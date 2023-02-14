Медитация, массажи и полезное питание: как восстановить психоэмоциональное состояние и улучшить здоровье

В Киевской области есть место, где можно отдохнуть, восстановить эмоциональное равновесие и оздоровиться одновременно.

В условиях войны каждый из нас испытывает стресс, тревожность, подавленность, истощение, напряжение, эмоциональное выгорание, упадок сил, дисгармонию души и тела и, как следствие, ухудшение здоровья. Всего от этого можно избавиться и для этого необязательно ехать за границу, ведь место силы, восстановления и оздоровления есть на Киевщине, 30 км от столицы. Это единственный в Украине и самый большой в Восточной Европе аюрведический стационарный комплекс Shambala Wellness Club. Он расположен в экологически чистом, живописном, тихом месте – на берегу Десны в селе Рожны.

В комплексе царит спокойная атмосфера, тихо играет медитативная музыка, отсутствует городская суета и телевизор, в воздухе ощутим аромат эфирных масел, то есть все, чтобы забыть о будничных хлопотах, тревожной реальности, расслабиться во всю и окунуться с головой у себя. А наличие генератора в комплексе придает уверенность в том, что ничто не помешает релаксу.

Мы на собственном опыте почувствовали, как здесь даже за двухдневный ретрит можно улучшить свое самочувствие, перезагрузиться, набраться сил и восстановить психоэмоциональное состояние.

Что такое аюрведический комплекс

Простыми словами, аюрведа – это наука о здоровом образе жизни. Основным ее принципом является лечение не болезни, а именно человека. Подход к восстановлению здоровья для каждого индивидуален, но цель одна – сделать все, чтобы повысить устойчивость организма к самосохранению.

С помощью аюрведических методов можно выявить первые признаки нарушений в организме и болезни на доклинических стадиях (а с точки зрения современной медицины человек считается полностью здоровым).

Учитывая опыт индийских целителей, благодаря соблюдению принципов аюрведы можно восстановить физическое, ментальное и духовное здоровье.

Восстановление этих трех уровней происходит благодаря работе целого комплекса действий: коррекция образа жизни, улучшение труда и отдыха, физическая активность, духовное развитие, медитация, дыхательные практики, йога, фитотерапия, музыкотерапия, ароматерапия, спа, массажи, уникальная система очищения, здоровое питание.

Программы оздоровления

Вы можете выбрать одну из аюрведических детокс-программ, которая поможет решить проблемы со здоровьем. Они длятся от десяти дней.

Линейка "Аюрведа" состоит из следующих программ:

Панчакарма – это традиционное индийское глубокое очищение организма. Оно способствует выведению токсинов, шлаков, укреплению иммунитета, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, усвоению ценных микроэлементов, стабилизирует психоэмоциональное состояние;

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

восстановление опорно-двигательного аппарата;

аюрведическая коррекция веса (14 дней);

комплексная подготовка к беременности.

Чтобы эффект от программы был максимальным, врач усиливает их действие аюрведическими препаратами и процедурами.

В аюрведические процедуры входит:

широдхара – на лоб медленно льется теплое масло. Этот процесс расслабляет и тонизирует ЦНС;

удвартанам – массаж, во время которого используют порошки из трав и специй;

абхьянгам – мягкий масляный аюрведический массаж;

патра потли – массаж с помощью мешочков с травами в масле;

сведана – пропаривание тела в деревянной бочке (индийской бане).

В центре также есть линейка Wellness, в которую входят программы по очищению, восстановлению и омоложению организма. Их продолжительность составляет от трех до семи дней:

релакс

детокс

детокс + антистресс

антиэйдж

бьюти.

Аюрведические практики

Особое внимание в центре уделяют занятиям йогой, дыхательным упражнениям (пранаяма) и медитации, которые максимально расслабляют, освобождают голову от ненужных мыслей, наполняют внутренний мир спокойствием и легкостью.

Спа-процедуры

В комплексе разработано 11 спа-пакетов, в основе которых – классические восточные массажные техники и косметические аюрведические процедуры (маски, скраб, пилинги, обертывания).

Мы протестировали пакет "Бали платинум", в который входит балийский массаж всего тела и тайский массаж головы.

Благодаря балийским и аюрведическим техникам прорабатываются все мускулы, снимается с их напряжение, тело расслабляется и исчезает стресс.

Тайский массаж головы помогает снять стресс, устраняет головные боли, исчезают переутомление и бессонница. Улучшается кровообращение и сосудистый тонус, восстанавливается работоспособность.

После таких спа-процедур можно полежать в соляной комнате с ионизированным воздухом, цветотерапией и медитативной музыкой, поплавать в бассейне или порелаксировать в финской сауне или хамаме.

Питание

В Shambala придерживаются здорового питания. Шеф-повар центра разработал два вида меню:

Аюрведическое комплексное меню. На тарелке подают еду, на которой есть шесть вкусов: соленый, сладкий, кислый, острый, горький и терпкий. Это способствует сбалансированию всех процессов в организме и оказывает положительное влияние на физическое и ментальное здоровье.

Авторское меню À la carte состоит из вегетарианских, безлактозных и безглютеновых блюд, свежих салатов, полезных закусок и десертов.

Кстати, десерт здесь подают перед основным блюдом. Аюрведические специалисты считают, что благодаря такому принципу человек не переедает.

А в wellness-баре можно насладиться фиточаями на любой вкус, попробовать витаминные фреши, смузи, зеленые коктейли и полакомиться диетическими полезными сладостями.

Восстановление психоэмоционального состояния во время войны

В аюрведе можно выделить следующие способы восстановления психологического и эмоционального самочувствия:

Целостный подход: аюрведа принимает во внимание все аспекты здоровья человека, она рассматривает его тело, разум и дух.

Связь разума и тела: эмоции влияют на наше физическое здоровье, аюрведа помогает восстановить гармонию между умом и телом, улучшить самочувствие.

Управление стрессом: с помощью аюрведических практик (медитация, йога, массаж) можно научиться контролировать свои эмоции, расслабиться, избавиться от тревожности, наполниться спокойствием и снизить уровень стресса.

Питание и образ жизни: сбалансированное полезное питание и здоровый образ жизни оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние.

Укрепление иммунитета: одним из основных аспектов в аюрведе является укрепление иммунной системы благодаря здоровым привычкам, полезному питанию и употреблению лечебных трав. А хороший иммунитет формирует устойчивость к эмоциональным качелям и стрессу.

Лечебные травы: аюрведические травяные средства и добавки помогают сбалансировать энергию тела и восстановить эмоциональное благополучие.

Забота о себе: по принципу аюрведы важно заботиться о себе и уделять себе достаточно внимания, что оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние и физическое здоровье.

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