Компьютерные очки: врач-офтальмолог развеял самые популярные мифы

Современный человек проводит за компьютером в среднем от 4 до 8 часов в день. К примеру, работники ІТ-сферы – около 8-10 часов. Развлечения, обучение, работа неразрывно связаны с гаджетами, влияющими на работу зрительной системы. Следовательно, люди покупают компьютерные очки, которые имеют ряд положительных характеристик.

Действительно ли компьютерные очки улучшают зрение, создают вокруг глаз защитный микроклимат и защищают сетчатку от повреждений, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: компьютерные очки улучшают зрение

Компьютерные очки – это специальные очки, не имеющие диоптрий, то есть индивидуальной коррекции. Следовательно, они не могут улучшать зрение.

Как правило, люди их покупают, когда глаза быстро устают при работе за компьютером. Зрительное переутомление действительно может быть следствием многочасового созерцания монитора. Но и симптом таких болезней, как:

Поэтому для начала я советую внедрить в свою жизнь правило 20-20-20: 20 минут работаете, 20 секунд отдыхаете, рассматривая предметы, расположенные на расстоянии около 6 метров, моргаете минимум 20 раз. Также следует убедиться, что расстояние между глазами и экраном монитора во время работы составляет 50 см, во время работы в телефоне – минимум 30 см.

Если ситуация не улучшается за 7-10 дней, обязательно обратитесь к офтальмологу.

Компьютерные очки в этом случае могут иметь эффект плацебо. Вы начинаете ими пользоваться - и сразу замечаете качественные изменения, ведь, покупая их, настраиваете себя на позитив и в какой-то мере успокаиваетесь.

Миф №2: компьютерные очки защитят детей от развития близорукости

Когда дети смотрят на планшете или компьютере мультик, они реже моргают, чем обычно – вместо 15 раз только 5 или даже меньше. Из-за этого мышцы глаз перенапрягаются (появляется зрительное переутомление) и пересыхают.

Компьютерные очки блокируют сине-фиолетовый спектр, смягчая контрастность изображений. Но в компьютерных очках или без них за гаджетом и дети, и взрослые моргают меньше. Даже когда назначаю пациентам очки с коррекцией, прошу делать паузы в работе (правило 20-20-20), гулять на свежем воздухе, делать гимнастику для глаз. Потому что, к сожалению, очки – это не волшебная палочка.

На развитие близорукости у детей действительно влияют три фактора: расстояние между глазами и гаджетом или книжкой/тетрадью, количество часов, проведенных за компьютером, то есть дежурство обучения и отдыха, и физическая активность. Поэтому, если и приобретаете для детей компьютерные очки, помните, что расстояние между глазами и гаджетом должно составлять 50 см, а каждые 20-30 минут нужно делать паузу на отдых.

Миф №3: компьютерные очки помогают клеткам глаз восстанавливаться

Эпителий, покрывающий роговицу, хрусталик, слезная железа и некоторые другие структуры глаза обновляются независимо от того, носите ли вы очки или нет. К примеру, клетки эпителия восстанавливаются постоянно, так как от их работоспособности зависит прочность защитного слоя роговицы. Клетки сетчатки, фоторецепторы колбочки и палочки обладают ограниченной способностью к восстановлению. Потеря этих клеток может привести к нарушению зрения – потере центрального видения (колбочки), ухудшению зрения в сумерках или темноте (палочки).

Клетки кожи восстанавливаются постоянно, что позволяет эпидермису (верхнему слою кожи) быть упругим, эластичным, здоровым, в частности, отражать атаки патогенных микроорганизмов. Когда процесс восстановления кожи или эксфолиации замедляется, мы стараемся его ускорить. Но если мы говорим о структурах глаз, то надо понимать, что все они выполняют разные функции, функционируют по разным правилам и необязательно нуждаются в постоянном обновлении.

Миф №4: компьютерные очки предотвращают повреждение сетчатки

Сетчатка – это тонкая светочувствительная оболочка глаза, содержащая фоторецепторы – колбочки и палочки. Она отвечает за формирование и восприятие изображений: фиксирует, обрабатывает и превращает увиденное в нервный импульс, получающий мозг.

Среди причин, приводящих к нарушению сетчатки, я выделяю:

механическое травмирование глаз;

глаукому, при которой повреждается, а при отсутствии своевременного лечения отмирает зрительный нерв;

заболевания сетчатки – макулярную дегенерацию (поражается центральная зона сетчатки, известная как макула), диабетическую ретинопатию (заболевание сетчатки, спровоцированное сахарным диабетом);

ожог ультрафиолетом, лазерной указкой , химическими веществами;

, химическими веществами; возрастные изменения – возрастная дегенерация сетчатки.

Таким образом, мы понимаем, что компьютерные очки не могут предотвратить повреждение сетчатки. Исключение – если очки качественные, сертифицированные и имеют защиту от ультрафиолета – 400 нм, тогда они будут защищать сетчатку от негативного воздействия ультрафиолета.

Миф №5: компьютерные очки создают "защитный микроклимат" для глаз

Микроклимат глаз предполагает достаточный уровень увлажнения с помощью слезной жидкости, комфортную температуру воздуха, при которой глаза не пересыхают, защита от перегрузки и ультрафиолета.

Как уже выяснилось, компьютерные очки могут защитить глаза от сине-фиолетового спектра и ультрафиолета. На увлажненность глаз, зрительные переутомления и температуру воздуха воздействия они не имеют, как и очки с коррекцией. Если хотите действительно позаботиться о здоровье зрительной системы, соблюдайте правила 20-20-20, гуляйте на свежем воздухе и ежегодно проходите профилактический осмотр у доверяемого офтальмолога.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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