Менструальный цикл и потребность в нутриентах: что нужно знать

Скорость обмена веществ у женщины репродуктивного возраста регулярно изменяется, так как имеется взаимосвязь с уровнем половых гормонов, которые колеблются в зависимости от фазы цикла. Насколько активно женский организм будет сжигать калории и на какие продукты нас потянет в определённую фазу цикла, зависит от уровней эстрогена, прогестерона и тестостерона. В результате тяга к определенным нутриентам в пище будет постоянно меняться, и это нормально.

На самом низком уровне наш метаболизм находится в первой фазе цикла – фолликулярной. Это самая прекрасная фаза – царство гормона красоты и психической стабильности – эстрогена. В это время у нас обычно нет выраженного чувства голода, не хочется кусочничать и тяга к сладкому (если она у вас есть) сведена к минимуму. Мы не склонны к отечности и высыпаниям, да и в целом выглядим лучше всего в этот период. А ещё гормонально обусловлено так, что в этот период мужчины больше всего обращают на нас внимание.

Чем ближе к овуляции, тем чувство голода будет постепенно расти, метаболизм будет повышаться, что сопровождается незначительным повышением температуры тела. Организм начинает запасаться энергией, необходимой для имплантации яйцеклетки в эндометрий. Перед овуляцией начинает расти уровень прогестерона, эстрогена и тестостерона, которые вызывают повышение аппетита. Именно в этот период у организма увеличивается потребность в питательных веществах. Делайте акцент на сытные, богатые на нутриенты продукты: яйца, жирная океаническая рыба, сливочное масло/гхи, бобовые, домашнее ореховое/семечковое молоко, добавки с лецитином. Также из-за недавней кровопотери в этот период полезными будут продукты с высоким содержанием железа, а некоторым и добавки железа.

За неделю до начала менструации фокус смещается на энергетически богатую пищу, поэтому есть риск срывов на сладкое. Важно в это время - особенно для тех, кто имеет инсулинорезистентность - вместо булок делать акцент на низкокалорийные блюда с высокой нутриентной плотностью. А углеводы заменять на фрукты/ягоды в привязке к основным приемам пищи. Из добавок акцент делайте на магний, цинк и витамины группы В.

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