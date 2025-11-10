Лосось или курица: какой продукт полезнее для здоровья / © Associated Press

Оба эти продукта давно стали любимцами тех, кто заботится о здоровье и фигуре. Лосось и курятина — это настоящая классика фитнес-меню, ведь имеют много белка, минимум углеводов и универсальность в приготовлении. Но что же все-таки полезнее, действительно ли «красная рыба» настолько непревзойденная, как о ней говорят и может ли куриное филе составить ей конкуренцию. Издание Real Simple рассказало, кто победит в противостоянии «лосось против курицы» и их ответ может вас удивить.

Курица

Курица / © Credits

Курятина — универсальный продукт, который прекрасно сочетается с любой диетой. Она содержит много белка и минимум жира, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет поддерживать мышцы, похудеть или просто правильно питаться.

Одна порция куриного филе (примерно 85 г) дает около 26 г белка и всего 128 калорий. В составе — витамины B6 и ниацин, которые поддерживают метаболизм и работу нервной системы, а также селен — мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет.

Курятина — отличный источник белка, когда хочется минимума жира и калорий. Это классический вариант для тех, кто заботится о форме. К тому же куриное мясо имеет нейтральный вкус и легко адаптируется, от салатов до азиатских боулов или классических запеканок.

Лосось

лосось / © www.credits

Если курятина — это про легкость и белок, то лосось — про пользу. В нем тоже около 23 г белка на порцию, но главное не это.

Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень воспаления, укрепляют сердце, поддерживают здоровье мозга и даже улучшают состояние кожи. Его антиоксидант астаксантин — именно тот, который дарит рыбе нежный розовый цвет и одновременно борется с преждевременным старением.

Лосось — уникальный продукт, ведь он сочетает белок и полезные жиры. Это настоящий суперфуд для тела и ума. Кроме того, в лососе содержатся витамины D и B12, селен, фосфор и магний — вещества, которые поддерживают кости, нервную систему и обмен веществ.

Что выбрать

Правдивый ответ — и то, и другое. Лосось и курятина выполняют разную, но одинаково важную роль в нашем рационе. Если хотите поддержать здоровье сердца, кожу и иммунитет — ешьте лосось несколько раз в неделю. а когда хотите легкого белка без избытка жира — выбирайте куриное филе.

Разнообразие — это ключ. Вашему телу нужны и белки, и жиры, и микроэлементы. Поэтому сочетайте — это лучшее решение.

Еда — это не только о калориях, а о гармонии. В один день позвольте себе нежный лосось с лимоном и укропом, во второй — сочное куриное филе с овощами гриль. Потому что настоящая красота начинается не с косметички, а с тарелки.