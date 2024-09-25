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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 сентября

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 26-28 сентября

Прогноз магнитных бурь на 26, 27, 28 сентября / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 26-28 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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