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Когда лучше бегать — утром или вечером: рассказал врач
Утренняя пробежка кажется идеальным способом начать день, но не стоит спешить надевать кроссовки сразу после пробуждения.
Бег уже давно стал одним из самых простых способов поддерживать тело в тонусе, ведь для этого не нужен спортзал, сложное оборудование или много времени. Но важно не только то, сколько мы бегаем, но и когда мы это делаем.
По словам врача Юрия Габорца, утренние интенсивные нагрузки могут стать лишним стрессом для организма, особенно для людей старше 35 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Не стоит бежать сразу после пробуждения
После сна организму требуется время, чтобы полностью перейти в активный режим. Сердце ещё бьётся медленнее, мышцы и позвоночник не готовы к резкой нагрузке, а организм в целом только «включается».
Поэтому резкий старт с пробежки может стать ненужным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, атеросклерозом и другими хроническими заболеваниями. В таких случаях любые интенсивные тренировки лучше согласовать с кардиологом.
Как начать утро
Если вы всё же планируете заняться спортом утром, не стоит превращать первые минуты после пробуждения в марафон. Дайте организму время проснуться, выпейте воды, сделайте легкую разминку, а нагрузку начните с ходьбы. Такой постепенный переход гораздо мягче поможет телу адаптироваться к движению.
Важно также не считать утреннюю пробежку универсально опасной для всех. Реакция на физическую нагрузку зависит от возраста, состояния здоровья, уровня подготовки и интенсивности самой тренировки.
Когда лучше бегать
По словам врача, наиболее подходящим временем для бега может быть середина дня или период после 16:00. К этому моменту организм уже полностью проснулся, сердечно-сосудистая система работает активнее, мышцы и суставы лучше подготовлены к нагрузке, а тело легче адаптируется к физической активности.
Именно поэтому дневная или вечерняя пробежка для многих может стать более комфортным вариантом, чем интенсивный бег сразу после сна. Главное правило простое: прислушивайтесь к своему телу и не спешите требовать от него максимума сразу после пробуждения.