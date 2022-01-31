Количество соли в свежих и обработанных продуктах

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему не стоит пересаливать пищу и полностью исключать эту специю из рациона.

Многие и не догадываются, что современная еда перенасыщена солью. Люди, не следящие за количеством соли в рационе, могут незаметно для себя увеличить суточное потребление соли до 30-40 г в сутки. Во многих продуктах соль содержится в достаточно больших количествах, хотя на первый взгляд это может быть незаметным. Даже если не посыпать солью овощи или мясо, мы все равно употребляем ее в скрытом виде. Соль в большом количестве присутствует в маринадах, консервах или колбасах, не говоря уже о картофельных чипсах.

Употребление пересоленной пищи способствует повышению артериального давления, развитию сердечных заболеваний, атеросклерозу. Это происходит потому, что соленые продукты провоцируют жажду и задерживают воду в организме. Ухудшается работа кровеносных сосудов и сердца, меняется свертываемость крови, образуются отеки, нарушается функция почек, печени. А также тело быстрее стареет из-за чрезмерного употребления соли.

Но и жить совсем без соли нельзя, полный отказ от употребления соли приводит к негативным последствиям для организма. Например, недостаток натрия хлорида вызывает апатию, быструю усталость, депрессивные состояния и слабости в мышцах. Обмен веществ нарушается как от избытка, так и от недостатка соли. Поэтому при нормальном состоянии здоровья нужно просто ограничить потребление соли до суточной нормы. Иногда используют бессолевые диеты для быстрого похудения. К сожалению, эффект уменьшения массы тела достигнет путем выведения жидкости из организма, что не всегда полезно и безопасно.

Количество добавленной в пищу соли не должно превышать 5 граммов, а это 1 чайная ложка в сутки. Летом в связи с повышенным потоотделением эта потребность несколько растет. Не исключайте полностью соль из рациона, потребляйте ее в пределах дневной нормы.

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