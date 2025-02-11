Мед и киноа не укрепляют иммунитет: врач объяснил, как его усилить

Существует распространенное мнение, что мед, киноа или другие полезные продукты и специи могут укрепить иммунную систему. Однако часто люди рассматривают их полезные свойства отдельно, не принимая во внимание особенностей иммунной системы и суточных норм витаминов или микроэлементов.

Что на самом деле может укрепить иммунитет, как он работает и почему ослабляется, рассказал терапевт, врач неотложных состояний Клиники МЕДИКО Устьянцев Алексей Александрович.

Виды иммунитета

Нередко люди говорят, что едят мед (подставьте любой другой продукт), потому что он улучшает иммунитет. Однако "иммунка" — это не отдельное место, а сложная система, в которую входят разные клетки, органы и слаженно работающие белки. Благодаря этому организм вовремя выявляет вирусы и инфекции.

Иммунитет делится на врожденный, который включает неспецифический, и приобретенный. Существует и иммунологическая память.

Рассмотрим работу иммунитета на примере гриппа.

Вирус атакует организм человека. Сначала врожденный иммунитет пытается задержать его на слизистых дыхательных путей. Если это не удается, включается воспалительная реакция и неспецифический иммунитет, клетки которого анализируют вирус и делают все для того, чтобы уничтожить вирус. В случае неудачи за дело принимается иммунитет – лимфоциты образуют антитела (белки) к вирусу и останавливают распространение инфекции.

После выздоровления часть Т- и В-лимфоцитов становится клетками памяти. Т-лимфоциты быстро запускают иммунный ответ. В-лимфоциты – производят антитела. Также информация о вирусе хранится в лимфатических узлах, селезенке, костном мозге.

Если впоследствии этот вирус гриппа снова попытается атаковать человека, клетки памяти активируются, не дожидаясь, пока организм запустит весь цикл иммунного ответа. Человек или не заболеет, или переболеет гриппом легче и быстрее.

Почему отдельные продукты не усиливают иммунитет?

Мед, киноа, яблоко, свекла, петрушка содержат в своем составе полезные витамины, микро- и макроэлементы. Но они не изменяют работу иммунной системы. Почему? Наш организм, как мы узнали, имеет сложную и разумную систему защиты. Она включает множество процессов – выработка антител, деятельность лимфоцитов, воспалительные реакции и т.д.

Еда – это "строительный материал" для тела, а не волшебный переключатель иммунной активности. Например, говорят, что мед обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Но он не активирует лимфоциты, не увеличивает выработку антител и не включает иммунную память. Для укрепления иммунитета следует повышать синтез антител и активацию клеток памяти, которые хранят информацию об инфекциях. Это под силу вакцине против гриппа.

Также в составе меда есть витамины группы В, витамин Е, К, РР, С. Витамина С в 100 г продукта – около 0,5 мг (это очень мало), или где-то 5-6 столовых ложек. Суточная норма витамина С для взрослого составляет 75-90 мг. То есть человек может пить теплую воду с медом утром и вечером, добавлять мед вместо сахара в чай, но потребность в витамине не закроется, а вирусы все еще будут его атаковать. Другое дело, если соединить мед с апельсинами, грейпфрутами, киви, брокколи, шпинатом и т.д. Разнообразие – основополагающий принцип сбалансированного рациона, который, однако, не усиливает иммунную систему, а обеспечивает ее нормальную работу. По-настоящему ее усиливает вакцинация.

Но не все не так просто. На иммунитет также влияет:

продолжительность сна – полноценный, качественный сон в течение 7-9 часов без частых пробуждений;

физическая активность – спорт, ежедневные пешие прогулки;

наличие или отсутствие стресса – гормоны стресса угнетают работу клеток иммунной системы, из-за чего ее защитная функция ослабевает.

Если человек сбалансированно питается, но постоянно в стрессе, мало спит и двигается, иммунная система не может быть сильной. И ее нельзя укрепить с помощью меда или киноа.

Отдельным пунктом хочу выделить хронические заболевания, которые нужно контролировать. Например, при сахарном диабете организм становится более уязвимым к инфекциям и вирусам.

Итак, если вы действительно хотите укрепить иммунитет, начинайте не с меда, а с обследования организма и постепенного изменения образа жизни к правильному и здоровому.

Устьянцев Алексей Александрович

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