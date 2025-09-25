Комбуча: чем полезен этот напиток для вашего здоровья

Комбуча / © Credits

Сегодня комбуча становится все более популярной среди сторонников здорового образа жизни. Для тех, кто стремится заменить газированные напитки, кофе или сладкие соки, комбуча становится настоящим открытием, об этом рассказало издание Real Simple.

Комбуча — это ферментированный чайный напиток, который, по историческим данным, появился в Китае более 2000 лет назад. Его изготавливают путем добавления специальной культуры бактерий и дрожжей к подслащенному черному или зеленому чаю. Эта культура называется SCOBY (symbiotic colony of bacteria and yeast — симбиотическая колония бактерий и дрожжей).

Во время ферментации дрожжи превращают сахар в небольшое количество алкоголя, а бактерии — в уксусную кислоту и другие полезные соединения. Благодаря этому комбуча имеет легкую газированность и характерный кисловато-фруктовый вкус. Некоторые отмечают свежую нотку, другие — несколько специфический вкус, к которому надо привыкнуть.

Состав и пищевая ценность

Классическая комбуча содержит только черный и зеленый чай, воду, сахар и SCOBY. В одном стакане 240 мл органического напитка обычно содержится:

Калории: 28-30 ккал

Углеводы: 8 г

Сахар: 8 г

Натрий: 9-10 мг

Комбуча также богата витаминами группы B (B1, B2, B6, B12) и C, а также содержит минералы: железо, марганец, цинк, медь и никель. Дополнительно она содержит полифенолы и другие биоактивные соединения, которые сохраняются во время ферментации.

Важно: некоторые коммерческие виды комбучи содержат дополнительные соки или подсластители после ферментации, это увеличивает калорийность.

Кофеин и алкоголь

Кофеин : поскольку комбучу готовят на основе чая, в ней естественно содержится кофеин, но его меньше, чем в обычной чашке черного или зеленого чая, примерно треть. Это делает ее хорошей альтернативой для тех, кто хочет сократить потребление кофеина.

Алкоголь: ферментация производит небольшое количество алкоголя. Законодательно напиток считается безалкогольным, если содержит менее 0,5% алкоголя. Есть также варианты с большим процентом алкоголя, похожие на пиво.

Полезные свойства комбучи

Поддержка работы кишечника. Ферментированный напиток содержит пробиотики — «полезные» бактерии, которые помогают улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и поддержать здоровую микрофлору.

Уменьшение воспаления. Комбуча богата полифенолами — антиоксидантами растительного происхождения, которые обладают противовоспалительным действием, помогают бороться со свободными радикалами и замедляют старение клеток .

Повышенный уровень энергии. Витамины группы B в составе напитка способствуют метаболизму, нервной системе и общему тонусу организма .

Антимикробное действие. Комбуча может сдерживать развитие вредных бактерий и грибков, таких как Candida и Staphylococcus epidermidis.

Поддержка психического здоровья. Витамины B6 и B12 участвуют в производстве нейротрансмиттеров, которые регулируют настроение и могут уменьшать риск депрессии и стресса.

Здоровье печени. Антиоксиданты и ферменты комбучи помогают выводить токсины, снижать воспаление печени и улучшать ее функции .

Уход за кожей. Фенольные соединения и низкий pH напитка способствуют защите кожи, поддерживают коллаген и стимулируют восстановление клеток.

Продление жизни. Благодаря антиоксидантам, пробиотикам и уксусной кислоте регулярное употребление комбучи может поддерживать иммунитет, уменьшать воспаление и положительно влиять на общее состояние организма.

Кому следует быть осторожным

Дети и беременные: из-за возможного содержания алкоголя и кофеина, а также кислотности напитка.

Регулярное потребление: оптимально — 100-120 мл в день, постепенно увеличивать до 240 мл.

Комбучу можно найти в супермаркетах, магазинах здорового питания, онлайн или приготовить дома. Новичкам советуют начать с покупных напитков, чтобы выбрать любимый вкус.

Советы

Выбирайте органические сорта без добавленного сахара.

Начинайте с малых порций, наблюдайте за реакцией организма.

Комбуча прекрасно заменяет газированные напитки или сладкие соки, подходит как напиток утром или в обеденный перерыв.

Комбуча — это не просто модный напиток, а ферментированный чай с многовековой историей, который может стать полезной частью вашего рациона. Она поддерживает работу кишечника благодаря пробиотикам, уменьшает воспаление, способствует энергии и улучшает психическое состояние. Кроме того, антиоксиданты и полезные соединения помогают укрепить иммунитет, поддерживать печень и ухаживать за кожей.

Хотя комбуча не является магическим средством от всех болезней и требует умеренного употребления, этот напиток является гораздо более полезной альтернативой сладким газированным напиткам и кофе. Попробуйте найти свой любимый вкус и делайте комбучу частью ежедневного здорового рациона.