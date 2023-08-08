Лечит, поддерживает, снижает риски: 10 причин полюбить и регулярно употреблять авокадо

Если вы еще не включили авокадо в свой рацион, самое время сделать это. Помимо жиров авокадо является богатым источником витамина Е, А, В, С и фолиевой кислоты.

Некоторое время назад мир сходил с ума из-за этого плода. Ничего удивительного: он сливочный, вкусный, нежный, из него можно приготовить всевозможные закуски. Оказывается, у него также есть масса научно доказанных полезных для здоровья свойств, конечно, речь идет о "короле" кулинарных фото и любимце диетологов — авокадо.

Почему авокадо так полезен, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Авокадо обладает рядом полезных для здоровья свойств. Именно благодаря им он быстро стал настоящим диетическим хитом. Этот зеленый фрукт покорил мир диет и здорового питания, потому что 80% авокадо – это полезный легкоусвояемый жир, идеально подходящий для наших клеток.

Авокадо богат питательными веществами

Авокадо является источником витаминов С, Е, К и В6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, магния и калия. Плод также содержит лютеин, бета-каротин и полезные омега-3 жирные кислоты. Этот своеобразный фрукт содержит много полезных жиров, благотворно влияющих на организм, благодаря чему мы дольше чувствуем себя сытыми после его употребления. При этом авокадо замедляет расщепление углеводов, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Около половины авокадо или 100 г содержат:

160 калорий

14,7 г жира

8,5 г углеводов

6,7 г клетчатки

менее 1 г сахара

Жир нужен для правильного функционирования каждой клеточки организма. Потребление полезных жиров, содержащихся в авокадо, улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, минералов и других питательных веществ, улучшает внешний вид кожи и влияет на качество иммунной системы.

Снижает риск развития остеопороза

Половина среднего авокадо обеспечивает около 18% суточной потребности в витамине К. А согласно исследованиям, получение достаточного количества такого витамина может поддерживать здоровье костей благодаря увеличению усвоения поступлений кальция и уменьшению его выведения с мочой.

Помогает нашему зрению

Авокадо также содержит лютеин и зеаксантин – это два фитонутриента, содержащихся в тканях глаза. Они обеспечивают антиоксидантную защиту и минимизируют вред, нанесенный солнечным излучением. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, также способствуют усвоению других жирорастворимых антиоксидантов, таких как бета-каротин. Включив авокадо в свой рацион, вы можете снизить риск развития возрастной дегенерации сетчатки глаза.

Снижает риск некоторых видов рака

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Согласно исследованиям, оптимальное потребление фолиевой кислоты, содержащейся в авокадо, связано со снижением риска развития рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы и шейки матки. К сожалению, не все механизмы, связанные с этим, хорошо изучены, однако большое количество фитохимических веществ и каротиноидов, содержащихся в плоде, могут обладать противораковыми свойствами, а также защищать от прогрессирования онкологии. Изучение этой темы до сих пор продолжается, равно как и лабораторные исследования такого замечательного фрукта как авокадо.

Снижает риск депрессии и плохого настроения

Хотя ошибочно полагать, что депрессию можно вылечить диетой, не следует забывать о большом влиянии общего физического состояния организма на ее возникновение. Содержащиеся в авокадо фолаты помогают предотвратить накопление гомоцистеина — вещества, которое может ухудшить кровообращение и доставку питательных веществ в мозг. Кроме того, исследователи связывают избыток гомоцистеина с когнитивной дисфункцией, депрессией и нарушением выработки серотонина, дофамина и норадреналина, регулирующих настроение, сон и аппетит.

10 причин полюбить и регулярно употреблять авокадо / Фото: Credits

Поддерживает здоровое развитие плода

Прием фолиевой кислоты во время планирования беременности и ее протекания уже никого не удивляет. Этот ингредиент имеет большое значение для предотвращения дефектов нервной трубки у плода. Это также снижает риск раннего выкидыша. Вот почему авокадо – отличный способ обогатить свой рацион полезными витаминами, если вы планируете беременность.

Улучшает пищеварение

Половина авокадо содержит целых 6-7 г клетчатки, которая является союзником здоровья кишечника. Диета, богатая натуральной клетчаткой, предотвращает запоры, поддерживает пищеварительный тракт в хорошей форме и помогает производить полезные бактерии для желудочно-кишечного тракта.

Хорошее дополнение к противовоспалительному лечению

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Авокадо оказывается отличным союзником для людей с остеоартритом. Благодаря содержанию сапонинов может оказывать положительное воздействие при лечении воспалительного процесса в коленных и тазобедренных суставах. Исследования долгосрочного эффекта сапонинов у людей с остеоартритом все еще продолжаются.

Защищает от обострения хронических заболеваний

Авокадо поддерживает борьбу со многими хроническими заболеваниями, особенно с теми, которые сильно связаны с неправильным питанием.

Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, могут быть очень полезны для предотвращения хронических проблем, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Оптимальное потребление клетчатки может снизить риск диабета, ожирения и некоторых желудочно-кишечных заболеваний.

Регулярное употребление авокадо может улучшить чувствительность к инсулину и ускорить потерю веса у людей с ожирением.

Помогает нашей сердечно-сосудистой системе

В каждые 100 г авокадо содержится 76 мг натурального растительного стерола, называемого бета-ситостеролом. Его регулярное потребление (и потребление других растительных стеролов) может помочь поддерживать нормальный уровень холестерина, который важен для здоровья сердца и сосудов.

Авокадо предлагает множество кулинарных возможностей – его можно употреблять в сыром виде, готовить салаты, делать соусы, овощные и фруктовые коктейли, подавать с кашами. Из него можно приготовить вкусную намазку для хлеба, просто добавив немного лимона и паприки.

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