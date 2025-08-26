Компьютерная зрительная терапия для детей: офтальмолог объяснил, при каких нарушениях она эффективна и как работает

Компьютерная зрительная терапия для детей / © Credits

При каких офтальмологических нарушениях показано аппаратное лечение и как оно работает, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Аппаратное лечение, или компьютерная зрительная терапия — комплекс упражнений, которые ребенок выполняет на специальном офтальмологическом оборудовании или компьютере, где установлены определенные программы:

улучшают кровообращение и питание глазных структур;

снимают мышечный гипотонус или гипертонус — при гипотонусе мышцы излишне расслаблены, а при гипертонусе излишне напряжены;

усиливают координацию между глазами и мозгом, ведь изображение формируется именно в мозге;

восстанавливают аккомодацию — способность глаза четко видеть предметы, расположенные на разных расстояниях;

стимулируют «ленивый» глаз, если он, по сравнению с другим, менее активно включается в работу.

Показаниями к аппаратному лечению являются:

близорукость;

дальнозоркость;

амблиопия, или «ленивый глаз»;

спазм аккомодации, или ложная близорукость — состояние, при котором ребенку трудно фокусироваться на дальних расстояниях.

астигматизм — нарушение, при котором нет фокусной точки: фокусных точек несколько или они вообще отсутствуют, из-за чего изображение нечеткое и искаженное;

косоглазие — глаза смотрят в разные направления и не сходятся на одном объекте;

нистагм — непроизвольные, ритмичные движения глаз (глаза «бегают»);

компьютерный зрительный синдром — возникает, если ребенок много времени проводит за компьютером, планшетом или смартфоном. Поэтому временно снижается острота зрения, возникает сухость, покраснение и тому подобное.

Методику аппаратного лечения выбирает врач, отталкиваясь от нарушения, которое надо скорректировать, и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Потому что, например, есть инфракрасная лазерная терапия и вакуумный массаж. Оба метода снимают спазм аккомодации, улучшают кровообращение и питание тканей, однако имеют разные механизмы действия. Инфракрасный свет работает как теплая «грелка» для глаз — проникает в глубокие ткани, мягко расслабляя мышцы изнутри.

Зато вакуумный массаж снимает напряжение благодаря перепадам давления, которые создаются специальными аппаратами или массажными очками.

Также есть компьютерные программы, которые создают световые, цветные, графические стимулы для зрительной системы. Они стимулируют работу сетчатки и аккомодационного аппарата, улучшают координацию между мозгом и глазами. Во время работы с такими программами ребенок наблюдает за изменяющимися изображениями (контрастные, движущиеся, стереоизображения), выполняет определенные задания, носит специальные очки.

Почему аппаратное лечение эффективно?

Зрительный аппарат у детей только формируется, поэтому нейропластичность мозга выше, чем у взрослых. Мозг способен адаптироваться, создавать новые нейронные связи и компенсировать нарушения. Цилиарная мышца, ответственная за аккомодацию — способность фокусироваться на разных расстояниях, — не полностью развита, поэтому ее можно тренировать.

Преимущество аппаратного лечения — отсутствие боли, дискомфорта, игровой формат. Но, чтобы получить заметный и устойчивый результат, одного или нескольких занятий на тренажере недостаточно. Аппаратное лечение обычно проводят курсом — от 7 до 15 сеансов раз или дважды в год.

Если не пропускать сеансы, соблюдать рекомендации врача, можно существенно замедлить развитие близорукости и астигматизма. «Ленивый глаз», спазм аккомодации, компьютерный зрительный синдром полностью вылечить. При астигматизме повысить остроту зрения, натренировать аккомодацию, улучшить зрительное восприятие.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!