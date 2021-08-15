Лечение диабета замедляет болезнь Альцгеймера

Связь между развитием деменции и сахарным диабетом 2 типа ученые заметили давно. Теперь выяснили, каким образом можно помочь людям с болезнью Альцгеймера.

Ученые доказали связь между приемом определенных лекарств от диабета 2 типа и снижением биомаркеров болезни Альцгеймера.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сахарный диабет как группу метаболических заболеваний, которые характеризуются гипергликемией — стойким повышением уровня глюкозы (сахара) в крови.

Механизм развития гипергликемии может быть разным, на основании чего принято выделять сахарный диабет 1 и 2 типа. В первом случае поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина. Такой тип называют сахарным диабетом первого типа.

Во втором — сахарном диабете второго типа — инсулин вырабатывается, но организмом используется неэффективно.

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Что касается болезни Альцгеймера, это одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. Подавляющее большинство пациентов — люди старше 65 лет. В то же время в отдельных случаях болезнь Альцгеймера диагностируют и у 40-50-летних людей. Плохо то, что болезнь неумолимо прогрессирует.

На ранних стадиях заболевания мужчины и женщины с болезнью Альцгеймера могут забывать информацию, которую они недавно получили. Они не помнят важные для них даты, постоянно задают одни и те же вопросы. При прогрессировании болезни Альцгеймера больные становятся дезориентированными, а в тяжелых случаях они не могут самостоятельно есть и говорить.

Ученые изучили терапию при двух заболеваниях и обнаружили связь между приемом определенного класса препаратов, используемых для лечения диабета 2 типа и снижением биомаркеров деменции.

Оказалось, что некоторые препараты от эндокринного заболевания могут также замедлить прогрессирующую болезнь Альцгеймера.

Связь между болезнью Альцгеймера и диабетом

Ранее ученые выяснили, что у пациентов с сахарным диабетом 2 типа наблюдаются более высокие уровни деменции. Исследования в Великобритании показало, что высокое кровяное давление может быть причинно-следственной связью между диабетом и деменцией, но до сих пор было неясно, что связывает эти два состояния.

Наряду с этим ученые все чаще наблюдали необычно низкие показатели нейродегенеративных заболеваний в группах больных диабетом, принимающих некоторые препараты против этого заболевания.

Австралийские медики в прошлом году доказали, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом, принимающих некоторые таблетированные сахароснижающие лекарственные средства, темпы замедления когнитивных функций значительно отстают от пациентов без диабета, которые не включают эти препараты в свою терапию.

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В этом новом исследовании ученые рассматривали особый класс лекарств от диабета, которые называются ингибиторами дипептидилпептидазы 4 (DPP-4i), также известными как глиптины. Используя ретроспективные данные, исследователи сравнили результаты сканирования мозга и когнитивного теста в группе из 70 пациентов с диабетом, принимавших DPP-4i, с группой из 71 пациента с диабетом, не принимавших это лекарство.

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