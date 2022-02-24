Кофе: сколько пить, чтобы не навредить здоровью

Умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Но его избыток может вызвать ряд неприятных недугов, что связано с содержанием стимулирующего кофеина.

Многие из нас не представляют утро без чашки бодрящего и любимого кофе. Кофеин стимулирует мозг к эффективной работе и временно уменьшает симптомы усталости. Это одни из многих положительных эффектов кофеина, но напитки, содержащие его, также могут быть опасны для вашего здоровья. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как понять, что нужно уменьшить употребление кофе, на какие симптомы обратить внимание?

Кофеин и его положительное влияние на здоровье

Кофеин – натуральное соединение растительного происхождения. Встречается, среди прочего, в листьях чайного растения, семенах какао или плодах кофейного дерева. Употребление кофе и чая стало настолько популярным, что почти 90% взрослых потребляют кофеин каждый день.

Многие исследования подчеркивают положительное влияние употребления кофе на работу организма. Умеренное количество кофеина в дозе 100-400 мл в день (1-4 чашки) благотворно влияет на организм, в том числе:

улучшает работу нервной системы;

снижает утомляемость;

повышает физическую работоспособность;

облегчает запоминание новой информации;

улучшает концентрацию;

стимулирует пищеварение;

повышает термогенез, т.е. выработку тепла в организме;

усиливает сжигание жира.

Если выпивать немного черного кофе после завтрака, можно получить немало пользы – напиток снимает усталость, положительно влияет на сердце, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогает сохранить стройную фигуру и снизить риск развития диабета 2 типа.

Симптомы передозировки кофе: когда нужно сказать "стоп"

Кофеин в небольших количествах и содержащиеся в кофе антиоксиданты могут оказать благотворное влияние на организм, но не следует перебарщивать с его количеством. Избыток напитка может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы. Если вы у себя заметили следующие проблемы, пора подумать, чем заменить кофе или, как минимум, снизить его количество.

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Проблемы с засыпанием

Со временем наш организм может привыкнуть ко многим вещам. Поэтому регулярное употребление кофеина в умеренных количествах не должно нарушать ваш сон. Однако употребление кофе непосредственно перед сном может затруднять засыпание, ухудшать качество сна и значительно сокращать его продолжительность.

Учащенное сердцебиение (после чашки кофе)

Учащенное сердцебиение после приема кофе может указывать на не очень хорошую переносимость кофеина, а точнее, на повышенную чувствительность к нему. Если вы заметили появление подобного симптома после употребления кофе, следует его полностью исключить из своего рациона.

Чувство тревоги или беспокойство

Небольшое употребление кофе может дать заряд энергии и даже улучшить настроение, но, если кофеина слишком много, возможно развитие таких симптомов, как тревога и беспокойство. Кофе стимулирует выработку дофамина, который мы ощущаем как увеличение чувства удовольствия. С другой стороны, кофе увеличивает секрецию желудочного сока, что может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Частое мочеиспускание после кофе

Кофе является мочегонным напитком, который увеличивает выработку мочи. Кроме того, кофеин способствует выведение из организма воды, а также ценных минералов и электролитов. Поэтому после чашки кофе рекомендуется выпивать стакана воды без газа.

Боль в груди или одышка

При потреблении слишком большого количества кофе, может повышаться кровяное давление, как следствие, появляются признаки гипертонии – боль в груди, потливость, учащенное сердцебиение и одышка. Помимо прочего, кофеин снижает усвоение цинка и железа почти на 50%, что ослабляет иммунную систему.

Как уменьшить негативное влияние кофеина?

Если мы хотим уменьшить негативное воздействие кофеина, мы должны сначала уменьшить его потребление. Хорошим решением может стать переход на напитки с низким содержанием кофеина или полностью без него.

Особенно не полезен для организма быстрорастворимый кофе, так как напиток может содержать дополнительные ингредиенты. Такой кофе настоятельно не рекомендуется людям с нарушением сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таком случае лучше перейти на кофе в натуральных зернах.

Второй совет, если вы не представляете жизнь без кофе – увеличьте прием воды в день. Регулярное употребление большого количества воды помогает бороться с усталостью, улучшает настроение и повышает уровень энергии.

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Также обратите внимание на рацион питания, если ваш день проходит с 3-4 чашками кофе. Чтобы снизить негативное влияние кофеина на организм, ешьте больше овощей и фруктов, богатых витамином С, железом, магнием, цинком, клетчаткой.

Рекомендуемое ежедневное потребление кофе не должно превышать четырех чашек этого напитка.

Слишком много кофеина может проявляться такими симптомами, как: головная боль, проблемы с засыпанием, учащенное сердцебиение, беспокойство, раздражительность, частое мочеиспускание, боль в груди.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, вам следует уменьшить или полностью исключить кофеин из своего рациона. Также стоит увеличить потребление воды и продуктов, богатых питательными веществами.

Любители кофе во всем мире, вероятно, не задумываются о его пользе или вреде для здоровья. И все же этот напиток был предметом долгих споров. В 1991 году Всемирная организация здравоохранения включила кофе в список возможных канцерогенов. К 2016 году он был реабилитирован, поскольку исследование показало, что напиток не связан с повышенным риском развития онкологии; напротив, риск некоторых видов рака снизился среди тех, кто регулярно пил кофе в рекомендуемом количестве.

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