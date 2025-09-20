Комбуча или кефир: какой ферментированный напиток полезнее для здоровья кишечника / © Credits

К самым популярным напиткам этого ряда относятся комбуча (ферментированный чай) и кефир (ферментированное молоко). Оба они содержат пробиотики, антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами, но различаются по составу и действием. поэтому какой из них выбрать для поддержания здоровья кишечника, рассказало издание Real Simple.

Комбуча

Комбуча — это газированный напиток, полученный путем ферментации черного, зеленого или чая улун (оолонг) с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY).

Ее главные преимущества:

пробиотики, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры;

антиоксиданты, особенно если основой является зеленый чай с полифенолами;

возможно положительное влияние на обмен веществ, уровень холестерина и воспалительные процессы.

Однако стоит быть внимательными, ведь в магазинных вариантах часто есть дополнительный сахар. Домашнее приготовление позволяет контролировать его количество.

Пищевая ценность 350 мл (1 баночка) комбучи:

Калории: ~60

Углеводы: 14-15 г

Белки: <0,5 г

Жиры: практически отсутствуют

Витамины группы B — в небольших количествах

Кефир

Кефир — кисломолочный напиток, известный в Украине еще с детства. Его готовят из молока, заквашенного специальными кефирными грибками. В отличие от йогурта, в нем есть не только бактерии, но и дрожжи, которые создают особый вкус и насыщают его пробиотиками.

Основные преимущества:

богатый состав: белки, кальций, витамин D и витамин B12;

поддержка иммунитета и костной системы;

пробиотики, которые помогают пищеварению;

возможное влияние на снижение уровня холестерина и воспалительных процессов.

Пищевая ценность 1 стакана (240 мл) кефира:

Калории: ~125

Углеводы: 18 г

Белки: ~9 г

Жиры: 2-3 г

Кальций: более 30% от суточной нормы

Витамин D и B12: витамин D и B12

Все зависит от ваших потребностей:

Если вы не употребляете молочные продукты или ищете легкий напиток с минимумом калорий, который освежает, то комбуча станет лучшим выбором. Она может стать альтернативой сладкой газировке.

Если же вам нужен источник белка, кальция и витаминов, отдайте предпочтение кефиру. Он особенно полезен для здоровья костей, нервной системы и иммунитета.

А еще оба напитка можно сочетать в рационе, например, комбуча освежит в жаркий день, а кефир станет сытным завтраком или вечерним перекусом.

Совет

Читайте этикетки и выбирайте напитки с минимальным добавлением сахара.

Кефир можно употреблять даже тем, кто имеет легкую непереносимость лактозы, ведь в процессе ферментации ее количество существенно снижается.

Если готовите комбучу дома, придерживайтесь правил гигиены, чтобы избежать заражения нежелательными микроорганизмами.

И комбуча, и кефир — полезные источники пробиотиков, но каждый имеет свою «суперсилу». Комбуча подходит тем, кто хочет легкости и антиоксидантов без молочных продуктов, тогда как кефир — оптимальный выбор для тех, кто хочет получить больше белка, кальция и витаминов для поддержания крепких костей и здорового иммунитета.