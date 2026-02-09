Маленькие шаги к долголетию - какие изменения в жизни надо сделать уже сегодня / © Credits

Каждый год мы обещаем себе больше движения, здоровое питание и лучшую жизнь. Но что, если для реального результата достаточно не кардинальных решений, а маленьких, но правильных шагов, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Австралийские ученые из Университета Сиднея изучили поведение более 59 тысяч взрослых с помощью UK Biobank и выяснили, что даже минимальные улучшения могут дать настоящий эффект на долголетие и здоровье.

Как изменения продлевают жизнь

Сон

Исследование показало, что люди, которые спят около 5,5 часов в сутки, могут продлить жизнь на год, если начнут спать хотя бы на 25 мин больше ежедневно. Даже дополнительные 5 мин сна ежедневно уже имеют положительный эффект.

Совет: попробуйте ложиться чуть раньше или выделить время для короткого дневного отдыха, это уже будет считаться.

Физическая активность

Лишь 1,9 мин умеренного движения в день могут добавить около года жизни, если сочетать с другими здоровыми привычками. Более значительное увеличение — до 25 мин ежедневно способно продлить жизнь до 10 лет.

Совет: выберите простые движения, например, пешая прогулка, несколько упражнений с собственным весом или танцы под любимую музыку.

Питание

Исследователи разработали шкалу качества питания от 0 до 100. Ежедневное добавление полпорции овощей или 1,5 порции цельнозерновых продуктов уже повышает этот показатель и добавляет жизни. Для тех, кто хочет увеличить здоровые годы без болезней, достаточно добавить ежедневно одну чашку овощей, порцию цельнозерновых или две порции рыбы.

Совет: не бойтесь заменять один продукт на более полезный, маленькие изменения накапливаются.

Синергия здоровых привычек

Сочетание сна, движения и здорового питания может не только продлить жизнь на год, но и добавить несколько здоровых лет без сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, деменции и рака. Даже минимальные улучшения во всех трех сферах дают результат, который сложно достичь по отдельности.

Не нужно ждать Нового года, чтобы начать менять жизнь. Каждый дополнительный кусочек овощей, минута на прогулке или даже 10 мин дополнительного сна работают на вас. Маленькие шаги — большая разница. Потому что настоящее здоровье и долголетие рождаются из простых ежедневных решений, а не из крайностей.