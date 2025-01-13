Кушать можно и после 18:00: как не переедать и худеть

Одной из главных проблем во время похудения часто называют неправильное питание и переедание.

Причины того, почему мы переедаем и не можем похудеть, назвал фитнес-тренер и блогер Виктор Мандзяк во время интервью для канала "Балючі теми".

По словам тренера, лучше, чтобы у человека в рационе были все группы продуктов. Питание должно быть вкусным, разнообразным и взвешенным, то есть чтобы у вас были четкие приемы пищи. Речь идет о том, что лучше избавиться от привычки заедать стресс, есть за компанию или от скуки.

Человек набирает вес, если он потребляет гораздо больше калорий, чем тратит за день. Поэтому Виктор Мандзяк отмечает то, что людям следует знать калорийность тех или иных продуктов. Это позволит понимать, сколько калорий нужно именно вашему организму, чтобы чувствовать себя хорошо и не набирать вес. В частности, со временем вы просто привыкнете к тем порциям еды, которые вам нужны.

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"Оно так не происходит внезапно. Видите, со временем, когда вы начинаете питаться на такую калорийность, которая нужна вашему телу, вы уже будете примерно ощущать то количество пищи, в которой нуждается ваше тело. Будете понимать, сколько вы должны есть. Конечно, здесь есть такая глобальная проблема общества, что люди не имеют элементарной пищевой грамотности. В частности, люди не знают, сколько калорий в тех или иных продуктах. Люди не знают, что в 100 граммах масла 900 калорий. А это почти половина данной нормы калорий", – отмечает тренер.

Кроме того, по его словам, не стоит верить, что во время похудения нельзя есть после 18:00. Это миф. Стоит только отказать есть именно ночью.

Ранее фитнес-тренер дала 6 советов, как быстро похудеть и убрать лишний вес.

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