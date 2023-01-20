Куриный суп против простуды: миф или реальность

Сочетание мяса, овощей, бульона и лапши в равной степени успокаивает и питает. Это идеальная еда для зимних месяцев, когда организм нуждается в усиленном питании и витаминах.

Люди часто задаются вопросом, реальны ли целебные свойства куриного супа с лапшой или все это "бабушкины сказки". Хотя это любимое зимнее блюдо вопрос о его целебных свойствах остается открытым. Может ли куриный бульон на самом деле очистить заложенный нос и успокоить боль в горле, попытались разобраться в Womans world.

Терапевтические преимущества куриного супа

Куриный суп популярен во всех странах: от супа с шариками из мацы, также называемого "еврейским пенициллином", до куриного кальдо-верде - португальского зеленого супа — похожий рецепт найдется едва ли не в каждой кухне мира.

Что касается его лечебных свойств, исследования дают некоторые поводы для оптимизма. В исследовании, опубликованном в журнале CHEST, изучались широко известные противовоспалительные эффекты куриного супа с лапшой, особенно при инфекциях верхних дыхательных путей. Исследователи провели несколько тестов, используя рецепт под названием "Бабушкин суп", который содержал такие ингредиенты, как курица, репа, бульон и морковь. Тесты были разработаны для оценки способности супа ингибировать миграцию нейтрофилов — процесс, посредством которого лейкоциты, называемые нейтрофилами, быстро перемещаются из очагов инфекции кровотока в ткани в другие части тела. Авторы отметили, что продукты нейтрофилов являются сильными стимуляторами выделения слизи, что может объяснить, почему простуда приводит к кашлю и мокроте.

В конечном итоге исследователи обнаружили, что куриный бульон значительно тормозит миграцию нейтрофилов. В результате они пришли к выводу, что куриный суп с лапшой обладает умеренными противовоспалительными свойствами для облегчения симптомов простуды.

Еще один укрепляющий здоровье компонент - бульон. Теплый куриный бульон богат незаменимыми жирными кислотами и белками, необходимыми для здоровья кожи, клеток крови, костей и мышц.

Наконец, что не менее важно, многие дети выросли, когда им давали тарелку куриного бульона, когда они болели; таким образом, согревающая миска может обеспечить эмоциональный и психологический комфорт детям и ностальгирующим взрослым.

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Каким должен быть куриный суп

Прежде чем приготовить куриный суп с лапшой и насладиться им, обратите внимание на несколько советов.

Приготовление супа с нуля требует времени, но это также позволяет вам контролировать ингредиенты и сделать максимально полезную версию. Кроме того, вы можете проявить творческий подход с идеями.

Консервированный суп определенно удобен, если вы находитесь в крайнем положении или чувствуете себя слишком плохо, чтобы приготовить что-нибудь домашнее. Просто поищите варианты консервированного супа с низким содержанием соли.

Если вы ищете питание, которое бы облегчило симптомы простуды в сезон гриппа, выбирайте куриный суп — это терапевтическое блюдо, которое обязательно поможет вам почувствовать себя лучше в кратчайшие сроки.

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