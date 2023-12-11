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Магия магния: врач рассказала, почему нам нужен этот микроэлемент

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Магия магния: врач рассказала, почему нам нужен этот микроэлемент

Продукты с магнием / Фото: Credits

Магний – это минерал, который не производит наш организм, а это значит, что вы должны получать его с едой, говорит врач-диетолог Наталья Самойленко.

Вот некоторые из лучших источников магния:

  • Шпинат
  • Семена тыквы
  • Фрукты: бананы, абрикосы, авокадо и сливы
  • Монгольд
  • Темный шоколад (70-85% какао)
  • Семена чиа
  • Фасоль, чечевица
  • Миндаль

Несмотря на то, что магний содержится в различных продуктах питания в рационе большинства людей, этот микроэлемент в дефиците. Поэтому при необходимости врач может назначить добавки магния, которые могут:

  • Способствовать здоровому регулированию сахара в крови. Магний необходим для метаболизма углеводов и секреции инсулина.
  • Уменьшить симптомы тревоги.
  • Если вы не получаете достаточно магния, это может повлиять на вашу способность справляться со стрессом.
  • Поддержать здоровье костей. Ваши кости содержат до 60% общего запаса магния в организме.
  • Поддержать здоровый уровень артериального давления. Магний способствует высвобождению молекулы оксида азота, что помогает расслабить кровеносные сосуды.
  • Способствует улучшению сна. Магний связывается с рецепторами центральной нервной системы и активирует один из основных нейромедиаторов, ответственных за регуляцию сна.

Важно отметить, что существует несколько форм магния! Некоторые формы, такие как цитрат магния, глицинат магния, ацетилтаурат магния и малат магния лучше усваиваются организмом по сравнению с другими формами, такими как оксид магния и сульфат магния.

Однако перед приемом каких-либо препаратов, обратитесь за консультацией врача!

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Дата публикации
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