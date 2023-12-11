Магия магния: врач рассказала, почему нам нужен этот микроэлемент

Магний – это минерал, который не производит наш организм, а это значит, что вы должны получать его с едой, говорит врач-диетолог Наталья Самойленко.

Вот некоторые из лучших источников магния:

Шпинат

Семена тыквы

Фрукты: бананы, абрикосы, авокадо и сливы

Монгольд

Темный шоколад (70-85% какао)

Семена чиа

Фасоль, чечевица

Миндаль

Несмотря на то, что магний содержится в различных продуктах питания в рационе большинства людей, этот микроэлемент в дефиците. Поэтому при необходимости врач может назначить добавки магния, которые могут:

Способствовать здоровому регулированию сахара в крови. Магний необходим для метаболизма углеводов и секреции инсулина.

Уменьшить симптомы тревоги.

Если вы не получаете достаточно магния, это может повлиять на вашу способность справляться со стрессом.

Поддержать здоровье костей. Ваши кости содержат до 60% общего запаса магния в организме.

Поддержать здоровый уровень артериального давления. Магний способствует высвобождению молекулы оксида азота, что помогает расслабить кровеносные сосуды.

Способствует улучшению сна. Магний связывается с рецепторами центральной нервной системы и активирует один из основных нейромедиаторов, ответственных за регуляцию сна.

Важно отметить, что существует несколько форм магния! Некоторые формы, такие как цитрат магния, глицинат магния, ацетилтаурат магния и малат магния лучше усваиваются организмом по сравнению с другими формами, такими как оксид магния и сульфат магния.

Однако перед приемом каких-либо препаратов, обратитесь за консультацией врача!

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