Мифы и факты о кариесе: врач рассказал, как сохранить здоровье зубов

По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес постоянных зубов имеют около 2 млрд человек в мире, кариес молочных зубов – 514 млн детей. То есть, это самая распространенная зубная проблема современной стоматологии.

Какие бактерии провоцируют развитие кариеса, почему нельзя ориентироваться на зубную боль или внешний вид зубов и как часто посещать стоматолога, чтобы сохранить здоровые зубы, рассказывает врач-стоматолог, медицинский директор клиники AstraDent Коржова Кристина Павловна.

О бактериях и биопленке

Кариес – это повреждение эмали и дентита. Дентит находится под зубной эмалью и является основанием зуба. Следующий слой после дентина – пульпа, ткань, заполняющая полость зуба. Пульпа состоит из сосудов, соединительной ткани и нервных канальцев. Если кариес не лечить, развивается пульпит, главным симптомом которого является нестерпимая боль – нервная ткань посылает сигнал: "Друг, теперь уж точно должен записаться в стоматолога".

Что повреждает зубную эмаль и дентит?

Бактерии – Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacilli.

Биопленка, укрывающая поверхность зуба.

Биопленка состоит преимущественно из ферментов слюны, болезнетворных бактерий (см. выше) и продуктов их распада. Так, бактерии биопленки производят органические кислоты, прежде всего молочную. Конечные продукты распада бактериального обмена веществ нарушают кислотно-щелочной баланс рН и запускают деминерализацию. При деминерализации из зуба вымываются минералы: фосфор, кальций, фтор, калий и другие. Зубная эмаль становится пористой, смягчается. Это позволяет бактериям приникать вглубь и размягчать уже дентиты.

Кариес касается каждого человека, у которого есть зубы, поэтому окутан легендами и мифами, которые я не устаю опровергать.

Мифы и факты о зубном кариесе

Итак, миф №1: кариес появляется только у любителей сладкого.

Факт: сладкое увеличивает количество бактерий, способствующих развитию кариеса и пульпита.

Бактерии Streptococcus mutans очень любят сахар, после поедания которого они выделяют уже знакомую вам молочную кислоту. Но всякий раз, когда мы едим мясо, картофель, кашу, овощи, фрукты, наш организм также производит кислоты, чтобы помочь пищеварительной системе переварить пищу. Они деминерализуют зубную эмаль, которая в случае надлежащего ухода за полостью рта минерализуется. Под надлежащим уходом я подразумеваю тщательную чистку зубов утром и вечером, правильное использование зубной нити после каждого приема пищи и ополаскивателя, употребление фторированной воды.

Миф №2: молочные зубы не нужно лечить от кариеса, потому что они все равно выпадут.

Факт: бактерии, которые повреждают зубную эмаль при кариесе, поражают глубокие ткани, опрокидываясь на зачатки постоянных зубов.

Кариес разрушает сначала зубную эмаль, затем дентин и пульпу, то есть добирается до глубоких тканей. У детей молочные зубы могут выпадать одновременно с прорезанием постоянных. Следовательно, больной зуб контактирует с пока еще здоровым, делится с ним частью бактерий, и тот растет уже с кариесом.

Миф №3: кариес не передается от человека к человеку.

Факт: кариес передается от человека к человеку во время поцелуев и использования совместной посуды.

Бактерии, полученные со слюной, приживаются в вашей полости рта, если им подходят новые условия обитания. Более того, ученые обнаружили, что в полости рта маленького ребенка бактерии кариеса, полученные от родителей или родственников, могут спокойно жить до появления первых зубов. А уж потом повреждать зубную эмаль.

Миф №4: главным симптомом кариеса является боль.

Факт: эпизодическая боль возникает только на второй стадии развития кариеса.

На первой стадии смягчается зубная эмаль, появляется чувствительность к холодному и горячему. Больной зуб не болит, зрительно эмаль не темнеет (она темнеет, но человек этого на первой стадии не видит). На второй стадии, когда эмаль трескается, создавая лазейку для бактерий, боль появляется, но эпизодическая, умеренная. Чаще всего – при разжевывании твердой пищи, употреблении холодных продуктов, например, мороженого или горячих напитков: кофе, чая, компота. Сильная, устойчивая боль, устраняемая с помощью обезболивающих, возникает уже на третьей стадии, когда кариес добрался до корня, и может сигнализировать о развитии пульпита.

Именно поэтому осмотр полости рта в домашних условиях, ориентировка на зубную боль или видимые потемнения эмали – это априори неудачная идея.

Миф №5: кариес развивается только в зубных промежутках, где застревает пища.

Факт: кариес развивается где угодно.

Еда, которую вы не достаете с помощью зубной нити из зубных промежутков, конечно, оказывает влияние на развитие кариеса, поскольку способствует размножению бактерий. Однако нередко страдают угловые зубы, не имеющие с одной стороны соседей, жевательная поверхность зубов, зубы мудрости, до которых сложно добраться. Иногда люди недостаточно качественно чистят зубы, неправильно используют зубную нить, имеют хронические болезни, низкий иммунитет, что создает условия для размножения бактерий и развития кариеса. Именно поэтому я советую взрослым и детям, что полгода посещать стоматолога и проводить профилактическую чистку зубов. Это позволит выявить кариес на первых стадиях развития и пролечить его до пульпита и появления острой боли.

Коржова Кристина Павловна

Заботьтесь о себе и пусть ваши зубы будут здоровыми!

Читайте также: