофе для здоровья

Даже самые полезные продукты и напитки имеют свои ограничения, и есть разумные способы наслаждаться ими. Это касается и вашего утреннего кофе.

Джозеф Меркола, доктор медицинских наук, сертифицированный семейный врач, дал свою рекомендацию относительно того, как потреблять кофе, получая при этом максимальную пользу.

Используйте органический кофе, чтобы избежать остатков пестицидов и увеличить потребление антиоксидантов, говорит доктор Меркола. Откажитесь от искусственных сливок и сахарных сиропов — они быстро сводят на нет преимущества. Если вы хотите более насыщенного вкуса, добавьте щепотку корицы или немного жирных сливок или цельного молока от коров, которые кормятся травой.

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Относительно того, сколько нужно пить, чтобы получить пользу от здорового старения, доктор Теддер имеет определенное понимание.

Хотя индивидуальная переносимость может отличаться, умеренное потребление кофе, которое обычно определяется как три-пять чашек в день, часто связано с пользой для здоровья, говорит доктор Теддер. Как отметил доктор Меркола, лучше всего употреблять кофе без чрезмерного сахара или жирных сливок, чтобы максимизировать его положительный эффект. Кроме того, важно учитывать личное состояние здоровья перед увеличением потребления кофе и проконсультироваться с врачом.