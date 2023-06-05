Компьютерные очки: действительно ли они улучшают зрение и снимают переутомление

Современные люди проводят за компьютером не менее шести часов в сутки. Поэтому глаза устают, а работоспособность снижается. Именно поэтому компьютерные очки, которые способны создать вокруг глаз защитный микроклимат, пользуются популярностью. Действительно ли они защищают глаза от переутомления?

Почему болят глаза, можно ли избежать зрительного истощения во время работы без компьютерных очков и чего ожидать от модного аксессуара, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Функции компьютерных очков

Современный человек проводит в тесном зрительном контакте с компьютером, телефоном или планшетом не менее шести часов в сутки. Некоторые, к примеру IT-специалисты, – более десяти часов. Как правило, люди работают без перерывов, а если и делают перерывы, то с компьютера переключаются на телефон или наоборот. Следовательно, зрительные мышцы продолжают работать на близком расстоянии, максимально перенапрягаясь, из-за чего возникает характерная глазная и головная боль, ухудшается концентрация внимания, работоспособность. Нередко у людей, которые проводят много времени за компьютером, развивается еще и синдром "сухого глаза", потому что во время работы за любым гаджетом мы моргаем в два-три раза меньше, чем нужно. Поэтому слезная пленка не успевает своевременно обновляться и рвется.

Учитывая все вышесказанное, производители очков предлагают использовать специальные компьютерные очки, которые, как они обещают:

блокируют сине-фиолетовый спектр, излучающий монитор;

уменьшают количество бликов с экрана;

снижают нагрузку на глаза при длительном использовании гаджетов;

создают "защитный микроклимат вокруг глаз";

устраняют сухость и покраснение;

предотвращают повреждение сетчатки.

Что из этого верно?

Качественные компьютерные очки, или блюблокеры, отсекают часть вредного сине-фиолетового спектра света и смягчают контрастность изображения. Под качественными очками я имею в виду продающиеся в специализированных заведениях – офтальмологических клиниках и сертифицированных магазинах оптики. Бюджетные компьютерные очки с несертифицированными линзами, купленные на рынке или в подземном переходе, не отсекают сине-фиолетовый спектр света и не улучшают контрастность изображений. По факту это "пустые" стеклышки из дешевого пластика.

Что касается уменьшения нагрузки на глаза, это довольно субъективное утверждение. Ибо в очках человек все равно мало моргает и перенапрягает зрительные мышцы, работая долгое время на близком расстоянии. Но если при использовании компьютерных очков пациент ощущает субъективное улучшение, я не запрещаю их носить.

Компьютерные очки имеют обычные линзы без диоптрий. Поэтому они не улучшают зрение, не предотвращают повреждение сетчатки и роговицы. Не корректируют близорукость, дальнозоркость или астигматизм. И, конечно, не создают вокруг глаз "защитный микроклимат" (звучит, словно заклинание).

Иногда люди по ошибке связывают боль в глазах с работой за компьютером. Но он может сигнализировать, например, о развитии глаукомы и возникать из-за повышения внутриглазного давления. Болят глазницы при близорукости, одновременной дальнозоркости и близорукости, мигрени и т.д. Поэтому при появлении каких-либо дискомфортных ощущений я советую сразу обращаться к врачу-офтальмологу, чтобы понять, с чем они связаны: с зрительным истощением и/или нарушением зрения. При зрительном истощении в сочетании с нарушением зрения очки подбираются с диоптриями. Они, в отличие от компьютерных, будут точно улучшать зрение, корректируя близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т.п., дополнительно смягчая синий спектр света.

Правила, которые помогут снять напряжение с глаз во время работы на компьютере

Во избежание зрительной усталости во время работы за компьютером я советую:

1. соблюдайте правила 20-20-20: 20 минут работаете, 20 секунд отдыхаете, рассматривая предметы, расположенные на расстоянии около 6 метров. За эти 20 секунд желательно моргнуть не менее 20 раз;

2. следить за расстоянием между глазами и гаджетом: за компьютером работаем на расстоянии 50 см, в телефоне – минимум 30 см;

3. моргать: минута регулярного моргания обновляет примерно четверть слезной пленки. Моргая, вы профилактируете возникновение синдрома "сухого глаза";

4. делать несложные упражнения для глаз. Одно из следующих упражнений: представьте циферблат часов, сфокусируйте взгляд на двенадцать часов, через 3-5 секунд переведите взгляд на шесть часов. В медленном темпе повторите упражнение 10-15 раз, не двигая головой и конечностями – работают только глаза;

5. гулять на улице – на улице зрительные мышцы не перенапрягаются, потому что фокусируются, как правило, на объектах и предметах, расположенных вдали.

Компьютерные очки не профилактируют развитие катаракты или глаукомы, не предотвращают повреждение сетчатки и других структур глаза. Но в некоторых случаях они могут уменьшать нагрузку на глаза при работе с компьютером или другим гаджетом. Если вы чувствуете зрительное переутомление, можете приобрести их в офтальмологической клинике или в сертифицированном салоне оптики, где продаются качественные очки. И даже если со временем почувствуете субъективное улучшение, я все равно советую посетить офтальмолога. Потому иногда улучшение может быть кратковременным, а зрительное переутомление – симптомом офтальмологического заболевания.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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