Лазерная коррекция зрения при близорукости: офтальмолог прокомментировал самые распространенные мифы

Как лечат близорукость с помощью лазерной коррекции зрения, действительно ли она ускоряет развитие возрастной дальнозоркости, делает зрение искусственным, навсегда оставляя синдром сухого глаза и гало-эффект, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: ЛКЗ ускоряет возрастную дальнозоркость

Близорукость возникает, когда роговица имеет чрезмерно выпуклую форму, из-за чего свет фокусируется не на сетчатке, а перед ней.

Во время лазерной коррекции часть тканей стромы, основного слоя роговицы, испаряют лазерным лучом, делая роговицу более плоской, иначе говоря — изменяют кривизну линзы.

Испаренные клетки стромы не восстанавливаются, потому что этот слой не способен к регенерации, поэтому роговица остается навсегда в измененной форме.

Зрение может ухудшиться на фоне развития возрастной пресбиопии — возрастной дальнозоркости, которая является естественным и необратимым процессом. Возникает она обычно после 40 лет, когда хрусталик постепенно теряет эластичность, становится более жестким и не способен быстро «переключаться» с дальнего расстояния на близкое.

Человек может делать ЛКЗ или не делать, но изменения все равно произойдут. Поэтому лучше всего проводить операцию до 40-45 лет.

При возрастной дальнозоркости зрение можно улучшить с помощью очков с диоптриями, контактных линз с мультифокальным эффектом, имплантации мультифокальных интраокулярных линз.

ЛКЗ повторно не делают, так как она влияет на роговицу, а возрастная дальнозоркость обусловлена возрастными изменениями хрусталика.

Миф №2: чтобы вернуть 100% зрения, придется делать несколько операций

Лазерная коррекция зрения — это разовая процедура. Близорукость, дальнозоркость или астигматизм устраняют за один сеанс, который длится около 10-15 минут для обоих глаз. Действие лазера на ткани роговицы измеряется секундами.

Перед операцией проводится высокоточная диагностика (аберрометрия или топография роговицы). Компьютерная программа рассчитывает каждый импульс лазера так, чтобы устранить все оптические несовершенства за один подход, поскольку роговица имеет ограниченную толщину. Каждая процедура предусматривает испарение определенного слоя тканей. Проведение нескольких операций подряд анатомически невозможно и опасно.

В медицинской практике существует термин «докоррекция», но это не запланированный этап, а исключение. Она нужна лишь в 1-3% случаев.

Многие пациенты после ЛКЗ получают стопроцентное зрение, или так называемое «суперзрение» — 120-150%. Но это зависит от многих факторов, в частности толщины и формы роговицы, состояния сетчатки, величины «минуса», скорости восстановления.

Миф №3: после ЛКЗ нельзя оперировать катаракту или глаукому

Лазерная коррекция зрения проводится исключительно на роговице, то есть внешней «линзе» глаза.

Катаракта — это помутнение естественного хрусталика, который находится глубоко внутри глаза. Во время операции по удалению катаракты хирург работает с хрусталиком, а роговица, измененная лазером, служит лишь «прозрачным окном», которое не препятствует доступу.

Глаукома — группа заболеваний, связанных с повышенным внутриглазным давлением и повреждением зрительного нерва. Операция не затрагивает внутренние дренажные системы глаза.

Раньше после ЛКЗ было труднее рассчитать оптическую силу искусственного хрусталика. Однако современная офтальмология использует специальные формулы, например, Barrett True-K, разработанные для пациентов после лазерной коррекции, чтобы качество зрения было как можно выше.

Миф №4: ЛКЗ делает зрение искусственным, навсегда оставляя синдром сухого глаза и гало-эффект

Во время операции лазер временно повреждает микроскопические нервные окончания роговицы, которые отвечают за сигнал об увлажнении. Из-за этого глаз прекращает вырабатывать слезу в нужном количестве и возникает синдром сухого глаза. Нервные волокна восстанавливаются в среднем в течение 3-6 месяцев.

Очень редко встречается хронический синдром сухого глаза, но он связан с индивидуальными особенностями восстановления нервных волокон роговицы, дисфункцией мейбомиевых желез, гормональными изменениями, высокой зрительной нагрузкой.

Гало-эффект — это рассеивание света, которое пациенты замечают в первые недели после операции. Оно появляется из-за отека тканей и адаптации зрачка к новой форме роговицы.

Современные лазеры с асферическим профилем шлифовки и большой зоной воздействия практически устранили эту проблему. Мозг адаптируется к новым условиям за 1-3 месяца, и ореолы исчезают.

Асферический профиль моделирует изменения кривизны роговицы от центра к периферии. Это приближает ее форму к естественной, уменьшает оптические аберрации (гало, «звездочки» вокруг источников света) и делает зрение более качественным в темноте.

ЛКЗ не делает зрение искусственным, а наоборот возвращает глазу естественную способность видеть без вспомогательных линз и очков. Мозг получает более чистое и четкое изображение, поскольку не имеет искажений, присущих окулярному стеклу.

Миф №5: при большом минусе ЛКЗ не делают, а при маленьком — опасность больше, чем польза

Раньше при высоком минусе ЛКЗ не проводили из-за ограничения толщины роговицы: лазеру не хватало ткани, чтобы «выпилить» нужную линзу. Сегодня, если роговица тонкая, применяют имплантацию факичных линз (ICL) — это внутриглазная «контактная линза», которую вводят через микроразрез. Она позволяет корректировать близорукость до -20.0 D. Существуют также комбинированные методики, сочетающие лазерную коррекцию и хирургию хрусталика.

Считается, что при небольшой близорукости — до -2.0 D хирургическое вмешательство неоправданно. Однако риск серьезных осложнений (кератит, неправильное заживление роговицы) при ЛКЗ одинаков как для -1.0, так и для -8.0 — менее 1%. Если пациент испытывает дискомфорт, даже коррекция -1.0 может существенно улучшить качество жизни.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!