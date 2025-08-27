Лучшее упражнение для снижения кровяного давления: нет, это не бег

Йога / © Credits

Мы знаем, что здоровое питание, отказ от курения и активный образ жизни могут помочь улучшить здоровье нашей сердечно-сосудистой системы, предотвратить сердечные приступы и другие серьезные проблемы. Мы также знаем, что для здоровья сердца очень полезны физические упражнения.

Woman&Home узнал, какое лучшее упражнение для снижения кровяного давления.

Большинство людей считают, что для здоровья полезны беговые тренировки, но обзор в Британском журнале спортивной медицины показал, что это не так. Вместо этого исследователи обнаружили, что изометрические упражнения, которые напрягают мышцу, не меняя длины или угла сустава, привели к наиболее значительному снижению систолического и диастолического кровяного давления.

Изометрические упражнения включают планки, сидение у стены, статические выпады и мостики через ягодицы — все эти упражнения, где мышца находится под сопротивлением веса тела, но движения нет.

Беговые тренировки и другие виды силовых тренировок также оказались полезными для людей с высоким кровяным давлением в исследовании, но не такими эффективными, как изометрические упражнения.

Исследователи изучили 270 клинических испытаний, в которых приняли участие почти 16 000 человек в период с 1990 по 2024 год, и проанализировали влияние изометрических, высокоинтенсивных интервальных, аэробных и динамических силовых тренировок на артериальное давление участников.

Ниже 130/85 мм рт. ст. определялось как здоровое артериальное давление, а высокое артериальное давление — как 140/90 мм рт. ст. или выше. Систолическое артериальное давление, первое число в показателе, измеряет артериальное давление во время сердцебиения. Диастолическое артериальное давление, второе число, измеряет артериальное давление между ударами.

Почему изометрические упражнения снижают давление

Изометрические упражнения задействуют мышцы и заставляют тело работать против сопротивления без движения, а также тренируют кровеносные сосуды и нервную систему, говорит доктор Лафина Диамандис.

«Когда вы сильно сжимаете мышцы, это сжимает кровеносные сосуды, и так же, когда ваши мышцы расслабляются, кровеносные сосуды также расслабляются», — говорит она. Делать это многократно и регулярно — это как тренировать кровеносные сосуды, что приводит к более гибким кровеносным сосудам с большей устойчивостью к нагрузке со временем и меньшим «напряжением покоя» в вашей системе.

Например, в упражнениях планка и боковая планка вы используете мышцы кора, ноги и верхнюю часть тела, чтобы удерживать себя.

Как часто следует делать упражнения, чтобы снизить давление

В обзоре не уточняется, сколько времени каждый участник выполнял упражнения, но предыдущие исследователи утверждали, что изометрическое упражнение нужно удерживать в течение двух минут, чтобы оно было эффективным.

Они увеличивают напряжение в мышцах, когда их удерживают в течение двух минут, а затем вызывают внезапный приток крови, когда вы расслабляетесь. Это увеличивает кровоток, но вы должны помнить о дыхании, говорит доктор Джейми О’Дрисколл, старший автор отчета и доцент по сердечно-сосудистой физиологии в Кентерберийском.

В общем, увеличение количества физических упражнений будет способствовать здоровому кровяному давлению. Когда дело доходит до физических упражнений, золотым стандартом является стремление к 150 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю и 2 силовых тренировки (в идеале изометрические упражнения, такие как планка или приседания у стены), говорит доктор Диамандис. Доказано, что оба эти типа упражнений снижают кровяное давление у людей с гипертонией.

Помогает ли бег снизить давление

Да, бег может положительно влиять на кровяное давление, хотя он и не так эффективен, как изометрические упражнения. Эта активность приводит к значительному снижению кровяного давления, поскольку бег — это динамическое аэробное упражнение, которое, как известно, улучшает функцию кровеносных сосудов и уменьшает периферическое сопротивление (или напряжение покоя) в кровообращении, говорит доктор Диамандис.

В обзоре также были выявлены преимущества динамических тренировок с сопротивлением, комбинированных аэробных и утяжеленных тренировок, а также высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).

Другие преимущества изометрических упражнений

Подходят для любой среды: Независимо от того, проводите ли вы утро в спортзале или предпочитаете тренировки дома, вы можете выполнять изометрические упражнения, поскольку они не требуют специального оборудования.

Одно из лучших упражнений для долголетия: Исследование показало, что выполнение изометрических упражнений трижды в неделю в течение 12 недель улучшает осанку и походку у пожилых людей.

Может помочь облегчить дискомфорт: Изометрические упражнения обычно являются одними из лучших упражнений для коленей, поскольку они улучшают стабильность, выносливость и силу окружающих мышц.

Отлично подходит для начинающих: Даже если у вас был перерыв в физических упражнениях или вы новичок в тренировках, вы можете выполнять изометрические упражнения. Вам даже не нужно начинать с планки.

Предостережение

Если у вас есть проблемы с давлением, или вы хотите начать профилактику, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать решения относительно вашего здоровья и благополучия.