Лучшие позы для сна: как выбрать наиболее полезную в зависимости от вашего здоровья

Лучшие позы для сна: как выбрать правильную в зависимости от вашего здоровья / © Credits

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От храпа до появления морщин, от кислотного рефлюкса до хронической боли в спине — все это частично зависит от положения вашего тела ночью. Поэтому выбрать правильную позу для сна — это не только о комфорте, но и о заботе о своем здоровье, об этом рассказало издание Real Simple, а также рассмотрело самые распространенные позы для сна и как они могут помочь справиться с конкретными проблемами.

Сон на спине: польза для позвоночника и красоты

Преимущества:

Облегчение боли в шее, плечах и спине. Во время сна на спине позвоночник сохраняет нейтральное положение. Чтобы еще лучше разгрузить поясницу, положите подушку под колени.

Помощь при синдроме сухих глаз. Те, кто спит на спине, реже имеют сухость глаз — вероятно, из-за отсутствия контакта с подушкой.

Меньше морщин. Сон на спине минимизирует давление на кожу лица, уменьшает образование морщин и «заломов» от наволочек.

Кому не подходит: людям с выраженным апноэ или тяжелым храпом, поскольку эта поза может ухудшить дыхание во сне.

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Сон на боку: польза для дыхания, желудка и даже мозга

Преимущества:

Уменьшение симптомов апноэ и храпа. Положение на боку открывает дыхательные пути, это облегчает дыхание и уменьшает храп.

Помощь при кислотном рефлюксе. Особенно эффективен сон на левом боку — эта поза способствует более быстрому очищению желудка от кислоты.

Лайфхак: выбирайте подушки средней твердости или подушки с памятью формы, которые поддерживают шею, но не создают дополнительного давления.

Сон на животе: неоднозначная поза

Преимущества:

Может уменьшить храп и апноэ. Благодаря изменению положения языка и горла дыхательные пути частично открываются.

Недостатки:

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Напряжение в шее и позвоночнике. Сон на животе заставляет поворачивать голову в сторону, а это создает дополнительную нагрузку на шею и поясницу.

Плохой выбор для тех, кто имеет проблемы с осанкой или боли в пояснице.

Совет: если не можете отказаться от этой позы — используйте тонкую подушку или вовсе без нее, чтобы избежать перегиба в шее.

Как изменить привычную позу

Научить себя спать иначе — возможно, хотя это требует немного терпения. Вот несколько советов:

Попробуйте изменить сторону кровати. Иногда это автоматически заставляет вас изменить положение тела.

Выбирайте соответствующий матрас. Людям, которые спят на боку, лучше подойдет более мягкий матрас, тогда как тем, кто спит на спине, — более жесткий.

Используйте подушки как барьеры. Подушки-обнимашки или боковые подушки (даже те, которые используются во время беременности) могут удержать вас в новой позе в течение ночи.

Сон — это не просто отдых. Это инструмент поддержания здоровья, который мы можем адаптировать к своим потребностям. Если вас беспокоит кислотный рефлюкс, храп или боли в теле, стоит задуматься: возможно, причина кроется в привычной позе под одеялом. Когда вы выбираете правильную позицию для сна, вы можете не только улучшить самочувствие, но и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем в будущем.