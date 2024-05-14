Кровоизлияние в стекловидное тело, конъюнктиву и сетчатку: как различить и что делать

Большинство людей ассоциируют кровоизлияние в глаза с повреждением сосуда. И считают это состояние безопасным. Но на самом деле кровоизлияние требует внимательности, поскольку может быть в конъюнктиве, стекловидном теле и сетчатке.

Почему возникает кровоизлияние в стекловидном теле, конъюнктиве и сетчатке, как распознать эти состояния и почему нельзя игнорировать, подробно рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Субконъюнктивальное кровоизлияние: причины и симптомы

Субконъюнктивальное кровоизлияние, или гипосфагма, – это кровоизлияние под конъюнктиву, устилающую поверхность глаза и внутреннюю поверхность века. Конъюнктива содержит множество крошечных кровеносных сосудов, которые могут лопаться. Тогда на белке глаза появляется ярко-красное пятно – это пропитавшаяся кровь между конъюнктивой и склерой.

Разрушение сосудов возникает вследствие:

повышение АД;

травмирование глаза;

конъюнктивита;

сосудистых нарушений, когда сосуды не успевают своевременно расширяться и сужаться;

развитию ревматических заболеваний;

болезней соединительной ткани.

Это наиболее безопасное кровоизлияние, поскольку оно не несет опасности для зрительной системы, в отличие от кровоизлияния в стекловидное тело или сетчатку. Красное яркое пятно, как правило, исчезает в течение нескольких дней или недели.

В зависимости от объема крови и причины, обусловившей кровоизлияние, пятно крови может быть едва заметным и достаточно большим. Человек может испытывать умеренную боль, жжение во время моргания, чувствовать что-то лишнее в глазу, иметь слезотечение или незначительное снижение зрения.

Кровоизлияние в полость глаза: причины и симптомы

Кровоизлияние в глаз, или гемофтальм, – состояние, при котором кровь, выливается в полость глаза, а точнее в стекловидное тело, которое заполняет пространство глаза между хрусталиком и сетчаткой.

Почему это происходит?

Среди причин гемофтальма я выделяю:

разрыв новообразованных сосудов, образующихся на фоне диабетической ретинопатии;

разрыв нормальных сосудов вследствие отслойки стекловидного тела;

посттромботическая ретинопатия – закупорка вен, нарушающая нормальное кровообращение;

травмы глаза – тупая или острая травма закрытого или открытого типа;

близорукость любой степени;

прием лекарств, разжижающих кровь;

сопутствующие заболевания, как гипертоническая болезнь, анемия, васкулиты и т.д.

При кровоизлиянии в стекловидное тело перед глазом возникает темное пятно. Могут появляться мерцающие точки, риски, нити. Боли, затуманивания и существенного ухудшения зрения нет. Боль во время моргания возникает, если глаз был травмирован острым предметом.

При появлении гемофтальма возможно консервативное лечение с применением лекарства, которое ускоряет растворение кровоизлияния, или вирэктомию. Это хирургический метод лечения, заключающийся в удалении стекловидного тела вместе с кровоизлиянием.

Кровоизлияние в сетчатку: причины и симптомы

Кровоизлияние в сетчатку – самый опасный вариант кровоизлияния в глаз. Сетчатка – это внутренняя чувствительная к свету оболочка, содержащая фоторецепторы (колбочки и палочки). Свет попадает на сетчатку, она воспринимает, анализирует и передает в мозг импульсы. Так формируется изображение, и мы видим окружающий мир четко и ярко.

Кровь нарушает этот процесс, отрицательно влияя на структуру сетчатки. Если кровоизлияние произошло в центре (на макуле), это может привести к необратимой потере зрения.

Среди причин, вызывающих кровоизлияние в сетчатку, я выделяю:

нарушение кровообращения на фоне сахарного диабета, атеросклероза сосудов, артериальной гипертензии;

близорукость;

внутриглазные опухоли;

воспалительные болезни сосудистой или радужной оболочки глаза;

чрезмерные физические нагрузки;

сильный кашель или громкий вопль.

При сахарном диабете, особенно в его запущенных формах, в качестве осложнения развивается диабетическая ретинопатия. Сосуды сетчатки повреждаются, в результате чего нарушается ее кровоснабжение. Организм начинает процесс образования новых сосудов, но они имеют тонкие стенки, быстро ломаются, приводя, в частности, к кровоизлиянию в сетчатку.

Кровоизлияние в сетчатку характеризуется:

появлением тусклого, разрастающегося мутного пятна;

ощущением давления в глазах;

ухудшением зрения;

появлением двойственности, "мушек".

Такое состояние требует немедленного обращения к врачу – чем скорее, тем лучше. Пациенту может проводиться консервативное лечение, направленное на рассасывание кровоизлияния, лазерное лечение, antiVEGF-терапия (инъекции специальных веществ) или ветрэктомия.

Самостоятельно понять, где произошло кровоизлияние (в полость глаза, стекловидное тело или сетчатку), насколько оно объемно и серьезно, невозможно. Поэтому советую проконсультироваться с офтальмологом, чтобы своевременно получить надлежащую медицинскую помощь и не потерять зрение.

Берегите себя и свое зрение!

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