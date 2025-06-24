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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Лучшие позы для сна: как выбрать наиболее полезную в зависимости от вашего здоровья

Мы проводим во сне треть жизни и как бы странно это ни звучало, то, как вы спите, может влиять на ваше качество жизни даже тогда, когда вы не спите.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Лучшие позы для сна: как выбрать правильную в зависимости от вашего здоровья

Лучшие позы для сна: как выбрать правильную в зависимости от вашего здоровья / © Credits

От храпа до появления морщин, от кислотного рефлюкса до хронической боли в спине — все это частично зависит от положения вашего тела ночью. Поэтому выбрать правильную позу для сна — это не только о комфорте, но и о заботе о своем здоровье, об этом рассказало издание Real Simple, а также рассмотрело самые распространенные позы для сна и как они могут помочь справиться с конкретными проблемами.

Сон на спине: польза для позвоночника и красоты

Преимущества:

  • Облегчение боли в шее, плечах и спине. Во время сна на спине позвоночник сохраняет нейтральное положение. Чтобы еще лучше разгрузить поясницу, положите подушку под колени.

  • Помощь при синдроме сухих глаз. Те, кто спит на спине, реже имеют сухость глаз — вероятно, из-за отсутствия контакта с подушкой.

  • Меньше морщин. Сон на спине минимизирует давление на кожу лица, уменьшает образование морщин и «заломов» от наволочек.

Кому не подходит: людям с выраженным апноэ или тяжелым храпом, поскольку эта поза может ухудшить дыхание во сне.

Сон на боку: польза для дыхания, желудка и даже мозга

Преимущества:

  • Уменьшение симптомов апноэ и храпа. Положение на боку открывает дыхательные пути, это облегчает дыхание и уменьшает храп.

  • Помощь при кислотном рефлюксе. Особенно эффективен сон на левом боку — эта поза способствует более быстрому очищению желудка от кислоты.

Лайфхак: выбирайте подушки средней твердости или подушки с памятью формы, которые поддерживают шею, но не создают дополнительного давления.

Сон на животе: неоднозначная поза

Преимущества:

  • Может уменьшить храп и апноэ. Благодаря изменению положения языка и горла дыхательные пути частично открываются.

Недостатки:

  • Напряжение в шее и позвоночнике. Сон на животе заставляет поворачивать голову в сторону, а это создает дополнительную нагрузку на шею и поясницу.

  • Плохой выбор для тех, кто имеет проблемы с осанкой или боли в пояснице.

Совет: если не можете отказаться от этой позы — используйте тонкую подушку или вовсе без нее, чтобы избежать перегиба в шее.

Как изменить привычную позу

Научить себя спать иначе — возможно, хотя это требует немного терпения. Вот несколько советов:

  • Попробуйте изменить сторону кровати. Иногда это автоматически заставляет вас изменить положение тела.

  • Выбирайте соответствующий матрас. Людям, которые спят на боку, лучше подойдет более мягкий матрас, тогда как тем, кто спит на спине, — более жесткий.

  • Используйте подушки как барьеры. Подушки-обнимашки или боковые подушки (даже те, которые используются во время беременности) могут удержать вас в новой позе в течение ночи.

Сон — это не просто отдых. Это инструмент поддержания здоровья, который мы можем адаптировать к своим потребностям. Если вас беспокоит кислотный рефлюкс, храп или боли в теле, стоит задуматься: возможно, причина кроется в привычной позе под одеялом. Когда вы выбираете правильную позицию для сна, вы можете не только улучшить самочувствие, но и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

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