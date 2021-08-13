Метаболизм человека достигает пика в год, а прекращается после 60

Метаболизм человека достигает пика в год, а прекращается после 60

Метаболизм или обмен веществ замедляется с возрастом. Но, чтобы так безнадежно резко и необратимо, этого не ожидали даже ученые.

Новое исследование, которое провели среди 6400 человек в возрасте от восьми дней до 95 лет в 29 странах показало, что пика метаболизм человека достигает в возрасте одного года, стабилизируется в возрасте 20-60 лет, а затем неумолимо снижается.

Издании Science пишет, что исследователи получили удивительные новые представления о теле человека.

Исследователи обнаружили четыре фазы метаболической жизни:

от рождения до одного года метаболизм новорожденного на 50% выше, чем у взрослых,

плавное замедление — до 20-летнего возраста - не фиксируется резкого роста на протяжении всех изменений полового созревания;

вообще никаких изменений исследователи не увидели в возрасте от 20 до 60 лет;

постоянное снижение метаболизма, ежегодное падение до 90 лет.

Схема метаболизма человека по возрасту: ВВС

Ни в течение полового созревания, ни во время беременности метаболический всплеск не наблюдался.

Высокий метаболизм в первые годы жизни подчеркивает, насколько важен этот момент в развитии и почему неправильное питание ребенка может иметь серьезные последствия в течение всей его жизни.

"Когда люди говорят об обмене веществ, они думают о диете и физических упражнениях, но это намного глубже", — сказал профессор Герман Понцер из университета Дюка.

Сейчас идут дискуссии о том, могут ли лекарства, изменяющие обмен веществ, замедлить болезни старости.

Эпидемия ожирения

Профессор Том Сандерс из Королевского колледжа Лондона сказал, что эпидемия ожирения подпитывается чрезмерным потреблением энергии из пищи, а не уменьшением затрат энергии.

"Нам необходимо срочно обратить внимание на кризис, вызванный недостаточным сжиганием калорий в нашем организме", — добавил он.

Ранее мы писали о том, почему важно не злоупотреблять жирной пищей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку