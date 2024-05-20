Меланома: врач-дерматовенеролог опроверг 5 опасных мифов

Меланома – это разновидность рака, бессимптомно развивающаяся из пигментных клеток кожи меланоцитов. В зоне риска люди, имеющие 50 и более родинок, часто загорающие на пляже или в солярии и имеющие генетическую предрасположенность к заболеванию.

Что такое меланома, почему в зоне риска люди, имеющие много родинок и любящих загорать, как себя защитить, подробно рассказал дерматовенеролог MIRUM clinic Матвеева Леся Викторовна.

Миф №1: меланома развивается в родинке

Меланома – злокачественное новообразование из меланоцитов, то есть клеток верхнего слоя эпидермиса. Меланоциты производят пигмент меланин, благодаря чему кожа, волосы, глаза имеют определенный цвет. Также меланоциты ответственны за загар и, по сути, являются солнцезащитным щитом против ультрафиолета.

Родинка, или невус, возникает в месте чрезмерного накопления меланоцитов. Иногда, но не всегда в ней развивается меланома. Самые распространенные причины – мутации в ДНК клеток, поврежденных ультрафиолетом, и унаследованные генные мутации.

Но в большинстве случаев меланома развивается на нормальном участке кожи в виде опухоли, визуально напоминающей новообразованную родинку. Она имеет:

А – асимметрию;

В – размытый контур;

С – неоднородный цвет – от светло-коричневого до темно-черного;

D – диаметр свыше 6 мм;

Е – выпуклую, холмистую форму.

Однако меланома может быть крохотной – 2-3 мм, и тогда заметить асимметрию, изменение формы или другие признаки будет крайне затруднительно. Второй немаловажный момент – не нужно "собирать" весь набор ABCDE. Любое малейшее изменение, которое вы отметили – повод немедленно обратиться к врачу.

Миф №2: меланома всегда пигментирована

Существует бесцветная, или ахроматическая, меланома – новообразование с небольшим содержанием пигмента или его полным отсутствием. Встречается редко и довольно трудно диагностируется, поскольку имеет вид плоского бледно-розового пятна (вроде лентиго или укуса комара) или узелка с красным оттенком.

Развивается бессимптомно. Впоследствии может возникать зуд, кровоточивость после механической травмы. Узелок легко повредить во время одевания или раздевания.

Миф №3: меланому диагностируют только у людей, имеющих много родинок

Меланома возникает и развивается в уже имеющейся родинке в 25-30% случаев. Поэтому 50 и более родинок на теле представляют потенциальную опасность для здоровья. Однако обязательно нужно учитывать наследственный фактор, фототип кожи, наличие солнечных ожогов в анамнезе. Солнечные ожоги несколько раз повышают риск развития меланомы.

Поэтому, если у вас есть первый, второй или третий фототип, не пытайтесь загореть. Это приведет только к образованию ожогов, ведь в вашей коже содержится немного меланина, задача которого – защищать кожу от ультрафиолета. А вот, например, представители шестого фототипа (негроидная раса) имеют в коже достаточно много пигмента, поэтому почти никогда не обгорают.

К первому фототипу относятся люди, имеющие очень светлую, нежно-розовую кожу, веснушки, рыжие волосы или светло-русые волосы, голубые глаза.

Ко второму фототипу – блондины со светлой кожей, голубыми или зелеными глазами, реже – карими.

К третьему фототипу – русые с зелеными глазами, светло-коричневой кожей. В отличие от представителей первых двух фототипов обгорают не так сильно, но все равно нуждаются в фотозащите.

Миф №4: солнцезащитный крем защищает от меланомы на 100%

Правильно нанесенный солнцезащитный крем предохраняет от ультрафиолетового излучения примерно на 90%. Что я подразумеваю под правильным нанесением?

1 квадратный сантиметр кожи – 2 мг. Для защиты всего тела среднестатистического взрослого человека необходимо около 5-6 полных чайных ложек средства. Через 2-3 часа крем из SPF 30-50 нужно обновить в том же количестве, обязательно после каждого купания. Пользоваться им нужно каждый день и даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи отражаются от поверхности снега, воды, стекла.

Крем наносится на чистую сухую кожу за 15-30 минут перед выходом на улицу и одеванием. Но самого крема, даже правильно нанесенного, недостаточно, чтобы полноценно защититься от УФ-лучей. Свободная одежда из натуральных тканей, головной убор с широкими полями, солнцезащитные очки, пребывание в рассеянной тени плюс санскрин – таким должен быть полный перечень мер безопасности.

И даже в таком случае мы не говорим о стопроцентной защите. Ведь имеет значение, насколько равномерно и плотно вы наносите крем, который он имеет состав, вовремя ли вы его восстанавливаете, имеете ли генетическую предрасположенность к развитию меланомы и т.д. Исследования показывают, что люди обычно наносят в лучшем случае 0,5-1 мг крема и забывают его восстановить. Поэтому лучшее решение – ежегодно проверять состояние родинок и кожи у дерматолога.

Миф №5: меланома не лечится

Меланома – это вид рака, который метастазирует, поэтому трудно поддается лечению, но лечится на любой стадии. Конечно, чем раньше пациент обращается к врачу, тем больше у него шансов на счастливую и долгую жизнь.

Осмотр родинок и кожи происходит с помощью дерматоскопа, большой перхоти. Это безболезненная, комфортная для пациента процедура (дерматоскопия), во время которой врач анализирует поверхностные изменения эпидермиса – дерматоскоп увеличивает участок кожи в десятки раз. Если есть подозрение на меланому, под местной анестезией проводится эксцизионная биопсия образования с последующим патогистологическим исследованием.

Выбор способа исцеления зависит от стадии развития меланомы, возраста и общего состояния здоровья пациента. Может применяться хирургическая или лучевая терапия, химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия. На нулевой стадии достаточно хирургического иссечения, на первой – иссечение с удалением сторожевого лимфоузла.

И напоследок хочу заметить, что не существует безопасного или здорового загара. А загар в солярии не защищает от солнечного ожога. Это тот самый ультрафиолет, только искусственный. Иногда он даже в несколько раз интенсивнее природного.

Матвеева Леся Викторовна

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