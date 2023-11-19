Куриная слепота: врач-офтальмолог рассказал, почему нарушается сумеречное зрение и что с этим делать

Иногда мы замечаем, что с наступлением темноты мы видим хуже. Нам труднее рассмотреть номер маршрутки, мы можем не узнать знакомого или друга. Но днем зрение четкое и острое. Так происходит из-за развития куриной слепоты.

Что такое куриная слепота, почему она может развиваться, какими симптомами проявляется и как лечится в современной медицине, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины возникновения куриной слепоты

Куриная слепота или гемералопия – это снижение остроты зрения в сумерках или в условиях недостаточной освещенности помещений. То есть ухудшается естественное или искусственное освещение, ухудшается зрительное восприятие. Чаще всего, куриная слепота развивается из-за дефицита витамина А в организме человека.

Витамин А – это антиоксидант и жирорастворимый витамин, обеспечивающий выработку белка родопсина, или как его еще называют зрительным пурпуром. Родопсин – зрительный пигмент, благодаря которому мы хорошо видим в условиях слабого освещения и с наступлением темноты (сумерное зрение). Часть молекул родопсин разрушается, когда наши глаза контактируют со светом. Это нормальный физиологический процесс – во тьме родопсин восстанавливается. Но для этого нам нужно сбалансированно питаться, потому что каждая молекула родопсин содержит витамин А.

Хорошими источниками этого витамина являются морковь, морковное масло, батат, спаржа, красный перец, говяжья печень, яйца (желток), брокколи, кочанная капуста, творог, молоко, йогурт, манго.

Среди других причин, способствующих развитию куриной слепоты, я выделяю:

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

болезни печени;

паразитарные заболевания;

сахарный диабет;

злоупотребление алкоголем; алкоголизм;

курение;

чрезмерное потребление биологических предшественников витамина А, например бета-каротина (В-картотина). В организме этот провитамин превращается в активную форму витамина А. Много бета-каротина содержится в тыкве, шпинате, моркови, паприке, абрикосах;

употребление препаратов, блокирующих синтез ретинола.

Описанные выше нарушения, болезни и вредные привычки нарушают процесс всасывания и усвоения витамина А. Поэтому возникает дефицит, что в свою очередь приводит к замедлению выработки белка родопсина колобочками и палочками (наши фотороцепторные клетки).

Также куриная слепота может симптомом развития таких офтальмологических заболеваний, как:

глаукома – хроническое заболевание глаз, проявляющееся повышением давления внутри глаз, повреждением и последующим отмиранием зрительного нерва;

катаракта – помутнение природного хрусталика;

близорукость высокой степени – человек хорошо видит только на близких расстояниях;

диабетическая ретинопатия – нарушение зрения, вызванное поражением сетчатки, которое возникает при наличии сахарного диабета;

отслоение сетчатки – отделение светочувствительной оболочки глаза от нервной оболочки;

дефект в фоторецепторах сетчатки, отвечающих за чувствительность глаза к свету и т.д.

Симптомы куриной слепоты

О развитии куриной слепоты говорит несколько симптомов, которые могут появляться вместе или единолично. Это:

1. искажение зрения с наступлением темноты: перед глазами появляются "полосы", "капли", "молнии", трудно рассмотреть и четко различить объекты;

2. нарушение цветовосприятия, особенно синего и желтого спектров;

3. повышенная чувствительность к яркому свету: когда человек переходит из темного помещения в хорошо освещенное, ему нужно несколько минут адаптироваться к изменению освещения. Она жмурится, закрывает глаза, видит темные мерцающие пятна;

4. сухость роговицы;

5. ощущение постороннего тела в глазу или глазах (чаще всего пациенты ассоциируют это тело с песчинкой);

6. сужение бокового или периферического зрения.

Главная особенность куриной слепоты – зрение ухудшается только вечером, с наступлением темноты. Днем человек хорошо и отчетливо видит объекты или предметы.

Профилактика и обследование

Лучшая профилактика куриной слепоты – это прежде всего сбалансированное питание. Витамин А не должен быть в дефиците, но и не должен быть в избытке. Если вам кажется, что ваш рацион не сбалансирован, проконсультируйтесь с офтальмологом или семейным врачом по поводу приема синтетического витамина А. Я не рекомендую самостоятельно назначать себе витамин А или бета-каротин даже при наличии всех симптомов куриной слепоты. Дозировку, длительность и рациональность приема лекарственных препаратов определяет врач. Например, при наличии катаракты или отслоения сетчатки витамины, капли, аппаратное лечение или не помогут улучшить сумеречное зрение. В таком случае рассматривается лазерная коррекция зрения (близорукость), замена природного хрусталика на искусственный (катаракта), лазерная коагуляция (диабетическая ретинопатия).

Также я советую каждый год делать профилактический осмотр глаз, независимо от того, насколько хорошо вы сейчас видите. Если у вас один или несколько симптомов куриной слепоты, запланируйте визит к врачу-офтальмологу на ближайшую дату. Однако старайтесь сохранять спокойствие. Куриная слепота не всегда предполагает оперативное вмешательство. Возможно, в вашем случае будет достаточно диетотерапии, направленной на увеличение уровня витамина А в организме и курса аппаратного лечения.

Берегите себя и свое зрение!

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