Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 сентября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 2 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая ко вторнику, 3 сентября, утихнет, и в среду, 4 сентября, не ожидается существенных магнитных волнений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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