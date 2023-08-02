Лазерная коррекция зрения: показания и противопоказания

Возможность видеть мир ясно на близких и дальних расстояниях – базовая потребность человека. Когда эта возможность исчезает или существенно ухудшается, трудно не только оставаться оптимистом, но и просто жить в усиливающейся темноте.

Линзы, очки, витамины, гимнастика не лечат нарушение зрения, а лишь корректируют отклонения. Лазерная коррекция зрения позволяет сохранить его и остановить прогрессирование болезни.

Что такое лазерная коррекция зрения, в каких случаях ее можно и нужно проводить, а в каких категорически запрещено, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Что такое лазерная коррекция зрения?

Лазерная коррекция зрения (ЛКЗ) – это малотравматическая операция, во время которой хирург с помощью лазера изменяет форму роговицы (наружной линзы) глаза с физиологически неправильной на физиологически правильную.

Для чего это делать?

Если наша линза имеет неправильную форму, лучи света фокусируются перед сетчаткой, за сетчаткой или за сетчаткой и перед сетчаткой одновременно. Поэтому человек плохо видит:

на близких расстояниях – и у нее дальнозоркость;

на дальних расстояниях – и у нее близорукость;

в принципе плохо, потому что отсутствует единая точка фиксации (в разных меридианах – разное преломление) – и у нее астигматизм.

С возрастом также может развиваться пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, при которой глаз не успевает перефокусироваться с находящихся вдали объектов на объекты вблизи. Поэтому чтение становится еще тем испытанием. И человек пытается максимально отдалить книгу, газету или телефон для удобства.

Дальнозоркость, близорукость, астигматизм, пресбиопия – офтальмологические болезни, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными, но постепенно прогрессируют. Например, на первой стадии близорукости человек хорошо видит объекты, расположенные вдали, но для этого ему приходится прищуриваться, напрягать глаза. На второй стадии эти объекты становятся размытыми и нечеткими, изображение раздваивается, "плывет". На третьей стадии все, что находится далеко, становится сплошным пятном при любом освещении, в любое время суток. Параллельно с этим ухудшается способность различать предметы и объекты на близких расстояниях. Человеку становится трудно ориентироваться в пространстве, заботиться о себе.

Все вышеперечисленные болезни можно скорректировать с помощью контактных линз и очков. Но если мы имеем дело с прогрессивной близорукостью, то зрение может "упасть" за довольно короткий промежуток времени даже при условии ношения очков. Потому что очки не лечат, а только корректируют имеющиеся состояния. А вот лазерная коррекция именно лечит – с помощью лазера врач исправляет форму роговицы, после чего она сразу фокусирует свет на сетчатке. Не за ней, не перед ней, не там, где может, а там, где нужно. Поэтому человек хорошо видит на любых расстояниях без очков и контактных линз сразу после операции, которая длится около 5 минут. Восстановительный период составляет неделю, в среднем – 5 дней.

Показания к лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция показана взрослым до 40 лет и молодым людям, достигшим совершеннолетия, при:

дальнозоркости до 6 диоптрий;

близорукости до -12 диоптрий;

астигматизме до 6 диоптрий;

пресбиопии.

Операция проводится по желанию. Если пациент не готов к ней, как вариант, могут рассматриваться ночные линзы Paragon. Они изменяют форму роговицы благодаря незначительному давлению снаружи. Роговица – лишенная кровеносных сосудов эластическая ткань, которая подвергается изменениям в отличие от других структур глаза.

Почему существуют возрастные ограничения?

До 18 лет структуры глаза еще развиваются, а после 40 уже начинают изнашиваться. А, например, пресбиопия еще и помолодела: раньше она диагностировалась у людей после 45-50 лет, а сейчас довольно часто диагностируется после 35 лет.

Противопоказания к лазерной коррекции зрения

Как я отметил выше, лазерная коррекция зрения проводится по желанию. Но прежде чем выбирать дату операции, пациент должен пройти офтальмологическое и общее обследование организма, чтобы исключить противопоказания. Проведение операции невозможно при:

диабете;

аутоиммунных болезнях (болезни Крона, ревматоидном артрите, рассеянном склерозе);

иммунодефиците;

расширенных зрачках (мидриазе);

физиологически тонкой роговице;

глаукоме;

прогрессирующей катаракте;

кератоконусе;

тяжелой патологии сетчатки и зрительного нерва;

беременности и грудном вскармливании;

герпетическом кератите или герпетическом поражении орбитальной зоны;

хронической рецидивирующей форме конъюнктивита;

быстром прогрессировании близорукости, дальнозоркости, астигматизма;

обострении любых хронических заболеваний.

Также не проводится лазерная коррекция зрения пациентам, которые принимают лекарства, замедляющие процесс заживления ран.

Среди условных противопоказаний также блефарит и синдром сухого глаза. Если после медикаментозного лечения все в норме, операцию можно проводить.

Лично я не рекомендую лазерную коррекцию зрения людям, профессионально занимающимся контактными видами спорта. Это хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, регби, гандбол и другие. Почему? Существует большой риск во время игры повредить глаз, сместив поверхностный слой роговицы, который выравнивается в процессе проведения операции. В таком случае пригодятся ночные линзы Paragon, которые не нужно использовать днем, так же, как и мягкие контактные линзы или очки.

Лазерная коррекция зрения – это малотравматическая операция продолжительностью до 5 минут, которая возвращает утраченное зрение и качество жизни. Главное – вовремя обратиться к врачу.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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