Здоровый образ жизни
207
1 мин

Магнитные бури: прогноз на выходные, 15—16 ноября

В выходные ожидается умеренная солнечная активность.

Юлия Кудринская
Магнитная буря

Магнитная буря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15-16 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 15 ноября, ожидаются слабые магнитные волнения, неспособные влиять на самочувствие людей. В воскресенье, 16 ноября, солнечная активность повысится ко второй половине дня, вызвав магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

