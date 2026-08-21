Когда пора выпить последнюю чашку кофе, чтобы хорошо выспаться / © Credits

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Кофе может помочь проснуться, сосредоточиться и пережить особенно насыщенный день. Однако та же самая чашка, которая спасает от сонливости днём, вечером способна превратить кровать в место для долгих размышлений, об этом рассказало издание The Washington Post.

Исследователи проанализировали 24 исследования о влиянии кофеина на сон и пришли к практическому выводу, что последнюю стандартную чашку кофе следует выпить примерно за девять часов до сна. То есть, если вы ложитесь в 22:00, ориентир — около 13:00.

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Звучит сурово, особенно для тех, кто привык к послеобеденному латте, однако кофеин действительно может оставаться в организме гораздо дольше, чем кажется.

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Вечерний кофе мешает заснуть

Согласно данным метаанализа, кофе может сокращать общую продолжительность сна примерно на 45 мин и увеличивать время, необходимое для засыпания, примерно на 9 мин. Кроме того, люди, регулярно пьющие кофе, в среднем спят примерно на 36 минут меньше, чем те, кто его не употребляет.

Важно также то, что кофеин у всех действует по-разному. Период его полувыведения может составлять примерно от 2 до 10 часов. На скорость метаболизма влияют, в частности, генетические особенности. Именно поэтому один человек может спокойно выпить эспрессо после ужина и заснуть, а другой после чашки кофе после обеда будет лежать до полуночи.

Сколько кофеина — это слишком много

Здоровым взрослым не рекомендуется превышать 400 мг кофеина в сутки. Однако его количество в разных напитках сильно различается. Например, средний айс-латте может содержать около 166 мг кофеина, а большая порция холодного кофе — около 280 мг. Обычная порция кофе из капсулы может содержать примерно 75–150 мг.

Поэтому, если без послеобеденного кофе никак не обойтись, можно выбрать не такой крепкий напиток и уменьшить порцию. Это особенно актуально для тех, кто чувствителен к кофеину.

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Отказ от кофе

Это не обязательно. Кофе обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья, поэтому главное — не превращать его во врага, а правильно выбрать время для его употребления. Один из самых простых компромиссов — оставить основную часть кофе на первую половину дня. Так вы получаете желаемый заряд бодрости, но даете организму больше времени, чтобы вывести кофеин к вечеру.

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