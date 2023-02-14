Медитация, массажи и полезное питание: как восстановить психоэмоциональное состояние и улучшить здоровье

В Киевской области есть место, где можно отдохнуть, восстановить эмоциональное равновесие и оздоровиться одновременно.
В условиях войны каждый из нас испытывает стресс, тревожность, подавленность, истощение, напряжение, эмоциональное выгорание, упадок сил, дисгармонию души и тела и, как следствие, ухудшение здоровья. Всего от этого можно избавиться и для этого необязательно ехать за границу, ведь место силы, восстановления и оздоровления есть на Киевщине, 30 км от столицы. Это единственный в Украине и самый большой в Восточной Европе аюрведический стационарный комплекс Shambala Wellness Club. Он расположен в экологически чистом, живописном, тихом месте – на берегу Десны в селе Рожны.
В комплексе царит спокойная атмосфера, тихо играет медитативная музыка, отсутствует городская суета и телевизор, в воздухе ощутим аромат эфирных масел, то есть все, чтобы забыть о будничных хлопотах, тревожной реальности, расслабиться во всю и окунуться с головой у себя. А наличие генератора в комплексе придает уверенность в том, что ничто не помешает релаксу.
Мы на собственном опыте почувствовали, как здесь даже за двухдневный ретрит можно улучшить свое самочувствие, перезагрузиться, набраться сил и восстановить психоэмоциональное состояние.
Что такое аюрведический комплекс
Простыми словами, аюрведа – это наука о здоровом образе жизни. Основным ее принципом является лечение не болезни, а именно человека. Подход к восстановлению здоровья для каждого индивидуален, но цель одна – сделать все, чтобы повысить устойчивость организма к самосохранению.
С помощью аюрведических методов можно выявить первые признаки нарушений в организме и болезни на доклинических стадиях (а с точки зрения современной медицины человек считается полностью здоровым).
Учитывая опыт индийских целителей, благодаря соблюдению принципов аюрведы можно восстановить физическое, ментальное и духовное здоровье.
Восстановление этих трех уровней происходит благодаря работе целого комплекса действий: коррекция образа жизни, улучшение труда и отдыха, физическая активность, духовное развитие, медитация, дыхательные практики, йога, фитотерапия, музыкотерапия, ароматерапия, спа, массажи, уникальная система очищения, здоровое питание.
Программы оздоровления
Вы можете выбрать одну из аюрведических детокс-программ, которая поможет решить проблемы со здоровьем. Они длятся от десяти дней.
Линейка "Аюрведа" состоит из следующих программ:
- Панчакарма – это традиционное индийское глубокое очищение организма. Оно способствует выведению токсинов, шлаков, укреплению иммунитета, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, усвоению ценных микроэлементов, стабилизирует психоэмоциональное состояние;
- нормализация работы желудочно-кишечного тракта;
- восстановление опорно-двигательного аппарата;
- аюрведическая коррекция веса (14 дней);
- комплексная подготовка к беременности.
Чтобы эффект от программы был максимальным, врач усиливает их действие аюрведическими препаратами и процедурами.
В аюрведические процедуры входит:
- широдхара – на лоб медленно льется теплое масло. Этот процесс расслабляет и тонизирует ЦНС;
- удвартанам – массаж, во время которого используют порошки из трав и специй;
- абхьянгам – мягкий масляный аюрведический массаж;
- патра потли – массаж с помощью мешочков с травами в масле;
- сведана – пропаривание тела в деревянной бочке (индийской бане).
В центре также есть линейка Wellness, в которую входят программы по очищению, восстановлению и омоложению организма. Их продолжительность составляет от трех до семи дней:
- релакс
- детокс
- детокс + антистресс
- антиэйдж
- бьюти.
Аюрведические практики
Особое внимание в центре уделяют занятиям йогой, дыхательным упражнениям (пранаяма) и медитации, которые максимально расслабляют, освобождают голову от ненужных мыслей, наполняют внутренний мир спокойствием и легкостью.
Спа-процедуры
В комплексе разработано 11 спа-пакетов, в основе которых – классические восточные массажные техники и косметические аюрведические процедуры (маски, скраб, пилинги, обертывания).
Мы протестировали пакет "Бали платинум", в который входит балийский массаж всего тела и тайский массаж головы.
Благодаря балийским и аюрведическим техникам прорабатываются все мускулы, снимается с их напряжение, тело расслабляется и исчезает стресс.
Тайский массаж головы помогает снять стресс, устраняет головные боли, исчезают переутомление и бессонница. Улучшается кровообращение и сосудистый тонус, восстанавливается работоспособность.
После таких спа-процедур можно полежать в соляной комнате с ионизированным воздухом, цветотерапией и медитативной музыкой, поплавать в бассейне или порелаксировать в финской сауне или хамаме.
Питание
В Shambala придерживаются здорового питания. Шеф-повар центра разработал два вида меню:
Аюрведическое комплексное меню. На тарелке подают еду, на которой есть шесть вкусов: соленый, сладкий, кислый, острый, горький и терпкий. Это способствует сбалансированию всех процессов в организме и оказывает положительное влияние на физическое и ментальное здоровье.
Авторское меню À la carte состоит из вегетарианских, безлактозных и безглютеновых блюд, свежих салатов, полезных закусок и десертов.
Кстати, десерт здесь подают перед основным блюдом. Аюрведические специалисты считают, что благодаря такому принципу человек не переедает.
А в wellness-баре можно насладиться фиточаями на любой вкус, попробовать витаминные фреши, смузи, зеленые коктейли и полакомиться диетическими полезными сладостями.
Восстановление психоэмоционального состояния во время войны
В аюрведе можно выделить следующие способы восстановления психологического и эмоционального самочувствия:
Целостный подход: аюрведа принимает во внимание все аспекты здоровья человека, она рассматривает его тело, разум и дух.
Связь разума и тела: эмоции влияют на наше физическое здоровье, аюрведа помогает восстановить гармонию между умом и телом, улучшить самочувствие.
Управление стрессом: с помощью аюрведических практик (медитация, йога, массаж) можно научиться контролировать свои эмоции, расслабиться, избавиться от тревожности, наполниться спокойствием и снизить уровень стресса.
Питание и образ жизни: сбалансированное полезное питание и здоровый образ жизни оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние.
Укрепление иммунитета: одним из основных аспектов в аюрведе является укрепление иммунной системы благодаря здоровым привычкам, полезному питанию и употреблению лечебных трав. А хороший иммунитет формирует устойчивость к эмоциональным качелям и стрессу.
Лечебные травы: аюрведические травяные средства и добавки помогают сбалансировать энергию тела и восстановить эмоциональное благополучие.
Забота о себе: по принципу аюрведы важно заботиться о себе и уделять себе достаточно внимания, что оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние и физическое здоровье.
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