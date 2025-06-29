Когда спортивное питание не работает: рассказывает тренер

Когда спортивное питание не работает / © Credits

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Тренер и эксперт по здоровому образу жизни Дмитрий Глебов объяснил, что дело редко бывает в самих добавках — чаще виноват подход. Иногда достаточно немного изменить тактику, чтобы увидеть реальный результат и ощутить пользу.

Среди женщин до сих пор существует много мифов о спортивных добавках: что без протеина мышцы не растут, что гейнер автоматически «делает форму», а жиросжигатель — это ключ к плоскому животу. На самом деле все гораздо сложнее и именно незнание или неправильное применение сводит эффект почти к нулю.

Не все добавки полезны именно для тебя

Базовая ошибка — покупать все, что «советуют блогеры». Например:

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Протеин — нужен только тогда, когда вы не доедаете белка с пищей. Если же ваше питание полноценное, порошковый белок не даст преимущества.

Витамины и минералы — если у вас нет дефицита, их дополнительное употребление не поможет, а иногда и вредит.

Совет: прежде чем что-то покупать — сдайте анализы или проконсультируйся с диетологом. Это экономит и деньги, и здоровье.

Стандартная дозировка — не для всех

Рекомендации на банке — условные, например, вес, возраст, активность, цель — все влияет на эффективность дозы:

Женщине весом 55 кг и мужчине 100+ кг точно не подойдут одинаковые порции.

Важно учитывать время приема, сочетание с другими добавками, уровень активности.

Бывает, что добавка просто не работает, потому что ее пьют не в то время или не в том количестве.

Без диеты — это не работает

Самые громкие обещания дают добавки с «узкой специализацией», такие как:

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Гейнер — смесь белка и углеводов для набора веса. Но если вы все равно не доедаете — ни один гейнер не «сделает массу».

Жиросжигатели — могут стимулировать метаболизм, но не работают без дефицита калорий.

Креатин или L-карнитин — не дадут результата, если вы неправильно тренируетесь.

Не надейся на добавки как на чудо — база всегда в рационе и режиме.

Непонимание, что для чего

Еще одна причина — путаница. Например:

Креатин не «сжигает жир» — он улучшает взрывную силу.

Протеин — это не заменитель пищи, а дополнение к белковой норме.

L-карнитин не работает без физической активности.

Вывод: прежде чем что-то купить, почитайте о действии добавки, а еще лучше посоветуйся с тренером или диетологом.

Низкое качество или фальсификат

На рынке до сих пор можно найти:

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Добавки с ложным составом (меньше действующего вещества, чем заявлено)

Продукты с некачественным сырьем — дешевые заменители, которые не усваиваются

Подделки — особенно с маркетплейсов или без сертификатов

Лучше потратить немного больше, но выбрать бренд с репутацией, который проходит независимые тесты.

«Спортивное питание — это инструмент. И как любой инструмент, он работает только тогда, когда вы знаете, как и для чего им пользоваться. Именно поэтому так важно не просто пить „что-то“, а понимать — что, зачем и когда» — резюмирует тренер.