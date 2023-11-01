Лазерная коррекция зрения: врач-офтальмолог рассказал, различаются ли методы лечения LASIK и LASEK

Проведение операции на глазах ассоциируется с болью, осложнениями, потерей зрения, потому что структуры глаз очень тонкие и чувствительные. Лазерная коррекция зрения – это современный и безопасный метод лечения, восстанавливающий зрение без боли и осложнений.

В случае каких болезней проводится лазерная коррекция зрения, в чем отличие метода LASIK от LASEK и можно ли потерять зрение после проведения операции, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Показания к проведению лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция зрения (ЛКЗ) – это современный метод лечения таких офтальмологических заболеваний, как:

близорукость – световые лучи фокусируются перед сетчаткой, поэтому человек хорошо видит только на близких расстояниях;

дальнозоркость – световые лучи фокусируются за сетчаткой, поэтому человек хорошо видит только на дальних расстояниях;

астигматизм – отсутствует единственная точка фиксации, из-за чего человек видит плохо и вблизи, и вдаль.

пресбиопия, или возрастная дальнозоркость.

Эти нарушения зрительного восприятия можно скорректировать с помощью очков, линз, частично – аппаратных процедур (электростимуляции, магнитотерапии, вакуумного массажа и т.п.). Однако в этом случае речь не идет о полном восстановлении и сохранении зрения. При ношении правильно подобранных очков или линз человек действительно видит гораздо лучше, но зрение может ухудшаться: постепенно или быстро. Лазерная коррекция зрения останавливает прогрессирование, например, близорукости, и освобождает пациента от необходимости носить очки или линзы по меньшей мере на 5-10 лет.

Лазерная коррекция зрения – это операция на глазах, но она:

1. безболезненная, поскольку перед ее проведением глаза закапывают специальными каплями, то есть местным обезболивающим, благодаря чему они теряют чувствительность;

2. высокоэффективная – с помощью быстрого эксимерного лазера испаряется тонкий слой роговицы, которому затем придают физиологически правильную форму. Следовательно, световые лучи будут фокусироваться на сетчатке, как нужно, и человек видит одинаково хорошо на дальних и близких расстояниях;

3. малотравматичная – врач взаимодействует исключительно с роговицей, которая после операции полностью восстанавливается в течение нескольких недель благодаря постоянно вырабатываемому в глазу белку коллагена. При восстановлении пациент не чувствует боли, хорошо и четко видит. Зрительное восприятие ощутимо улучшается уже через сутки после лазерной коррекции;

4. быстрая – операция длится до 5 минут;

5. высокоточная – современные приборы позволяют провести детальный анализ и спрогнозировать результат, который пациент получит после ЛКС;

6. имеет долгосрочные результаты.

Методы лазерной коррекции: LASIK или LASEK?

LASIK – это метод лечения близорукости, дальнозоркости, астигматизма и пресбиопии, который называют лоскутным. Хирург с помощью микрокератома – специальной лазерной установки – делает на роговице надрез, формируя максимально тонкий осторожно отгибающий клапан. Через полученное отверстие лазерным лучом частично испаряет роговицу, изменяет ее форму на физиологически правильную, после чего поворачивает клапан, или лоскут, на место и фиксирует его. В течение нескольких дней он прирастет к роговице.

LASEK – это метод лечения, посредством которого с помощью специального раствора и оборудования отделяют верхний слой роговицы от нижнего в виде клапана. То есть клапан не формируется, а только имитируется. Лазерным лучом врач испаряет нужную площадь эпителия, исправляет форму роговицы. Возвращает слой на место и фиксирует. На травмированную роговицу одевается мягкая защитная контактная линза, которая снимается через 3-5 дней, когда поврежденный слой эпителия полностью восстановится.

Метод LASEK применяется, когда роговица сильно приплюснута или, наоборот, максимально выпукла, и сформировать клапан невозможно с технической точки зрения.

Оба метода лечения эффективны и малотравматичны, потому что во время операции врач взаимодействует только с роговицей глаза, которая способна самовосстанавливаться. Для ускорения этого процесса я советую своим пациентам отказаться от декоративной косметики для глаз на месяц (тени, тушь, подводка, кремы, распыляемые средства и т.п.), носить солнцезащитные очки, не тереть глаза руками.

LASIK и LASEK – традиционные и распространенные методы лечения. Если степень нарушения зрения позволяет провести поверхностную бесконтактную коррекцию зрения, я в своей практике предпочитаю ультрасовременный и высокоточный метод Streamlight. Это бесконтактный (роботизированный) метод коррекции, при котором лазер самостоятельно исправляет форму роговицы без постороннего вмешательства. Благодаря этому операция длится всего несколько минут и значительно легче переносится пациентом.

Однако хочу отметить то, что метод лечения выбирается индивидуально, исходя из возраста пациента, образа жизни, степени нарушения зрения, общего состояния здоровья. Благодаря индивидуальному подходу, безопасности и достаточному выбору методов коррекции удается получить максимально эффективный результат, который делает невозможным потерю зрения в будущем.

Единственный недостаток лазерной коррекции зрения – небольшой перечень офтальмологических болезней, при которых можно делать операцию. Это только близорукость, дальнозоркость, астигматизм и вековая дальнозоркость.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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