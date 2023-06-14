Конъюнктивит: 7 неожиданных причин появления, симптомы воспаления и профилактика

Слезотечение, покраснение глаз, боль при моргании, недомогание – это классические симптомы конъюнктивита. Конъюнктивит – одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний, которое на начальных этапах развития ошибочно можно принять за ячмень или синдром сухого глаза.

Почему возникает конъюнктивит, какие симптомы указывают на его развитие, как его отличить от ячменя и синдрома сухого глаза и можно ли профилактировать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы конъюнктивита

Конъюнктивит – это воспаление слизистой или конъюнктивы, которая покрывает поверхность глаза и внутреннюю поверхность век. Конъюнктива защищает глаза от патогенных грибков, вирусов, токсичных веществ, пересыхания, посторонних тел: песка, микрочастиц пыли, золы, декоративной косметики. Конъюнктива, прозрачная, богата кровеносными сосудами и крайне чувствительна.

О ее воспалении свидетельствует:

боль во время моргания;

головная боль;

слезотечение;

зуд;

покраснение белков и появление сосудистой сеточки;

отек век;

ощущение постороннего тела в глазу, например, ресницы;

гнойные выделения, брожение и светобоязнь (бактериальный конъюнктивит);

недомогание;

повышение температуры тела.

Сходные симптомы возникают и в случае развития ячменя, поэтому болезни довольно часто путают. Если конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, то ячмень – воспаление волосяного мешочка или окружающих сальных желез. Итак, вы понимаете, что воспаляются разные структуры глаза, но как различить эти процессы?

В случае появления ячменя на глазу или на глазах появляется "зернышко", которое в течение двух-трех дней постепенно увеличивается, наполняясь гноем, краснеет и приобретает четкие очертания. Где бы ячмень ни появился – внутри или снаружи, на верхнем или нижнем веке – всегда есть характерное уплотнение, через которое глаз чешется и болит. Когда гнойник раскрывается, все симптомы исчезают. При конъюнктивите, который называют "болезнью розового глаза", сразу краснеют белки, отекают веки, появляется слезотечение, повышается температура тела.

В большинстве случаев ячмень возникает на одном глазу, иногда даже множественный. Конъюнктивит – как правило, на обоих глазах одновременно.

Также конъюнктивит иногда принимают за синдром сухого глаза, для которого характерно покраснение белков, жжение, слезотечение.

Семь причин конъюнктивита

Существует четыре основных вида конъюнктивита, некоторые выделяют больше:

вирусный, развитие которого провоцируют вирусы, например, аденовирус или герпес;

бактериальный, развитие которого провоцируют патогенные бактерии, чаще – стафилококки;

аллергический, развитие которого провоцируют аллергены: пыльца цветов (сезонный аллергический конъюнктивит), некачественная или просроченная декоративная косметика, гельминты, некоторые пищевые продукты;

химическое, развитие которого провоцирует хлор во время плавания в бассейне или загрязненный воздух.

Бактериальный и инфекционный конъюнктивит передается от человека к человеку во время объятий, прикосновений, чихания, кашля, совместного использования зараженных предметов быта.

Но в целом влиять на появление конъюнктивита может:

зрительное переутомление: глаза переутомляюсь, когда мы более часа непрерывно работаем на коротком расстоянии, например, за компьютером или книгой;

ультрафиолет;

близорукость или дальнозоркость;

грязные руки, которыми человек трет глаза;

неправильная или недостаточная очистка контактных линз;

купание в открытых водоемах со стоячей водой;

использование просроченной декоративной косметики.

Профилактика конъюнктивита

Обезопасить себя от конъюнктивита на 100% невозможно, как и от какой-либо другой болезни. Но, если соблюдать определенные, несложные правила, "встречу" можно отсрочить.

Итак, я советую:

следить за чистотой рук: мойте их или обрабатывайте антисептиком с высоким содержанием спирта после посещения туалета, магазина, торгового центра, после контакта с клавиатурой компьютера или экраном телефона;

пользоваться качественными солнцезащитными очками со степенью защиты 400 нм, носить шляпы, находиться в рассеянной тени;

делать паузы в работе: 20 минут работаете, 20 секунд отдыхаете, рассматривая предметы расположенные на расстоянии около 6 метров. За эти 20 секунд желательно моргать не менее 20 раз;

не купаться в открытых водоемах, являющихся источником патогенных инфекций и вирусов, которые могут навредить не только глазам;

не пользоваться просроченной тушью и подводкой, наносить тональный крем и консилер так, чтобы он не попадал на слизистую глаза;

не выходить из дома в случае бактериального и инфекционного конъюнктивита, чтобы не инфицировать других людей. Также не забывайте соблюдать правила личной гигиены;

ежегодно проверять зрение у офтальмолога, чтобы корректировать близорукость, дальнозоркость, астигматизм или другие нарушения.

В случае появления симптомов конъюнктивита я советую обратиться к врачу, поскольку конъюнктивит часто осложняется блефаритом (воспаление век) или кератитом (воспаление роговицы). Если несвоевременно и неправильно лечить конъюнктивит, он способствует развитию глаукомы.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: