Комбуча или кефир: какой ферментированный напиток полезнее для здоровья кишечника
Ферментированные продукты — настоящий тренд в современном питании. Они не только добавляют разнообразия в меню, но и положительно влияют на здоровье пищеварительной системы.
К самым популярным напиткам этого ряда относятся комбуча (ферментированный чай) и кефир (ферментированное молоко). Оба они содержат пробиотики, антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами, но различаются по составу и действием. поэтому какой из них выбрать для поддержания здоровья кишечника, рассказало издание Real Simple.
Комбуча
Комбуча — это газированный напиток, полученный путем ферментации черного, зеленого или чая улун (оолонг) с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY).
Ее главные преимущества:
пробиотики, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры;
антиоксиданты, особенно если основой является зеленый чай с полифенолами;
возможно положительное влияние на обмен веществ, уровень холестерина и воспалительные процессы.
Однако стоит быть внимательными, ведь в магазинных вариантах часто есть дополнительный сахар. Домашнее приготовление позволяет контролировать его количество.
Пищевая ценность 350 мл (1 баночка) комбучи:
Калории: ~60
Углеводы: 14-15 г
Белки: <0,5 г
Жиры: практически отсутствуют
Витамины группы B — в небольших количествах
Кефир
Кефир — кисломолочный напиток, известный в Украине еще с детства. Его готовят из молока, заквашенного специальными кефирными грибками. В отличие от йогурта, в нем есть не только бактерии, но и дрожжи, которые создают особый вкус и насыщают его пробиотиками.
Основные преимущества:
богатый состав: белки, кальций, витамин D и витамин B12;
поддержка иммунитета и костной системы;
пробиотики, которые помогают пищеварению;
возможное влияние на снижение уровня холестерина и воспалительных процессов.
Пищевая ценность 1 стакана (240 мл) кефира:
Калории: ~125
Углеводы: 18 г
Белки: ~9 г
Жиры: 2-3 г
Кальций: более 30% от суточной нормы
Витамин D и B12: витамин D и B12
Все зависит от ваших потребностей:
Если вы не употребляете молочные продукты или ищете легкий напиток с минимумом калорий, который освежает, то комбуча станет лучшим выбором. Она может стать альтернативой сладкой газировке.
Если же вам нужен источник белка, кальция и витаминов, отдайте предпочтение кефиру. Он особенно полезен для здоровья костей, нервной системы и иммунитета.
А еще оба напитка можно сочетать в рационе, например, комбуча освежит в жаркий день, а кефир станет сытным завтраком или вечерним перекусом.
Совет
Читайте этикетки и выбирайте напитки с минимальным добавлением сахара.
Кефир можно употреблять даже тем, кто имеет легкую непереносимость лактозы, ведь в процессе ферментации ее количество существенно снижается.
Если готовите комбучу дома, придерживайтесь правил гигиены, чтобы избежать заражения нежелательными микроорганизмами.
И комбуча, и кефир — полезные источники пробиотиков, но каждый имеет свою «суперсилу». Комбуча подходит тем, кто хочет легкости и антиоксидантов без молочных продуктов, тогда как кефир — оптимальный выбор для тех, кто хочет получить больше белка, кальция и витаминов для поддержания крепких костей и здорового иммунитета.