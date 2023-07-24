Касторовое масло: компресс, способный облегчить боль и снять воспаление

Компрессы с касторовым маслом облегчают запор, менструальные спазмы и боль в суставах. Это средство настолько дешевое и в то же время эффективное, что стоит к нему присмотреться повнимательнее.

Культуры всего мира тысячи лет использовали касторовое масло в качестве натурального лечебного средства. В Средиземноморье считалось, что оно увеличивает лактацию у женщин, а в Африке его использовали для лечения болей в животе и воспалений. В Южной Америке коренные жители использовали его для предотвращения выпадения волос и заживления кожных ран. Сегодня люди делают компрессы с касторовым маслом для лечения различных проблем со здоровьем — от предменструальных болей до вздутия живота и болей при артрите.

У этих древних цивилизаций не было научных доказательств, подтверждающих их заявления, но современные исследования подтвердили полезные свойства касторового масла. О том, как использовать касторовое масло Womans World рассказал Таз Бхатиа, доктор медицинских наук, сертифицированный врач по интегративной медицине и эксперт по женскому здоровью.

Что такое касторовое масло

Касторовое масло — это растительное масло, полученное из клещевины, которая в основном растет в Индии и Бразилии. Масло содержит различные питательные вещества, но в нем особенно много жирных кислот, которые помогают облегчить воспаление во всем теле.

Как сделать компресс с касторовым маслом

Компресс с касторовым маслом состоит из нескольких кусков небеленого шерстяного войлока или хлопчатобумажной фланели, пропитанных касторовым маслом. Вы просто кладете его на область, которая нуждается в облегчении боли или снятии воспаления, и накрываете полиэтиленовой пленкой (чтобы сохранить тепло и предотвратить подтекание масла). Вы также можете приложить грелку сверху компресса, чтобы оптимизировать проникновение масла. Большинство врачей рекомендуют оставлять компресс с касторовым маслом на 30–45 минут.

Чем полезен компресс с касторовым маслом

Компрессы с касторовым маслом позволяют вам воспользоваться его противовоспалительными свойствами, позволяя ему впитываться через кожу.

Компрессы с касторовым маслом избавляют от запоров. Люди использовали касторовое масло в качестве слабительного в течение сотен лет, а недавнее исследование, проведенное учеными из Турции, показало, что компрессы с касторовым маслом являются эффективным средством лечения запоров у пожилых людей. В ходе исследования участники использовали его в течение трех дней подряд. В конце этого периода исследователи обнаружили, что пожилые люди, которые использовали компрессы с касторовым маслом, также имели более мягкий стул, также они уменьшили симптомы запора, такие как вздутие живота и напряжение.

Люди использовали касторовое масло в качестве слабительного в течение сотен лет, а недавнее исследование, проведенное учеными из Турции, показало, что компрессы с касторовым маслом являются эффективным средством лечения запоров у пожилых людей. В ходе исследования участники использовали его в течение трех дней подряд. В конце этого периода исследователи обнаружили, что пожилые люди, которые использовали компрессы с касторовым маслом, также имели более мягкий стул, также они уменьшили симптомы запора, такие как вздутие живота и напряжение. Компрессы с касторовым маслом минимизируют менструальные спазмы и боль в области таза. Касторовое масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, оба из которых, как было доказано, уменьшают менструальные спазмы и симптомы эндометриоза. Влияние его на боль в области таза, связанную с менструацией, подробно не изучалось, но многие женщины используют компрессы с касторовым маслом для облегчения болезненных менструаций в качестве естественной альтернативы безрецептурным противовоспалительным препаратам.

Касторовое масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, оба из которых, как было доказано, уменьшают менструальные спазмы и симптомы эндометриоза. Влияние его на боль в области таза, связанную с менструацией, подробно не изучалось, но многие женщины используют компрессы с касторовым маслом для облегчения болезненных менструаций в качестве естественной альтернативы безрецептурным противовоспалительным препаратам. Компрессы с касторовым маслом облегчают боль в суставах. Противовоспалительные свойства касторового масла могут облегчить боль в суставах, связанную с остеоартритом и ревматоидным артритом. Одно исследование, проведенное индийскими учеными, показало, что прикладывание компрессов с касторовым маслом к коленным суставам значительно облегчает боль в коленях. 50 женщин в возрасте от 30 до 60 лет просили массировать им болезненные коленные суставы в течение пяти минут в день, а затем использовать грелку для этой области в течение 5-10 минут две недели подряд. В начале исследования 72% женщин испытывали умеренную боль в коленях. К концу двухнедельного периода только у 24% женщин все еще сохранялась умеренная боль в колене, у 76% боль в колене уменьшилась. Касторовое масло может облегчить боль и уменьшить воспаление до определенной степени. Он содержит рицинолевую кислоту, которая уменьшает отек.

Противовоспалительные свойства касторового масла могут облегчить боль в суставах, связанную с остеоартритом и ревматоидным артритом. Одно исследование, проведенное индийскими учеными, показало, что прикладывание компрессов с касторовым маслом к коленным суставам значительно облегчает боль в коленях. 50 женщин в возрасте от 30 до 60 лет просили массировать им болезненные коленные суставы в течение пяти минут в день, а затем использовать грелку для этой области в течение 5-10 минут две недели подряд. В начале исследования 72% женщин испытывали умеренную боль в коленях. К концу двухнедельного периода только у 24% женщин все еще сохранялась умеренная боль в колене, у 76% боль в колене уменьшилась. Касторовое масло может облегчить боль и уменьшить воспаление до определенной степени. Он содержит рицинолевую кислоту, которая уменьшает отек. Компрессы с касторовым маслом помогают детоксикации печени. Ваша печень помогает удалять токсины из крови, чтобы они могли быть отфильтрованы из вашего тела. Она также вырабатывает лейкоциты для борьбы с инфекцией и создает пищеварительную жидкость, называемую желчью, которая помогает переваривать пищу. Считается, что наложение компресса с касторовым маслом на живот над областью печени может помочь этим процессам. Это связано с тем, что рицинолевая кислота также способствует усвоению питательных веществ и пищеварению. Компресс помогает выводить токсины через желчь. Доктор советует класть теплый компресс из касторового масла под пупок несколько раз в неделю, пока вы отдыхаете, чтобы помочь вашей печени более эффективно перерабатывать токсины.

Ваша печень помогает удалять токсины из крови, чтобы они могли быть отфильтрованы из вашего тела. Она также вырабатывает лейкоциты для борьбы с инфекцией и создает пищеварительную жидкость, называемую желчью, которая помогает переваривать пищу. Считается, что наложение компресса с касторовым маслом на живот над областью печени может помочь этим процессам. Это связано с тем, что рицинолевая кислота также способствует усвоению питательных веществ и пищеварению. Компресс помогает выводить токсины через желчь. Доктор советует класть теплый компресс из касторового масла под пупок несколько раз в неделю, пока вы отдыхаете, чтобы помочь вашей печени более эффективно перерабатывать токсины. Маски с касторовым маслом сделают кожу сияющей. Касторовое масло действует как увлажняющее средство и восстанавливает кожный барьер. Это также антибактериальное средство и может действовать как противогрибковое средство, а грибок - причина многих кожных заболеваний, включая псориаз, экзему и перхоть. Примечание: не используйте компрессы с касторовым маслом на открытых порезах или ранах.

Как сделать компресс из касторового масла

Вы можете приготовить компрессы из касторового масла самостоятельно. Все, что вам нужно, это несколько ингредиентов и 15-20 минут.

Ингредиенты:

касторка;

небеленый шерстяной войлок или хлопчатобумажная фланель;

пластиковый контейнер среднего размера или миска для смешивания;

щипцы;

ножницы;

пищевая пленка или пластиковый пакет;

одноразовые полотенца или одноразовая скатерть

Приготовление

Расстелите скатерть на столешнице или полу. Вырежьте большой квадрат из пластика. Разрежьте шерстяной фетр или хлопчатобумажную фланель на прямоугольники. Размер прямоугольников зависит от того, где вы хотите разместить компресс с касторовым маслом. Сделайте как минимум четыре прямоугольника из ткани. Налейте касторовое масло в пластиковый контейнер или миску. Убедитесь, что его достаточно, чтобы полностью покрыть каждый кусок ткани. Опустите первый прямоугольник ткани в касторовое масло и дайте ему полностью пропитаться. Используйте щипцы, чтобы удалить пропитанную маслом ткань из контейнера. Если с ткани не капает масло, замочите ее еще немного. Положите пропитанную маслом ткань поверх пластика или пленки. Таким же образом замочите другие кусочки шерстяного войлока или хлопчатобумажной фланели. Положите другие пропитанные маслом кусочки шерстяного фетра или хлопчатобумажной фланели поверх первого куска. Поместите компресс с касторовым маслом на обрабатываемый участок тела. Например, если вы хотите устранить вздутие живота или вылечить запор, положите компресс на живот. Если вы хотите облегчить тазовые спазмы или боль от эндометриоза, положите его немного ниже поверх области таза. Дайте пакету с касторовым маслом подействовать. Чтобы увеличить пользу, положите сверху грелку. Следите за температурой. Если грелка или бутылка с водой станут слишком горячими, они могут обжечь кожу. Держите компресс с касторовым маслом от 45 минут до часа. Снимите пакет и используйте влажную тряпку или детскую салфетку, чтобы убрать масло, которое попало на кожу или одежду. Разверните компресс. Затем положите ткань обратно в контейнер, в котором вы ее замачивали. Накройте его и храните в холодильнике. Компресс с касторовым маслом можно использовать повторно до 30 раз.

Кому нельзя использовать компрессы с касторовым маслом

Маски с касторовым маслом представляют очень небольшой риск, но у некоторых людей возникает аллергия. Если у вас чувствительная кожа или в анамнезе была кожная аллергия, проведите тест, прежде чем использовать компресс с касторовым маслом. Для этого нанесите несколько его капель на кожу и оставьте на 24 часа. Если масло не вызывает зуда или покраснения кожи, вероятно, его можно использовать.

Если вы планируете использовать компресс с касторовым маслом, необходимо учитывать несколько других мер безопасности:

Избегайте использования компрессов с касторовым маслом, если вы беременны или кормите грудью. Недостаточно исследований, чтобы узнать, как касторовое масло может повлиять на вашего растущего ребенка или грудное молоко.

Никогда не нагревайте компрессы с касторовым маслом в микроволновой печи, так как пропитанная маслом одежда может дымить или воспламеняться.

Не накладывайте компресс с касторовым маслом на поврежденную кожу, например на открытую рану или порез. Это может привести к дальнейшему раздражению раны или вызвать инфекцию.

В любом случае, прежде чем начать использовать касторовое масло для облегчения боли или снятия воспаления, посоветуйтесь с семейным врачом.

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