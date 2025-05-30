Компьютерный зрительный синдром у детей: почему он возникает и как избежать проблем со зрением

Компьютерный зрительный синдром у детей / © Credits

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Обучение, отдых, общение проходят в гаджетах, в результате чего глаза постоянно фокусируются на близких объектах. Это приводит к развитию компьютерного зрительного синдрома.

Как он связан с нарушением аккомодации и как сохранить зрение детей, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Компьютерный зрительный синдром, или цифровое перенапряжение глаз, — это состояние, которое возникает после длительного использования ноутбука, планшета или телефона. Почему? Дети держат гаджет слишком близко к глазам и непрерывно смотрят на экран в течение нескольких часов.

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Наши глаза умеют фокусироваться на объектах, находящихся близко и далеко. «Переключение» происходит благодаря цилиарным, или ресничным, мышцам. Если ребенок пролистывает ленту TikTok, склонив голову над телефоном на расстоянии 10 сантиметров, мышцы глаза изменяют форму хрусталика, чтобы изображение было четким. Хрусталик становится более выпуклым, а мышцы напрягаются. Когда он отложит телефон и посмотрит из окна на облака вдали, мышцы глаза расслабятся, а хрусталик станет тоньше, то есть потеряет выпуклость. Этот процесс «переключения» на дальние и близкие расстояния называется аккомодацией.

С течением времени привычка сидеть в гаджете на опасном для глаз расстоянии может привести к нарушению аккомодации, в результате чего:

нарушается способность фокусироваться на разных расстояниях — может развиваться ошибочная близорукость. Ошибочная близорукость — это временное нарушение фокусировки, которое исчезает после своевременного лечения;

при перефокусировке с объектов на близких расстояниях к объектам на дальних возникает затуманивание зрения, изображение может двоиться, поскольку мышцы глаз перенапряжены;

глаза быстрее устают, пекут и пересыхают. В норме мы моргаем примерно 15–20 раз в минуту, за экраном — вдвое меньше. Моргание в свою очередь обеспечивает полноценное увлажнение глаза, ибо когда мы моргаем его поверхностью растекается слезная жидкость («слеза»).

Как предотвратить зрительный компьютерный синдром и сохранить аккомодацию?

Научите детей правилу 20/20/2: после 20 минут работы на близких дистанциях нужно переводить взгляд вдаль на 20 секунд и часто моргать глазами, а 2 часа проводить время на улице днем; Напоминайте, что экран гаджета должен находиться на расстоянии вытянутой руки чуть ниже уровня глаз. Расскажите детям о пользе моргания: во время него глаза увлажняются, поэтому чем чаще мы моргаем, тем лучше. Следите за тем, сколько времени ребенок проводит «в телефоне», как он им пользуется, в каком положении. Каждый год проверяйте зрение у офтальмолога. Лучше всего эти рекомендации работают на примере родителей, которые вместе с детьми соблюдают правила 20-20-20, держат телефон на расстоянии вытянутой руки, часто моргают, выходят на прогулки и проходят профилактические чекапы.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и своих детей!

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