Лучший утренний напиток для стабильного уровня сахара в крови

Смузи / © Associated Press

Многие люди начинают день с ароматного кофе с сиропом или стакана фруктового сока. Но проблема в том, что такие напитки часто содержат большое количество добавленного сахара, а это может вызывать резкие подъемы и падения уровня глюкозы.

Издание EatingWell рассказало, что правильный утренний напиток может помочь организму лучше контролировать уровень сахара в крови, поддерживать концентрацию и уменьшать чувство голода. Один из лучших вариантов — питательный смузи с правильным балансом ингредиентов.

Восстановление водного баланса

После 7-8 часов сна организм часто находится в легком состоянии обезвоживания. Поэтому концентрация глюкозы в крови может казаться выше. Смузи, особенно на основе воды или несладкого растительного молока, обеспечивает организм жидкостью и помогает начать день с лучшим водным балансом. Гидратация не снижает непосредственно сахар, но помогает поддерживать здоровые привычки, концентрацию и контроль аппетита.

Клетчатка

Фрукты и овощи в смузи добавляют естественной сладости и одновременно обеспечивают организм клетчаткой. Лучшие варианты для смузи:

черника

клубника

ежевика

шпинат

кейл

цветная капуста

Клетчатка замедляет пищеварение и всасывание сахара, а это помогает предотвратить резкие скачки глюкозы после еды. Именно поэтому сладкие напитки без клетчатки, например, газированные напитки или фруктовые соки чаще вызывают быстрые колебания уровня сахара.

Полезные жиры

Смузи можно выпить очень быстро, но иногда организм не успевает почувствовать насыщение. Именно поэтому стоит добавлять в него полезные жиры, которые дольше перевариваются. Лучшие варианты:

арахисовая или миндальная паста

семена чиа

семена льна

авокадо

греческий йогурт

Эти ингредиенты помогают дольше чувствовать сытость и поддерживают неспешное повышение уровня сахара в крови.

Белок

Добавление белка в утренний напиток — еще один секрет стабильной энергии. Белок:

медленнее переваривается

способствует ощущению сытости

помогает стабилизировать уровень глюкозы

К смузи можно добавить:

греческий йогурт

соевое или коровье молоко

протеиновый порошок

Такой напиток работает почти как полноценный завтрак.

Другие полезные утренние напитки

Хотя смузи — отличный вариант, однако есть и другие напитки, которые поддерживают здоровый уровень сахара.

Вода . Самый простой и одновременно самый важный напиток. Вода не содержит сахара или калорий и помогает организму поддерживать нормальный объем крови. Кроме того, достаточное потребление воды помогает почкам выводить избыток глюкозы.

Зеленый чай без сахара. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут улучшать чувствительность к инсулину. Регулярное употребление зеленого чая влияет на улучшение контроля уровня глюкозы.

Черный кофе без сахара. Умеренное потребление несладкого кофе может влиять на снижение риска диабета II типа. Главное правило, не добавлять сиропы или большое количество сахара.

Протеиновый кофе. Популярный тренд последних лет, сочетающий кофе, молоко и порцию протеина. Такой напиток обеспечивает энергию от кофеина и одновременно помогает стабилизировать уровень сахара.

Травяной чай. Он не содержит кофеина, поэтому подходит даже для людей, чувствительных к стимуляторам. Он обеспечивает гидратацию и не влияет на уровень глюкозы.

Правильный утренний напиток может существенно повлиять на то, как вы будете чувствовать себя в течение дня. Смузи помогает стабилизировать уровень сахара в крови, дольше сохранять чувство сытости и поддерживать стабильный уровень энергии. Однако, здесь есть важное правило: избегайте напитков с большим количеством добавленного сахара.